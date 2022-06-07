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Россия сняла ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией - РИА Новости, 07.06.2022
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Россия сняла ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией
Россия сняла ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией - РИА Новости, 07.06.2022
Россия сняла ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией
Россия отменила ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией, говорится в распоряжении правительства. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:47
2022-06-07T15:39
экономика
россия
армения
киргизия
новости - туризм
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия отменила ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией, говорится в распоряжении правительства."Дополнить перечень иностранных государств, в отношении которых сняты введенные РФ временные ограничения на транспортное сообщение... позициями следующего содержания: республика Армения, Киргизская республика", - говорится в документе.
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экономика, россия, армения, киргизия, новости - туризм
14:47 07.06.2022 (обновлено: 15:39 07.06.2022)
 
Россия сняла ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией

Россия отменила временные ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией

© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкГрузовики на границе
Грузовики на границе - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Грузовики на границе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия отменила ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией, говорится в распоряжении правительства.
"Дополнить перечень иностранных государств, в отношении которых сняты введенные РФ временные ограничения на транспортное сообщение... позициями следующего содержания: республика Армения, Киргизская республика", - говорится в документе.
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