https://ria.ru/20220607/srok-1793626518.html

В Приморье обжалуют условный срок экс-депутата по делу о мошенничестве

В Приморье обжалуют условный срок экс-депутата по делу о мошенничестве - РИА Новости, 07.06.2022

В Приморье обжалуют условный срок экс-депутата по делу о мошенничестве

Прокуратура обжалует условный срок бывшему депутату заксобрания Приморского края и председателю правления приморского отделения Партии пенсионеров за социальную РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T03:51

2022-06-07T03:51

2022-06-07T03:51

происшествия

приморский край

россия

владивосток

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 июн — РИА Новости. Прокуратура обжалует условный срок бывшему депутату заксобрания Приморского края и председателю правления приморского отделения Партии пенсионеров за социальную справедливость Юлии Толмачевой по делу о мошенничестве с землей, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона.Толмачева проходила по делу по статье "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере". По версии СУСК РФ по Приморскому краю, с июня 2012 года по март 2018 года при помощи своей знакомой и бывшего супруга она оформила в собственность 24 земельных участка, для этого были предоставлены недостоверные документы, часть их оформили с использованием права на льготное получение земли ветеранами боевых действий. Фигуранты приобрели землю по льготной цене, городскому округу причинен ущерб свыше 17 миллионов рублей, утверждает региональное СУ СК.Суд во Владивостоке назначил Толмачевой 5 лет лишения свободы условно. Государственный обвинитель просил суд назначить экс-депутату 6 лет исправительной колонии общего режима и штраф в 750 тысяч рублей. Прокурор обжаловал приговор в связи с его чрезмерной мягкостью и просил назначения наказания в виде реального лишения свободы, отмечает ведомство.По данным прокуратуры, ущерб, причиненный преступлением, был возмещен фигурантами в полном объеме.В прошлом году суд вынес приговоры бывшему супругу Толмачевой и ее знакомой. Они признаны виновными по статьям "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" и "соучастие в виде пособничества в мошенничестве". Фигуранты осуждены на 4 года условно и на 3 года 6 месяцев условно.

https://ria.ru/20220531/mitrokhin-1792198098.html

https://ria.ru/20220527/apellyatsiya-1791175496.html

приморский край

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происшествия, приморский край, россия, владивосток, следственный комитет россии (ск рф)