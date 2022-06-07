https://ria.ru/20220607/toplivo-1793745096.html

В Великобритании продолжают повышаться цены на топливо

В Великобритании продолжают повышаться цены на топливо - РИА Новости, 07.06.2022

В Великобритании продолжают повышаться цены на топливо

Стоимость бензина в Великобритании во вторник установила очередной рекорд, превысив предыдущие максимальные значения, зафиксированные на прошлой неделе,... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:41

2022-06-07T14:41

2022-06-07T14:43

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МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. Стоимость бензина в Великобритании во вторник установила очередной рекорд, превысив предыдущие максимальные значения, зафиксированные на прошлой неделе, сообщает телеканал Sky News.Отмечается, что стоимость литра бензина во вторник составила 178,5 пенса (около 2,24 доллара), тогда как как стоимость дизельного топлива выросла до 185,2 пенса (около 2,3 доллара). Год назад бензин и дизель в Великобритании в среднем стоили 129 пенсов (около 1,62 доллара) и 131 пенс (около 1,64 доллара) за литр соответственно.Цена на бензин достигает нового максимума третий раз за последние шесть дней. Причинами тому служат замедление поставок топлива из-за ряда проблем на нефтеперерабатывающих заводах по всему миру, нехватка бензина и дизельного топлива, а также некоторых видов переработанной нефти, сообщает телеканал.Ранее 16 мая глава британской ассоциации автомобилистов RAC Саймон Уильямс заявил, что, несмотря на рекордное снижение властями пошлин на топливо на 5 пенсов за литр в марте этого года, цены на топливо продолжают расти. Он также отметил, что отказ от импорта российского дизельного топлива приведёт к сокращению предложения и росту цен. По мнению RAC, временное снижение НДС было бы более прогрессивным способом помочь водителям, поскольку налог применяется в момент продажи топлива.Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.Министр финансов Великобритании Риши Сунак 26 мая объявил новый пакет мер на сумму 15 миллиардов фунтов (18,9 миллиарда долларов) в связи с кризисом стоимости жизни и рекордной инфляцией в стране. Кроме того, власти вводят временный 25-процентный налог со сверхприбыли нефтегазовых компаний.

https://ria.ru/20220606/benzin-1793445730.html

https://ria.ru/20220605/embargo-1793220787.html

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экономика, великобритания, россия, в мире