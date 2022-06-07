https://ria.ru/20220607/tsekh-1793796269.html
В Ингушетии открыли первый цех завода по производству очистных сооружений
В Ингушетии открыли первый цех завода по производству очистных сооружений - РИА Новости, 07.06.2022
В Ингушетии открыли первый цех завода по производству очистных сооружений
Первый цех завода по производству очистных сооружений открыли в Назрановском районе Ингушетии, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T17:23
2022-06-07T17:23
2022-06-07T17:23
республика ингушетия
республика ингушетия
экономика
махмуд-али калиматов
россия
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НАЛЬЧИК, 7 июн – РИА Новости. Первый цех завода по производству очистных сооружений открыли в Назрановском районе Ингушетии, сообщила пресс-служба главы региона."Компания ООО "Российские очистные сооружения" запускает свое производство на территории Ингушетии. Торжественное открытие первого филиала – цеха по сборке модулей прошло во вторник в сельском поселении Экажево", - говорится в сообщении.Отмечается, что инициатором привлечения масштабного производства очистительных систем в регион стал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов."Реконструкция очистных сооружений и экологическая реабилитация рек, водоемов республики изначально были важнейшей нашей целью. Мы должны максимально эффективно использовать возможности, которые дает реализация нацпроекта "Экология". Открытие предприятия имеет огромное значение для экологического благополучия Ингушетии", - отметил он на церемонии открытия.Глава региона добавил, что сейчас идет работа по отведению земельного участка из состава промышленно-инвестиционной площадки в городе Карабулак площадью 5 гектаров для строительства завода по производству очистных сооружений, который будет включать в себя, помимо сборочного цеха, и выставочный павильон."Его продукция, безусловно, найдет свое применение не только в Ингушетии, но и в других регионах Северо-Кавказского федерального округа", - заявил Калиматов.Представитель ООО "Российские очистные сооружения" Борис Григорьев сообщил, что первый цех нового производства построен за полгода. "Мы планируем производить практически весь спектр видов очистных систем и оказывать полный комплекс услуг, связанных с их установкой, согласованием с государственными органами и сервисным обслуживанием", - подчеркнул он.По данным местных властей, стоимость строительства завода составляет 50 миллионов рублей, на нем будет создано 80 новых рабочих мест.
https://ria.ru/20220526/ekonomika-1790878461.html
https://ria.ru/20220513/bezrabotitsa-1788417818.html
https://ria.ru/20220511/ovoschekhranilische-1787872252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика ингушетия, экономика, махмуд-али калиматов, россия
В Ингушетии открыли первый цех завода по производству очистных сооружений
В сельском поселении Экажево открыли первый цех завода по производству очистных сооружений
НАЛЬЧИК, 7 июн – РИА Новости. Первый цех завода по производству очистных сооружений открыли в Назрановском районе Ингушетии, сообщила пресс-служба главы региона.
"Компания ООО "Российские очистные сооружения" запускает свое производство на территории Ингушетии. Торжественное открытие первого филиала – цеха по сборке модулей прошло во вторник в сельском поселении Экажево", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инициатором привлечения масштабного производства очистительных систем в регион стал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
.
"Реконструкция очистных сооружений и экологическая реабилитация рек, водоемов республики изначально были важнейшей нашей целью. Мы должны максимально эффективно использовать возможности, которые дает реализация нацпроекта "Экология". Открытие предприятия имеет огромное значение для экологического благополучия Ингушетии", - отметил он на церемонии открытия.
Глава региона добавил, что сейчас идет работа по отведению земельного участка из состава промышленно-инвестиционной площадки в городе Карабулак площадью 5 гектаров для строительства завода по производству очистных сооружений, который будет включать в себя, помимо сборочного цеха, и выставочный павильон.
"Его продукция, безусловно, найдет свое применение не только в Ингушетии, но и в других регионах Северо-Кавказского федерального округа", - заявил Калиматов.
Представитель ООО "Российские очистные сооружения" Борис Григорьев
сообщил, что первый цех нового производства построен за полгода. "Мы планируем производить практически весь спектр видов очистных систем и оказывать полный комплекс услуг, связанных с их установкой, согласованием с государственными органами и сервисным обслуживанием", - подчеркнул он.
По данным местных властей, стоимость строительства завода составляет 50 миллионов рублей, на нем будет создано 80 новых рабочих мест.