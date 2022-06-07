https://ria.ru/20220607/turizm-1793731002.html
Эксперты узнали, где въездной туризм восстанавливается быстрее всего
Эксперты узнали, где въездной туризм восстанавливается быстрее всего - РИА Новости, 07.06.2022
Эксперты узнали, где въездной туризм восстанавливается быстрее всего
Эксперты UNWTO назвали регионы мира, в которых въездной туризм восстанавливается быстрее всего, пишет АТОР. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:21
2022-06-07T14:21
2022-06-07T14:21
туризм
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америка
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ближний восток
карибский бассейн
туризм
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Эксперты UNWTO назвали регионы мира, в которых въездной туризм восстанавливается быстрее всего, пишет АТОР.По данным "Туристического барометра" — исследования компании о состоянии отрасли за январь-март 2022 года, — международный туризм вырос на 182 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Всего в первом квартале по миру успели попутешествовать около 117 миллионов человек (в 2021-ом этот показатель составлял 41 миллион). Европа зафиксировала почти в четыре раза больше международных прибытий (+280 процентов), в Америке количество отдыхающих увеличилось вдвое (+117 процентов).Также значительный рост турпотока по сравнению с 2021 годом наблюдается на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тем не менее до уровня 2019 года показатели пока не дотягивают, добавляется в исследовании.Самые высокие темпы восстановления, по словам экспертов, демонстрируют Карибский бассейн и Южное Средиземноморье. В обоих случаях количество прибытий восстановилось почти до 75 процентов от уровня 2019 года, а некоторые направления достигли или превысили его.В целом, по оценкам UNWTO, несмотря на то что объемы международного туризма остаются ниже допандемийных, ожидается, что постепенное восстановление отрасли продолжится в течение 2022 года, и количество поездок зарубежных путешественников достигнет 55-70 процентов от уровня 2019-го.
https://ria.ru/20220607/otpusk-1793628976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, америка, новости - туризм, ближний восток, карибский бассейн, туризм, туристы, турпоток, исследование
Эксперты узнали, где въездной туризм восстанавливается быстрее всего
Эксперты назвали регионы мира, в которых въездной туризм восстанавливается быстрее всего
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
Эксперты UNWTO назвали регионы мира, в которых въездной туризм восстанавливается быстрее всего, пишет
АТОР.
По данным "Туристического барометра" — исследования компании о состоянии отрасли за январь-март 2022 года, — международный туризм вырос на 182 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Всего в первом квартале по миру успели попутешествовать около 117 миллионов человек (в 2021-ом этот показатель составлял 41 миллион). Европа зафиксировала почти в четыре раза больше международных прибытий (+280 процентов), в Америке количество отдыхающих увеличилось вдвое (+117 процентов).
Также значительный рост турпотока по сравнению с 2021 годом наблюдается на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тем не менее до уровня 2019 года показатели пока не дотягивают, добавляется в исследовании.
Самые высокие темпы восстановления, по словам экспертов, демонстрируют Карибский бассейн и Южное Средиземноморье. В обоих случаях количество прибытий восстановилось почти до 75 процентов от уровня 2019 года, а некоторые направления достигли или превысили его.
В целом, по оценкам UNWTO, несмотря на то что объемы международного туризма остаются ниже допандемийных, ожидается, что постепенное восстановление отрасли продолжится в течение 2022 года, и количество поездок зарубежных путешественников достигнет 55-70 процентов от уровня 2019-го.