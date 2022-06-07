https://ria.ru/20220607/srok-1793626827.html

В ЕАО мужчину, зарубившего зятя топором, осудили на девять лет

В ЕАО мужчину, зарубившего зятя топором, осудили на девять лет - РИА Новости, 07.06.2022

В ЕАО мужчину, зарубившего зятя топором, осудили на девять лет

Мужчина из Еврейской автономной области (ЕАО), зарубивший топором зятя и сбросивший тело в канализационный люк-шамбо, осужден на девять лет колонии строгого... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T03:58

2022-06-07T03:58

2022-06-07T04:05

происшествия

смидовичский район

еврейская автономная область

россия

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 7 июн — РИА Новости. Мужчина из Еврейской автономной области (ЕАО), зарубивший топором зятя и сбросивший тело в канализационный люк-шамбо, осужден на девять лет колонии строгого режима, сообщает региональная прокуратура.В ночь на 28 октября 2021 года 35-летний мужчина в поселке Николаевка Смидовичского района в ходе пьяной ссоры зарубил топором зятя и сбросил тело в канализационное шамбо во дворе дома, чтобы скрыть убийство. Он сообщил своей сестре, что ее муж просто ушел. Родственник скрылся с места преступления, прятался в лесополосе, его задержали только 2 ноября. Следователи возбудили дело по статье "убийство"."С учетом позиции гособвинителя приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении надзорного ведомства.Отмечается, что подсудимый вину признал и раскаялся.

https://ria.ru/20220606/ubiystvo-1793507228.html

смидовичский район

еврейская автономная область

россия

хабаровск

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происшествия, смидовичский район, еврейская автономная область, россия, хабаровск