https://ria.ru/20220607/tseny-1793617527.html

Эксперт рассказал, когда могут подешеветь автозапчасти в России

Эксперт рассказал, когда могут подешеветь автозапчасти в России - РИА Новости, 07.06.2022

Эксперт рассказал, когда могут подешеветь автозапчасти в России

Дефицит запчастей для некоторых европейских машин привел к тому, что они стали стоить "несусветно дорого", считает вице-президент Национального автомобильного... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T02:15

2022-06-07T02:15

2022-06-07T02:15

авто

экономика

россия

цены

ян хайцеэр

национальный автомобильный союз

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Дефицит запчастей для некоторых европейских машин привел к тому, что они стали стоить "несусветно дорого", считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. В интервью радио Sputnik он рассказал, когда цены могут снизиться.На российском рынке возникла нехватка запасных частей для европейских машин, в то время как комплектующие для китайских и корейских автомобилей импортируются в сравнительно большом количестве, отметил Хайцеэр.Цены на запасные части для европейских автомобилей теперь далеки от реальной стоимости этого товара, поскольку формируются под влиянием дефицита, "как в советское время", уверен эксперт."На имеющиеся автозапчасти сегодня сложилась не реальная цена, а цена, исходя из дефицита. Это очень похоже на то, что было в советское время. Например, если на складе есть всего два крыла на всю страну от какой-нибудь машины, то их цена — не фиксированная, а несусветно дорогая", — пояснил Хайцеэр.По его словам, такая ситуация на рынке сложилась из-за трудностей с импортом автозапчастей, которые, в свою очередь, обусловлены западными санкциями. Детали для европейских машин пока недостаточно стабильно доставляются в Россию в обход ограничительных мер, полагает Хайцеэр.Стоимость автозапчастей снизится, когда удастся решить проблему их дефицита на рынке, и в этом поможет развитие параллельного импорта, продолжил эксперт."Постановление правительства о параллельном импорте пока еще не заработало в полную силу. Нам надо искать способы завозить запчасти, чтобы не было дефицита, и цена бы снизилась", — предположил Хайцеэр.

https://ria.ru/20220606/prodat-1793069400.html

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авто, экономика, россия, цены, ян хайцеэр, национальный автомобильный союз