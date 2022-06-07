https://ria.ru/20220607/tela-1793700142.html
Тела погибших на вездеходе топ-менеджеров VK привезли в Нарьян-Мар
Тела погибших на вездеходе топ-менеджеров VK привезли в Нарьян-Мар - РИА Новости, 07.06.2022
Тела погибших на вездеходе топ-менеджеров VK привезли в Нарьян-Мар
Тела двух туристов, которые погибли в опрокинувшемся в реку вездеходе в Ненецком округе, а также двоих выживших доставили в Нарьян-Мар, сообщил губернатор НАО... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:28
2022-06-07T12:28
2022-06-07T13:20
происшествия
нарьян-мар
ненецкий автономный округ
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МУРМАНСК, 7 июн – РИА Новости. Тела двух туристов, которые погибли в опрокинувшемся в реку вездеходе в Ненецком округе, а также двоих выживших доставили в Нарьян-Мар, сообщил губернатор НАО Юрий Бездудный.Он не назвал фамилии погибших. Однако ранее стало известно, что погибшими оказались первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам VK Сергей Мерзляков. В компании подтвердили, что они погибли в результате несчастного случая."К утру тела двоих человек обнаружили, к сожалению, без признаков жизни. Двоих выживших и тела погибших доставили вертолетом в Нарьян-Мар. Пострадавшим оказывается психологическая помощь", - отметил глава региона.Информация о пропаже двух человек поступила в понедельник вечером. По предварительным данным, трое мужчин и женщина на вездеходах-амфибиях направлялись в сторону мыса Канин Нос вдоль побережья Белого моря. На переправе через реку транспортные средства перевернулись, и течением их отнесло в море.По данным местных властей, после ЧП сразу был создан оперативный штаб. Глубокой ночью к месту происшествия вылетел борт со спасателями. В течение ночи водолазы, спасатели, кинолог при одном вертолете вели поиски.
https://ria.ru/20220501/gendirektor-1786437747.html
нарьян-мар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Тела погибших на вездеходе топ-менеджеров VK. Кадры СК РФ
Тела двух туристов, которые погибли в опрокинувшемся в реку вездеходе в Ненецком округе, а также двоих выживших доставили в Нарьян-Мар, сообщил губернатор НАО Юрий Бездудный. Он не назвал фамилии погибших. Однако ранее стало известно, что погибшими оказались первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам VK Сергей Мерзляков. В компании подтвердили, что они
погибли в результате несчастного случая.
2022-06-07T12:28
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PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, нарьян-мар, ненецкий автономный округ
12:28 07.06.2022 (обновлено: 13:20 07.06.2022)
Тела погибших на вездеходе топ-менеджеров VK привезли в Нарьян-Мар
Глава НАО Бездудный: тела погибших на вездеходе топ-менеджеров VK привезли в Нарьян-Мар