https://ria.ru/20220607/stadiony-1793734940.html

В Приамурье планируют реконструировать шесть пришкольных стадионов

В Приамурье планируют реконструировать шесть пришкольных стадионов - РИА Новости, 07.06.2022

В Приамурье планируют реконструировать шесть пришкольных стадионов

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в этом году в регионе планируют реконструировать шесть пришкольных стадионов. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:09

2022-06-07T14:09

2022-06-07T14:09

амурская область

амурская область

общество

тында

школа

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в этом году в регионе планируют реконструировать шесть пришкольных стадионов."В регионе работа по обновлению спортивных объектов активно ведётся не первый год. В 2021 году только в рамках нацпроекта "Образование" модернизировали 11 спортзалов и 16 стадионов. В 2022 году к сентябрю отремонтируем 8 спортзалов в сельских школах, также планируем реконструкцию шести пришкольных стадионов. На них должны появиться беговые дорожки, футбольные поля и площадки для подготовки к сдаче ГТО", - цитирует Орлова правительство Приамурья.Также губернатор области добавил, что принципиально важно сделать обновленные школьные стадионы доступными для всех желающих.Как уточняют власти, в городе Тында начался ремонт стадиона при школе №6, на его обновление из городского и областного бюджетов выделено 52 миллиона рублей, завершить работы планируют в сентябре."После ремонта стадион станет не просто местом для занятий физкультурой, а превратится в универсальную спортивную площадку. Здесь развернется футбольное поле, зоны для игр в баскетбол и волейбол. Кроме этого, на стадионе оборудуют воркаут зону и установят тренажёры. Заниматься здесь смогут не только школьники, но и студенты Байкало-Амурского института железнодорожного транспорта, а также остальные горожане", - отмечает правительство областиПо данным властей, в Тынде ежегодно приводят в порядок стадионы, в 2021-м также начались работы на спортплощадке лицея №8, здесь смогут заниматься не только лицеисты, но и жители близлежащего микрорайона.

https://ria.ru/20220603/remont-1792785445.html

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Владимир Лаврентьев

амурская область, общество, тында, школа, василий орлов (губернатор)