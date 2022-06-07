https://ria.ru/20220607/strelets-m-1793625976.html
Источник: высокую точность ВКС России на Украине обеспечивает "Стрелец-М"
Источник: высокую точность ВКС России на Украине обеспечивает "Стрелец-М" - РИА Новости, 07.06.2022
Источник: высокую точность ВКС России на Украине обеспечивает "Стрелец-М"
Высокую точность применения оперативно-тактической авиации ВКС в рамках проводимой на Украине специальной военной операции обеспечивает комплекс разведки,... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T03:42
2022-06-07T03:42
2022-06-07T11:36
специальная военная операция на украине
безопасность
сирия
вооруженные силы рф
су-24м
армия
россия
москва
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Высокую точность применения оперативно-тактической авиации ВКС в рамках проводимой на Украине специальной военной операции обеспечивает комплекс разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец-М", сообщил РИА Новости информированный источник.В частности, пояснил источник, "Стрелец-М" позволяет за счет входящего в его состав лазерного целеуказателя-дальномера обеспечивать наведение на украинские позиции авиаракет Х-29Л и Х-38МЛ с полуактивной лазерной головкой самонаведения."При этом истребители и фронтовые бомбардировщики получают в автоматизированном режиме целеуказание от КРУС вне зоны действия ПВО противника. При подходе авиации на дальность применения высокоточных ракет с полуактивной лазерной головкой самонаведения комплекс подсвечивает цель лазерным целеуказателем. Сразу после пуска ракет самолеты уходят с курса противозенитным маневром", — добавил собеседник.По его словам, подсвечиваемые "Стрельцом" цели поражаются как на переднем крае, так и в глубине обороны противника, при этом отклонение составляет не более двух-трех метров от точки прицеливания.КРУС "Стрелец-М" активно применялся в Сирии. В частности, в ближней зоне огневого поражения использовался разведывательно-ударный контур в составе комплекса разведки, управления и связи "Стрелец" и бомбардировщика Су-24М.В состав "Стрельца-М" входит компьютер, модуль спутниковой навигационный системы, модуль связи, подключаемые устройства, в том числе различные дальномеры, целеуказатели и прицелы.КРУС, в частности, позволяет обнаруженную цель отображать на планшете с электронной картой местности, после чего она автоматически по защищенному каналу связи передается пунктам управления.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793248707.html
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безопасность, сирия, вооруженные силы рф, су-24м, армия, россия, москва
03:42 07.06.2022 (обновлено: 11:36 07.06.2022)
Источник: высокую точность ВКС России на Украине обеспечивает "Стрелец-М"
Высокую точность российской авиации на Украине обеспечивает комплекс "Стрелец-М"
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Высокую точность применения оперативно-тактической авиации ВКС в рамках проводимой на Украине специальной военной операции обеспечивает комплекс разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец-М", сообщил РИА Новости информированный источник.
"Вооруженные силы Российской Федерации используют средства расширенного состава комплекта КРУС "Стрелец-М", что позволяет авиации с высокой точностью уничтожать хорошо замаскированные малоразмерные защищенные объекты украинских войск особой важности. Такие объекты крайне трудно обнаружить воздушной разведкой", — рассказал собеседник агентства.
В частности, пояснил источник, "Стрелец-М" позволяет за счет входящего в его состав лазерного целеуказателя-дальномера обеспечивать наведение на украинские позиции авиаракет Х-29Л и Х-38МЛ с полуактивной лазерной головкой самонаведения.
"При этом истребители и фронтовые бомбардировщики получают в автоматизированном режиме целеуказание от КРУС вне зоны действия ПВО противника. При подходе авиации на дальность применения высокоточных ракет с полуактивной лазерной головкой самонаведения комплекс подсвечивает цель лазерным целеуказателем. Сразу после пуска ракет самолеты уходят с курса противозенитным маневром", — добавил собеседник.
По его словам, подсвечиваемые "Стрельцом" цели поражаются как на переднем крае, так и в глубине обороны противника, при этом отклонение составляет не более двух-трех метров от точки прицеливания.
КРУС "Стрелец-М" активно применялся в Сирии
. В частности, в ближней зоне огневого поражения использовался разведывательно-ударный контур в составе комплекса разведки, управления и связи "Стрелец" и бомбардировщика Су-24М
.
В состав "Стрельца-М" входит компьютер, модуль спутниковой навигационный системы, модуль связи, подключаемые устройства, в том числе различные дальномеры, целеуказатели и прицелы.
КРУС, в частности, позволяет обнаруженную цель отображать на планшете с электронной картой местности, после чего она автоматически по защищенному каналу связи передается пунктам управления.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.