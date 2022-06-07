https://ria.ru/20220607/tela-1793700142.html

Тела погибших на вездеходе топ-менеджеров VK привезли в Нарьян-Мар

Тела погибших на вездеходе топ-менеджеров VK привезли в Нарьян-Мар - РИА Новости, 07.06.2022

Тела погибших на вездеходе топ-менеджеров VK привезли в Нарьян-Мар

Тела двух туристов, которые погибли в опрокинувшемся в реку вездеходе в Ненецком округе, а также двоих выживших доставили в Нарьян-Мар, сообщил губернатор НАО... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:28

2022-06-07T12:28

2022-06-07T13:20

происшествия

нарьян-мар

ненецкий автономный округ

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МУРМАНСК, 7 июн – РИА Новости. Тела двух туристов, которые погибли в опрокинувшемся в реку вездеходе в Ненецком округе, а также двоих выживших доставили в Нарьян-Мар, сообщил губернатор НАО Юрий Бездудный.Он не назвал фамилии погибших. Однако ранее стало известно, что погибшими оказались первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам VK Сергей Мерзляков. В компании подтвердили, что они погибли в результате несчастного случая."К утру тела двоих человек обнаружили, к сожалению, без признаков жизни. Двоих выживших и тела погибших доставили вертолетом в Нарьян-Мар. Пострадавшим оказывается психологическая помощь", - отметил глава региона.Информация о пропаже двух человек поступила в понедельник вечером. По предварительным данным, трое мужчин и женщина на вездеходах-амфибиях направлялись в сторону мыса Канин Нос вдоль побережья Белого моря. На переправе через реку транспортные средства перевернулись, и течением их отнесло в море.По данным местных властей, после ЧП сразу был создан оперативный штаб. Глубокой ночью к месту происшествия вылетел борт со спасателями. В течение ночи водолазы, спасатели, кинолог при одном вертолете вели поиски.

https://ria.ru/20220501/gendirektor-1786437747.html

нарьян-мар

ненецкий автономный округ

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Тела погибших на вездеходе топ-менеджеров VK. Кадры СК РФ Тела двух туристов, которые погибли в опрокинувшемся в реку вездеходе в Ненецком округе, а также двоих выживших доставили в Нарьян-Мар, сообщил губернатор НАО Юрий Бездудный. Он не назвал фамилии погибших. Однако ранее стало известно, что погибшими оказались первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам VK Сергей Мерзляков. В компании подтвердили, что они погибли в результате несчастного случая. 2022-06-07T12:28 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, нарьян-мар, ненецкий автономный округ