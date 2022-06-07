https://ria.ru/20220607/toplivo-1793778352.html

Рыболовный промысел в Хорватии стал нерентабельным из-за цен на топливо

Рыболовный промысел в Хорватии стал нерентабельным из-за цен на топливо - РИА Новости, 07.06.2022

Рыболовный промысел в Хорватии стал нерентабельным из-за цен на топливо

Рыболовный промысел в Адриатическом море у побережья Хорватии стал нерентабельным для местных судов из-за роста цен на топливо, заявил глава ассоциации рыбаков... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T16:26

2022-06-07T16:26

2022-06-07T16:29

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БЕЛГРАД, 7 июн – РИА Новости. Рыболовный промысел в Адриатическом море у побережья Хорватии стал нерентабельным для местных судов из-за роста цен на топливо, заявил глава ассоциации рыбаков Сплитско-далматинской жупании (округа) Антонио Шунич.Правительство Хорватии в понедельник на 30 дней удвоило снижение акцизов от 7 марта, максимальная розничная цена дизеля теперь составила 13,08 куны (около 1,74 евро) за литр, бензина – 13,5 куны (1,8 евро) за литр, солярки – 9,45 куны (1,26 евро). Кабмин ранее также фиксировал маржу продавцов нефтепродуктов до 0,75 липы (около 0,1 евроцента) на литр бензина и до 0,5 куны на литр дизельного топлива для сельхозтехники."Девять с половиной кун за литр (солярки) для нас еще очень много, такая цена не оставляет причин выходить в море. В прошлом году она была 3,5 куны (около 0,46 евро за литр солярки), мы были рентабельны, а в этом – 9,5 кун. Невыгодно стало, как только цена превысила 5,5-6 кун за литр. Все это выживание и продолжаем лишь потому, что на каждом судне (траулере) работают четыре человека, а на сейнерах – по 8 человек", - заявил глава региональной ассоциации рыболовного промысла в эфире национального телевидения Хорватии.Он отметил, что рост цены выловленной рыбы при этом не может так резко повышаться, как цена топлива из-за покупательной способности граждан."Мы должны были бы выровнять цены с европейским рынком, где рыба в 2-3 раза дороже, чем у нас", - указал Шунич.

https://ria.ru/20220507/benzin-1787336044.html

https://ria.ru/20220607/neft-1793548118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, хорватия, в мире