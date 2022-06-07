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Пакистан ведет переговоры о возможности покупки СПГ у России, сообщил посол - РИА Новости, 07.06.2022
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Пакистан ведет переговоры о возможности покупки СПГ у России, сообщил посол
Пакистан ведет переговоры о возможности покупки СПГ у России, сообщил посол - РИА Новости, 07.06.2022
Пакистан ведет переговоры о возможности покупки СПГ у России, сообщил посол
Москва и Исламабад ведут переговоры о возможности покупки СПГ Пакистаном у России, заявил РИА Новости посол страны в Москве Шафкат Али Хан. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T07:48
2022-06-07T07:48
сергей лавров
исламабад
шафкат али хан
пакистан
в мире
россия
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Москва и Исламабад ведут переговоры о возможности покупки СПГ Пакистаном у России, заявил РИА Новости посол страны в Москве Шафкат Али Хан.Ранее агентство Блумберг сообщило, что Пакистан изучает возможность заключения соглашения о покупке СПГ с различными странами, в том числе с Россией.Предыдущее правительство Пакистана обсуждало с Россией вопросы СПГ. В прошлом году министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Пакистана заявил, что Москва предложила Исламабаду поставки российского СПГ и ждет ответа.Министр экономики Пакистана Омар Айюб Хан в ноябре прошлого года заявил в интервью РИА Новости, что Исламабад приглашает российские компании инвестировать в строительство хранилищ для сжиженного природного газа (СПГ), а также участвовать в тендерах на его поставки.
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сергей лавров, исламабад, шафкат али хан, пакистан, в мире, россия
07:48 07.06.2022
 
Пакистан ведет переговоры о возможности покупки СПГ у России, сообщил посол

Посол Пакистана Али Хан: Исламабад ведет переговоры о возможности покупки СПГ у России

© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Москва и Исламабад ведут переговоры о возможности покупки СПГ Пакистаном у России, заявил РИА Новости посол страны в Москве Шафкат Али Хан.
"Переговоры идут, но пока ничего конкретного я сказать не могу. Но такие разговоры ведутся", — сказал он.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что Пакистан изучает возможность заключения соглашения о покупке СПГ с различными странами, в том числе с Россией.
Предыдущее правительство Пакистана обсуждало с Россией вопросы СПГ. В прошлом году министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Пакистана заявил, что Москва предложила Исламабаду поставки российского СПГ и ждет ответа.
Министр экономики Пакистана Омар Айюб Хан в ноябре прошлого года заявил в интервью РИА Новости, что Исламабад приглашает российские компании инвестировать в строительство хранилищ для сжиженного природного газа (СПГ), а также участвовать в тендерах на его поставки.
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Сергей ЛавровИсламабадШафкат Али ХанПакистанВ миреРоссия
 
 
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