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При переправе через реку в НАО пропали два туриста, сообщил источник - РИА Новости, 07.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220607/turisty-1793619546.html
При переправе через реку в НАО пропали два туриста, сообщил источник
При переправе через реку в НАО пропали два туриста, сообщил источник - РИА Новости, 07.06.2022
При переправе через реку в НАО пропали два туриста, сообщил источник
Два туриста, пересекавшие реку на вездеходах недалеко от села Шойна в Ненецком автономном округе, пропали без вести после того, как их транспорт опрокинулся и... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T00:52
2022-06-07T01:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мурманск
белое море
россия
ненецкий автономный округ
туризм
новости - туризм
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МУРМАНСК, 7 июн — РИА Новости. Два туриста, пересекавшие реку на вездеходах недалеко от села Шойна в Ненецком автономном округе, пропали без вести после того, как их транспорт опрокинулся и его потащило в море, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.Он добавил, что маршрут движения туристов очень популярен, сюда приезжают любители охоты.Официальным комментарием информации РИА Новости пока не располагает.Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация со ссылкой на "поступившие в ГУ МЧС" данные от представителя Союза оленеводов, что одним из пропавших может быть топ-менеджер VK Владимир Габриелян.
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мурманск
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманск, белое море, россия, ненецкий автономный округ, новости - туризм
00:52 07.06.2022 (обновлено: 01:00 07.06.2022)
 
При переправе через реку в НАО пропали два туриста, сообщил источник

Экстренные службы: при переправе через реку на вездеходах в НАО пропали два туриста

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МУРМАНСК, 7 июн — РИА Новости. Два туриста, пересекавшие реку на вездеходах недалеко от села Шойна в Ненецком автономном округе, пропали без вести после того, как их транспорт опрокинулся и его потащило в море, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Четыре человека ехали по берегу Белого моря на двух вездеходах. Недалеко от села Шойна вездеходы перевернулись, и их потащило в море. Два человека смогли выбраться, двое пропали без вести", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что маршрут движения туристов очень популярен, сюда приезжают любители охоты.
Официальным комментарием информации РИА Новости пока не располагает.
Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация со ссылкой на "поступившие в ГУ МЧС" данные от представителя Союза оленеводов, что одним из пропавших может быть топ-менеджер VK Владимир Габриелян.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
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ТуризмПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МурманскБелое мореРоссияНенецкий автономный округНовости - Туризм
 
 
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