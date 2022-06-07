22:55 07.06.2022 (обновлено: 23:55 07.06.2022)
В Китае предупредили США о последствиях "апартеида" в отношении России
GT: "технологический апартеид" Запада в отношении России ввергнет мир в "темные века"
© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Политика "технологического апартеида", которую Запад ведет в отношении России и Китая, ввергнет человечество в "темные века", пишет обозреватель Global Times Уильям Джонс.
Как отметил колумнист, США хотят обеспечить себе монополию на новейшие разработки и научные достижения, чтобы сохранить господство. Подобную стратегию в начале XX века предлагали в Британской империи.
Согласно этой задумке, Штаты, обладающие необходимыми технологиями, поделятся ими только при условии, что остальные страны будут строго соблюдать внешнеполитические установки Вашингтона. Любое государство, которое отклонится от этого курса, подвергнется остракизму и "инновационному апартеиду", говорится в статье.
"Такая политика, если ее последовательно применять, отбросит человечество в "темные века". Если международное разделение труда, производственные связи и цепочки поставок <…> будут полностью подчиняться геополитике, это приведет к снижению уровня жизни на планете", — прогнозирует Джонс.
После начала российской специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины многие западные государства объявили о масштабных санкциях против Москвы в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.