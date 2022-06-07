МВД ЛНР сообщило о зачистке Святогорска
Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил о зачистке Святогорска
Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Территория Святогорска уже зачищена подразделениями ЛНР, они переходят через реку Северский Донец, сказал помощник министра внутренних дел республики Владимир Киселев.
"Вот эта ситуация складывается за счет успешного продвижения наших войск в Святогорске. Там территория уже зачищена нашими подразделениями. Наши подразделения уже переходят через Северский Донец, это последняя информация", - сказал он в эфире Первого канала.
Святогорск (до 2003 года Славяногорск) находится в северной части ДНР, чуть более чем в 40 километрах к юго-востоку от города Изюм Харьковской области, который находится под контролем российских военных. В Святогорске, на высоком берегу реки Северский Донец, расположен Успенский мужской монастырь, имеющий статус лавры.
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