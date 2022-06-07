https://ria.ru/20220607/ssha-1793865280.html

В Китае предупредили США о последствиях "апартеида" в отношении России

В Китае предупредили США о последствиях "апартеида" в отношении России - РИА Новости, 07.06.2022

В Китае предупредили США о последствиях "апартеида" в отношении России

Политика "технологического апартеида", которую Запад ведет в отношении России и Китая, ввергнет человечество в "темные века", пишет обозреватель Global Times... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T22:55

2022-06-07T22:55

2022-06-07T23:55

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Политика "технологического апартеида", которую Запад ведет в отношении России и Китая, ввергнет человечество в "темные века", пишет обозреватель Global Times Уильям Джонс.Как отметил колумнист, США хотят обеспечить себе монополию на новейшие разработки и научные достижения, чтобы сохранить господство. Подобную стратегию в начале XX века предлагали в Британской империи.Согласно этой задумке, Штаты, обладающие необходимыми технологиями, поделятся ими только при условии, что остальные страны будут строго соблюдать внешнеполитические установки Вашингтона. Любое государство, которое отклонится от этого курса, подвергнется остракизму и "инновационному апартеиду", говорится в статье.По мнению автора, попытки Запада отделиться от России и Китая спровоцируют голод, эпидемии и болезни в государствах Африки и Азии, зависящих от мировой экономической системы. Без сотрудничества с такими крупными игроками идея о глобальном развитии выглядит как химера, подытожил журналист.После начала российской специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины многие западные государства объявили о масштабных санкциях против Москвы в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220525/ukraina-1790702851.html

https://ria.ru/20220525/bayden-1790679476.html

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, китай, россия, сша, в мире