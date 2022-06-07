Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, когда могут подешеветь автозапчасти в России - РИА Новости, 07.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220607/tseny-1793617527.html
Эксперт рассказал, когда могут подешеветь автозапчасти в России
Эксперт рассказал, когда могут подешеветь автозапчасти в России - РИА Новости, 07.06.2022
Эксперт рассказал, когда могут подешеветь автозапчасти в России
Дефицит запчастей для некоторых европейских машин привел к тому, что они стали стоить "несусветно дорого", считает вице-президент Национального автомобильного... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T02:15
2022-06-07T02:15
авто
экономика
россия
цены
ян хайцеэр
национальный автомобильный союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151243/14/1512431401_0:429:4572:3000_1920x0_80_0_0_8dfa591bcab720cb0a2d9a7cd1a93f93.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Дефицит запчастей для некоторых европейских машин привел к тому, что они стали стоить "несусветно дорого", считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. В интервью радио Sputnik он рассказал, когда цены могут снизиться.На российском рынке возникла нехватка запасных частей для европейских машин, в то время как комплектующие для китайских и корейских автомобилей импортируются в сравнительно большом количестве, отметил Хайцеэр.Цены на запасные части для европейских автомобилей теперь далеки от реальной стоимости этого товара, поскольку формируются под влиянием дефицита, "как в советское время", уверен эксперт."На имеющиеся автозапчасти сегодня сложилась не реальная цена, а цена, исходя из дефицита. Это очень похоже на то, что было в советское время. Например, если на складе есть всего два крыла на всю страну от какой-нибудь машины, то их цена — не фиксированная, а несусветно дорогая", — пояснил Хайцеэр.По его словам, такая ситуация на рынке сложилась из-за трудностей с импортом автозапчастей, которые, в свою очередь, обусловлены западными санкциями. Детали для европейских машин пока недостаточно стабильно доставляются в Россию в обход ограничительных мер, полагает Хайцеэр.Стоимость автозапчастей снизится, когда удастся решить проблему их дефицита на рынке, и в этом поможет развитие параллельного импорта, продолжил эксперт."Постановление правительства о параллельном импорте пока еще не заработало в полную силу. Нам надо искать способы завозить запчасти, чтобы не было дефицита, и цена бы снизилась", — предположил Хайцеэр.
https://ria.ru/20220606/prodat-1793069400.html
https://ria.ru/20220530/avto-1791668402.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151243/14/1512431401_0:0:4572:3428_1920x0_80_0_0_af5d7deb783084d4da9444b485613f06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, экономика, россия, цены, ян хайцеэр, национальный автомобильный союз
02:15 07.06.2022
 
Эксперт рассказал, когда могут подешеветь автозапчасти в России

Вице-президент НАС Хайцеэр: автозапчасти в России подешевеют, когда разрешится их дефицит

CC BY 2.0 / Erik / Spare partsСклад запчастей
Склад запчастей - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
CC BY 2.0 / Erik / Spare parts
Склад запчастей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Дефицит запчастей для некоторых европейских машин привел к тому, что они стали стоить "несусветно дорого", считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. В интервью радио Sputnik он рассказал, когда цены могут снизиться.
На российском рынке возникла нехватка запасных частей для европейских машин, в то время как комплектующие для китайских и корейских автомобилей импортируются в сравнительно большом количестве, отметил Хайцеэр.

"Есть дефицит крупных узлов и агрегатов, а также запчастей для европейских машин", — констатировал он.

Цены на запасные части для европейских автомобилей теперь далеки от реальной стоимости этого товара, поскольку формируются под влиянием дефицита, "как в советское время", уверен эксперт.
Ремонт автомобиля в сервисной зоне в одном из автосалонов - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 02:15
Эксперт объяснил, когда авто лучше продать, чем чинить
"На имеющиеся автозапчасти сегодня сложилась не реальная цена, а цена, исходя из дефицита. Это очень похоже на то, что было в советское время. Например, если на складе есть всего два крыла на всю страну от какой-нибудь машины, то их цена — не фиксированная, а несусветно дорогая", — пояснил Хайцеэр.
По его словам, такая ситуация на рынке сложилась из-за трудностей с импортом автозапчастей, которые, в свою очередь, обусловлены западными санкциями. Детали для европейских машин пока недостаточно стабильно доставляются в Россию в обход ограничительных мер, полагает Хайцеэр.
Стоимость автозапчастей снизится, когда удастся решить проблему их дефицита на рынке, и в этом поможет развитие параллельного импорта, продолжил эксперт.
"Постановление правительства о параллельном импорте пока еще не заработало в полную силу. Нам надо искать способы завозить запчасти, чтобы не было дефицита, и цена бы снизилась", — предположил Хайцеэр.
Хотел купить машину, но сегодня не знаю что делать – ждать? - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 12:00Страхи
Накопил на машину, цены взлетели. Стоит ли покупать авто сегодня?Сергей получил права еще в институте и с тех пор "копил на первый автомобиль". Когда заветная сумма в итоге накопилась, началась СВО. Цены на авто взлетели, крупные бренды ушли с рынка. На "машину мечты" денег уже не хватает, а приобретать класс ниже не хочется. Как Сергею распорядиться деньгами в текущей ситуации?
 
АвтоЭкономикаРоссияЦеныЯн ХайцеэрНациональный автомобильный союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала