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Во Франции цены на топливо подскочили из-за эмбарго на нефть из России - РИА Новости, 07.06.2022
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Во Франции цены на топливо подскочили из-за эмбарго на нефть из России
Во Франции цены на топливо подскочили из-за эмбарго на нефть из России - РИА Новости, 07.06.2022
Во Франции цены на топливо подскочили из-за эмбарго на нефть из России
Цены на топливо во Франции выросли на прошлой неделе более чем на 13 центов за литр на фоне подорожания нефти после решения ЕС ввести эмбарго на поставки из... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T17:35
2022-06-07T18:06
топливо
бензин
россия
франция
евросоюз
экономика
санкции в отношении россии
в мире
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ПАРИЖ, 7 июн - РИА Новости. Цены на топливо во Франции выросли на прошлой неделе более чем на 13 центов за литр на фоне подорожания нефти после решения ЕС ввести эмбарго на поставки из России, свидетельствуют данные министерства экологических преобразований страны.По данным министерства, дизель - наиболее потребляемое во Франции топливо - подорожал на 13,3 центов, достигнув 1,961 евро за литр. Бензин Super SP95-E10 поднялся в цене на 13,7 центов, составив 2,066 евро за литр.Таким образом, стоимость бензина в начале июня побила рекорд. В марте Super SP95-E10 стоил 2,0286 евро, после чего его стоимость упала ниже 2 евро и оставалась на таком уровне несколько месяцев.Ранее ЕС опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.
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топливо, бензин, россия, франция, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии, в мире, нефть, цены на нефть
17:35 07.06.2022 (обновлено: 18:06 07.06.2022)
 
Во Франции цены на топливо подскочили из-за эмбарго на нефть из России

Во Франции цены на топливо выросли на 13 центов за литр из-за эмбарго на нефть из России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 июн - РИА Новости. Цены на топливо во Франции выросли на прошлой неделе более чем на 13 центов за литр на фоне подорожания нефти после решения ЕС ввести эмбарго на поставки из России, свидетельствуют данные министерства экологических преобразований страны.
По данным министерства, дизель - наиболее потребляемое во Франции топливо - подорожал на 13,3 центов, достигнув 1,961 евро за литр. Бензин Super SP95-E10 поднялся в цене на 13,7 центов, составив 2,066 евро за литр.
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Таким образом, стоимость бензина в начале июня побила рекорд. В марте Super SP95-E10 стоил 2,0286 евро, после чего его стоимость упала ниже 2 евро и оставалась на таком уровне несколько месяцев.
Ранее ЕС опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.
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ТопливоБензинРоссияФранцияЕвросоюзЭкономикаСанкции в отношении РоссииВ миреНефтьЦены на нефть
 
 
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