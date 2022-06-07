https://ria.ru/20220607/svyatogorsk-1793705796.html

МВД ЛНР сообщило о зачистке Святогорска

МВД ЛНР сообщило о зачистке Святогорска - РИА Новости, 07.06.2022

МВД ЛНР сообщило о зачистке Святогорска

Территория Святогорска уже зачищена подразделениями ЛНР, они переходят через реку Северский Донец, сказал помощник министра внутренних дел республики Владимир... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:45

2022-06-07T12:45

2022-06-07T12:45

специальная военная операция на украине

в мире

святогорск

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Территория Святогорска уже зачищена подразделениями ЛНР, они переходят через реку Северский Донец, сказал помощник министра внутренних дел республики Владимир Киселев."Вот эта ситуация складывается за счет успешного продвижения наших войск в Святогорске. Там территория уже зачищена нашими подразделениями. Наши подразделения уже переходят через Северский Донец, это последняя информация", - сказал он в эфире Первого канала.Святогорск (до 2003 года Славяногорск) находится в северной части ДНР, чуть более чем в 40 километрах к юго-востоку от города Изюм Харьковской области, который находится под контролем российских военных. В Святогорске, на высоком берегу реки Северский Донец, расположен Успенский мужской монастырь, имеющий статус лавры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220606/most-1793546123.html

https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html

святогорск

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луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, святогорск, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр