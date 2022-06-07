https://ria.ru/20220607/spg-1793635055.html

Пакистан ведет переговоры о возможности покупки СПГ у России, сообщил посол

Пакистан ведет переговоры о возможности покупки СПГ у России, сообщил посол - РИА Новости, 07.06.2022

Пакистан ведет переговоры о возможности покупки СПГ у России, сообщил посол

Москва и Исламабад ведут переговоры о возможности покупки СПГ Пакистаном у России, заявил РИА Новости посол страны в Москве Шафкат Али Хан. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T07:48

2022-06-07T07:48

2022-06-07T07:48

сергей лавров

исламабад

шафкат али хан

пакистан

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770715446_0:89:3030:1793_1920x0_80_0_0_98ae61621ba454b424b0185b5017f9d7.jpg

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Москва и Исламабад ведут переговоры о возможности покупки СПГ Пакистаном у России, заявил РИА Новости посол страны в Москве Шафкат Али Хан.Ранее агентство Блумберг сообщило, что Пакистан изучает возможность заключения соглашения о покупке СПГ с различными странами, в том числе с Россией.Предыдущее правительство Пакистана обсуждало с Россией вопросы СПГ. В прошлом году министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Пакистана заявил, что Москва предложила Исламабаду поставки российского СПГ и ждет ответа.Министр экономики Пакистана Омар Айюб Хан в ноябре прошлого года заявил в интервью РИА Новости, что Исламабад приглашает российские компании инвестировать в строительство хранилищ для сжиженного природного газа (СПГ), а также участвовать в тендерах на его поставки.

https://radiosputnik.ria.ru/20220607/gazoprovod-1793634418.html

исламабад

пакистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, исламабад, шафкат али хан, пакистан, в мире, россия