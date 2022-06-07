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Эксперт рассказал, когда могут подешеветь автозапчасти в России
Эксперт рассказал, когда могут подешеветь автозапчасти в России - РИА Новости, 07.06.2022
Эксперт рассказал, когда могут подешеветь автозапчасти в России
Дефицит запчастей для некоторых европейских машин привел к тому, что они стали стоить "несусветно дорого", считает вице-президент Национального автомобильного... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T02:15
2022-06-07T02:15
2022-06-07T02:15
авто
экономика
россия
цены
ян хайцеэр
национальный автомобильный союз
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Дефицит запчастей для некоторых европейских машин привел к тому, что они стали стоить "несусветно дорого", считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. В интервью радио Sputnik он рассказал, когда цены могут снизиться.На российском рынке возникла нехватка запасных частей для европейских машин, в то время как комплектующие для китайских и корейских автомобилей импортируются в сравнительно большом количестве, отметил Хайцеэр.Цены на запасные части для европейских автомобилей теперь далеки от реальной стоимости этого товара, поскольку формируются под влиянием дефицита, "как в советское время", уверен эксперт."На имеющиеся автозапчасти сегодня сложилась не реальная цена, а цена, исходя из дефицита. Это очень похоже на то, что было в советское время. Например, если на складе есть всего два крыла на всю страну от какой-нибудь машины, то их цена — не фиксированная, а несусветно дорогая", — пояснил Хайцеэр.По его словам, такая ситуация на рынке сложилась из-за трудностей с импортом автозапчастей, которые, в свою очередь, обусловлены западными санкциями. Детали для европейских машин пока недостаточно стабильно доставляются в Россию в обход ограничительных мер, полагает Хайцеэр.Стоимость автозапчастей снизится, когда удастся решить проблему их дефицита на рынке, и в этом поможет развитие параллельного импорта, продолжил эксперт."Постановление правительства о параллельном импорте пока еще не заработало в полную силу. Нам надо искать способы завозить запчасти, чтобы не было дефицита, и цена бы снизилась", — предположил Хайцеэр.
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авто, экономика, россия, цены, ян хайцеэр, национальный автомобильный союз
Эксперт рассказал, когда могут подешеветь автозапчасти в России
Вице-президент НАС Хайцеэр: автозапчасти в России подешевеют, когда разрешится их дефицит
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
Дефицит запчастей для некоторых европейских машин привел к тому, что они стали стоить "несусветно дорого", считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. В интервью радио Sputnik
он рассказал, когда цены могут снизиться.
На российском рынке возникла нехватка запасных частей для европейских машин, в то время как комплектующие для китайских и корейских автомобилей импортируются в сравнительно большом количестве, отметил Хайцеэр.
"Есть дефицит крупных узлов и агрегатов, а также запчастей для европейских машин", — констатировал он.
Цены на запасные части для европейских автомобилей теперь далеки от реальной стоимости этого товара, поскольку формируются под влиянием дефицита, "как в советское время", уверен эксперт.
"На имеющиеся автозапчасти сегодня сложилась не реальная цена, а цена, исходя из дефицита. Это очень похоже на то, что было в советское время. Например, если на складе есть всего два крыла на всю страну от какой-нибудь машины, то их цена — не фиксированная, а несусветно дорогая", — пояснил Хайцеэр.
По его словам, такая ситуация на рынке сложилась из-за трудностей с импортом автозапчастей, которые, в свою очередь, обусловлены западными санкциями. Детали для европейских машин пока недостаточно стабильно доставляются в Россию
в обход ограничительных мер, полагает Хайцеэр.
Стоимость автозапчастей снизится, когда удастся решить проблему их дефицита на рынке, и в этом поможет развитие параллельного импорта, продолжил эксперт.
"Постановление правительства о параллельном импорте пока еще не заработало в полную силу. Нам надо искать способы завозить запчасти, чтобы не было дефицита, и цена бы снизилась", — предположил Хайцеэр.