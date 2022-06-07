https://ria.ru/20220607/turizm-1793731002.html

Эксперты узнали, где въездной туризм восстанавливается быстрее всего

Эксперты узнали, где въездной туризм восстанавливается быстрее всего - РИА Новости, 07.06.2022

Эксперты узнали, где въездной туризм восстанавливается быстрее всего

Эксперты UNWTO назвали регионы мира, в которых въездной туризм восстанавливается быстрее всего, пишет АТОР. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:21

2022-06-07T14:21

2022-06-07T14:21

туризм

европа

америка

новости - туризм

ближний восток

карибский бассейн

туризм

туристы

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Эксперты UNWTO назвали регионы мира, в которых въездной туризм восстанавливается быстрее всего, пишет АТОР.По данным "Туристического барометра" — исследования компании о состоянии отрасли за январь-март 2022 года, — международный туризм вырос на 182 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Всего в первом квартале по миру успели попутешествовать около 117 миллионов человек (в 2021-ом этот показатель составлял 41 миллион). Европа зафиксировала почти в четыре раза больше международных прибытий (+280 процентов), в Америке количество отдыхающих увеличилось вдвое (+117 процентов).Также значительный рост турпотока по сравнению с 2021 годом наблюдается на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тем не менее до уровня 2019 года показатели пока не дотягивают, добавляется в исследовании.Самые высокие темпы восстановления, по словам экспертов, демонстрируют Карибский бассейн и Южное Средиземноморье. В обоих случаях количество прибытий восстановилось почти до 75 процентов от уровня 2019 года, а некоторые направления достигли или превысили его.В целом, по оценкам UNWTO, несмотря на то что объемы международного туризма остаются ниже допандемийных, ожидается, что постепенное восстановление отрасли продолжится в течение 2022 года, и количество поездок зарубежных путешественников достигнет 55-70 процентов от уровня 2019-го.

https://ria.ru/20220607/otpusk-1793628976.html

европа

америка

ближний восток

карибский бассейн

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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Ольга Кабанова

европа, америка, новости - туризм, ближний восток, карибский бассейн, туризм, туристы, турпоток, исследование