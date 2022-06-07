https://ria.ru/20220607/turisty-1793619546.html

При переправе через реку в НАО пропали два туриста, сообщил источник

При переправе через реку в НАО пропали два туриста, сообщил источник - РИА Новости, 07.06.2022

При переправе через реку в НАО пропали два туриста, сообщил источник

Два туриста, пересекавшие реку на вездеходах недалеко от села Шойна в Ненецком автономном округе, пропали без вести после того, как их транспорт опрокинулся и... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T00:52

2022-06-07T00:52

2022-06-07T01:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мурманск

белое море

россия

ненецкий автономный округ

туризм

новости - туризм

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МУРМАНСК, 7 июн — РИА Новости. Два туриста, пересекавшие реку на вездеходах недалеко от села Шойна в Ненецком автономном округе, пропали без вести после того, как их транспорт опрокинулся и его потащило в море, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.Он добавил, что маршрут движения туристов очень популярен, сюда приезжают любители охоты.Официальным комментарием информации РИА Новости пока не располагает.Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация со ссылкой на "поступившие в ГУ МЧС" данные от представителя Союза оленеводов, что одним из пропавших может быть топ-менеджер VK Владимир Габриелян.

https://ria.ru/20220604/spasateli-1793104537.html

мурманск

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманск, белое море, россия, ненецкий автономный округ, новости - туризм