https://ria.ru/20220607/starny-1793792339.html
Названы страны, снявшие все ковид-ограничения на въезд
Названы страны, снявшие все ковид-ограничения на въезд - РИА Новости, 07.06.2022
Названы страны, снявшие все ковид-ограничения на въезд
Эксперты составили список стран, отменившие все ковидные ограничения на въезд, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T17:22
2022-06-07T17:22
2022-06-07T17:22
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Эксперты составили список стран, отменившие все ковидные ограничения на въезд, сообщает АТОР.Всего таких государств 53, но прямые перелеты из России возможны только в десять из них. Это Турция, Армения, Израиль, Киргизия, Казахстан, Монголия, Бахрейн, Мальдивы, Белоруссия, Сербия.Для въезда с туристическими целями в эти страны не нужны сертификаты о вакцинации, ПЦР или экспресс-тесты. Однако в ассоциации напоминают, что в некоторых из них все еще необходима анкета или регистрация в приложении.Также сняли все ограничения и открылись для россиян Конго, Габон, Сальвадор, Коста-Рика, Куба, Доминикана, Мексика и Ямайка. В Юго-Восточной Азии туристов пускает Вьетнам, на ближнем Востоке — Оман, Йемен, Кувейт и Саудовская Аравия, а в Западной и Центральной Азии — Афганистан.Что касается европейский государств, путешественники из РФ могут поехать в Исландию, Норвегию, Швецию, Данию, Ирландию, Великобританию, Андорру, Бельгию, Чехию, Боснию и Герцеговину, Косово, Северную Македонию, Молдавию, Румынию, Болгарию, Албанию, Черногорию, Хорватию, Швейцарию, Словению, Австрию, Венгрию, Италию, Грецию и на Кипр.Латвия и Литва считаются открытыми лишь формально, а Польша вообще не пускает россиян.Прямых рейсов во все эти государства (кроме вышеперечисленных десяти) нет. Добраться можно только с пересадкой — минимум одной.
https://ria.ru/20220607/turizm-1793731002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
страны, новости - туризм, туризм, туристы, коронавирус covid-19, авиасообщение, сертификат о вакцинации, пцр-тест
Названы страны, снявшие все ковид-ограничения на въезд
Эксперты назвали страны, отменившие все ковидные ограничения на въезд
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
Эксперты составили список стран, отменившие все ковидные ограничения на въезд, сообщает
АТОР.
Всего таких государств 53, но прямые перелеты из России возможны только в десять из них. Это Турция, Армения, Израиль, Киргизия, Казахстан, Монголия, Бахрейн, Мальдивы, Белоруссия, Сербия.
Для въезда с туристическими целями в эти страны не нужны сертификаты о вакцинации, ПЦР или экспресс-тесты. Однако в ассоциации напоминают, что в некоторых из них все еще необходима анкета или регистрация в приложении.
Также сняли все ограничения и открылись для россиян Конго, Габон, Сальвадор, Коста-Рика, Куба, Доминикана, Мексика и Ямайка. В Юго-Восточной Азии туристов пускает Вьетнам, на ближнем Востоке — Оман, Йемен, Кувейт и Саудовская Аравия, а в Западной и Центральной Азии — Афганистан.
Что касается европейский государств, путешественники из РФ могут поехать в Исландию, Норвегию, Швецию, Данию, Ирландию, Великобританию, Андорру, Бельгию, Чехию, Боснию и Герцеговину, Косово, Северную Македонию, Молдавию, Румынию, Болгарию, Албанию, Черногорию, Хорватию, Швейцарию, Словению, Австрию, Венгрию, Италию, Грецию и на Кипр.
Латвия и Литва считаются открытыми лишь формально, а Польша вообще не пускает россиян.
Прямых рейсов во все эти государства (кроме вышеперечисленных десяти) нет. Добраться можно только с пересадкой — минимум одной.