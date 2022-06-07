https://ria.ru/20220607/transport-1793746472.html

Россия сняла ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией

Россия сняла ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией - РИА Новости, 07.06.2022

Россия сняла ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией

Россия отменила ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией, говорится в распоряжении правительства. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:47

2022-06-07T14:47

2022-06-07T15:39

экономика

россия

армения

киргизия

новости - туризм

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия отменила ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией, говорится в распоряжении правительства."Дополнить перечень иностранных государств, в отношении которых сняты введенные РФ временные ограничения на транспортное сообщение... позициями следующего содержания: республика Армения, Киргизская республика", - говорится в документе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220531/aksenov-1792123889.html

россия

армения

киргизия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, армения, киргизия, новости - туризм