https://ria.ru/20220607/srok-1793626827.html
В ЕАО мужчину, зарубившего зятя топором, осудили на девять лет
В ЕАО мужчину, зарубившего зятя топором, осудили на девять лет - РИА Новости, 07.06.2022
В ЕАО мужчину, зарубившего зятя топором, осудили на девять лет
Мужчина из Еврейской автономной области (ЕАО), зарубивший топором зятя и сбросивший тело в канализационный люк-шамбо, осужден на девять лет колонии строгого... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T03:58
2022-06-07T03:58
2022-06-07T04:05
происшествия
смидовичский район
еврейская автономная область
россия
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 7 июн — РИА Новости. Мужчина из Еврейской автономной области (ЕАО), зарубивший топором зятя и сбросивший тело в канализационный люк-шамбо, осужден на девять лет колонии строгого режима, сообщает региональная прокуратура.В ночь на 28 октября 2021 года 35-летний мужчина в поселке Николаевка Смидовичского района в ходе пьяной ссоры зарубил топором зятя и сбросил тело в канализационное шамбо во дворе дома, чтобы скрыть убийство. Он сообщил своей сестре, что ее муж просто ушел. Родственник скрылся с места преступления, прятался в лесополосе, его задержали только 2 ноября. Следователи возбудили дело по статье "убийство"."С учетом позиции гособвинителя приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении надзорного ведомства.Отмечается, что подсудимый вину признал и раскаялся.
https://ria.ru/20220606/ubiystvo-1793507228.html
смидовичский район
еврейская автономная область
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хабаровск
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происшествия, смидовичский район, еврейская автономная область, россия, хабаровск
03:58 07.06.2022 (обновлено: 04:05 07.06.2022)
В ЕАО мужчину, зарубившего зятя топором, осудили на девять лет
Региональная прокуратура: в ЕАО на девять лет осудили мужчину, зарубившего зятя топором