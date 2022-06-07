https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html
"В лес лучше не соваться": с кем армия ЛНР столкнулась в Северодонецке
"В лес лучше не соваться": с кем армия ЛНР столкнулась в Северодонецке - РИА Новости, 07.06.2022
"В лес лучше не соваться": с кем армия ЛНР столкнулась в Северодонецке
Одна из самых горячих точек Донбасса сейчас — Северодонецк. Войска ЛНР ведут бои в промзоне, где, помимо ВСУ, засели радикалы из "Правого сектора"*. Несмотря на РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T08:00
2022-06-07T08:00
2022-06-07T09:23
северодонецк
луганская народная республика
правый сектор
вооруженные силы украины
украина
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СЕВЕРОДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Одна из самых горячих точек Донбасса сейчас — Северодонецк. Войска ЛНР ведут бои в промзоне, где, помимо ВСУ, засели радикалы из "Правого сектора"*. Несмотря на артобстрелы и снайперов, почти половина местных жителей по-прежнему здесь. О том, что происходит в городе, — в репортаже РИА Новости.Стреляющая "промка"Северодонецк окружен практически полностью, но в лесопосадках активно действуют диверсанты.Отступая, ВСУ взорвали мосты. Объездные проселочные дороги заминировали. В траве и рыхлом песке взрывные устройства заметить трудно. На днях тут подорвался командир одного из батальонов ЛНР."В конце февраля украинские солдаты весь наш поселок обложили по периметру минами, — вспоминает Ольга, живущая под Северодонецком. — Велели сидеть тихо и не высовываться, а сами сбежали в город. Хорошо, были запасы еды и вода в колодце. Иначе не выжили бы. Уйти не решились. Даже сейчас военные предупреждают, что в лес лишний раз лучше не соваться. Ходим только проверенными маршрутами".Пока саперы разминируют окрестности, в городе продолжаются бои. Въезд с севера забит сожженной техникой, на перекрестках — украинские укрепления. В конце проспекта — высокие трубы и пелена густого черного дыма.Это химкомбинат "Азот", где раньше производили минеральные удобрения и бытовую химию. Теперь здесь основной театр боевых действий. Рядом еще несколько предприятий: приборостроительное, химоборудования, керамическое и местная ТЭЦ."Промзона большая, — объясняет боец ЛНР с позывным Каспер. — По нашим данным, вэсэушников там не очень много, в основном добровольцы из "Правого сектора"*.Касперу 25 лет. В ополчение хотел пойти еще в 2014-м, но не взяли из-за возраста. Теперь воюют бок о бок с отцом — командиром одного из подразделений (позывной Валек). В апреле в Рубежном их группа попала под мощнейший минометный и пулеметный обстрелы. Касперу осколок угодил в ногу, сослуживца ранило в спину."Отец вытащил нас из-под огня, оказал первую помощь, — рассказывает молодой человек. — Как только рана немного затянулась, я вернулся в строй. Мой товарищ еще в больнице, но тоже скоро поправится"."Улица снайперов"Линия фронта проходит в том числе по улице Гагаринской, у промзоны. Местами воюющие стороны разделяет всего несколько десятков метров. Пахнет порохом, повсюду воронки. От припаркованных легковушек остались лишь обгоревшие скелеты. У потухшего костра чей-то обед."Это на днях осколком мины убило мою соседку, — говорит Виктор, живущий неподалеку. — Готовила всего в паре метров от подъезда и не успела забежать внутрь".Оставшиеся здесь люди — их несколько десятков — выживают благодаря запасам и тому, что приносят военные. Гуманитарные конвои сюда пока не добираются. "Посадили картошку, — добавляет Виктор. — Ждем урожай. От Украины за три месяца помощь дали лишь раз: бутылку подсолнечного масла и банку сгущенки. До сих пор стоят: не трогаем из принципа".В промзоне — снайперы, перебегать улицу смертельно опасно. По словам местных, за последние три дня застрелили около 20 человек. Все гражданские."Бьют точно, — рассказывает Валек. — Один (вероятно, женщина) стреляет нашим парням в пах. Девушек убивает в голову. Никак не удается вычислить ее лежку. Вообще, они не просто так закрепились на "Азоте". Понимают, что из-за вредных химикатов мы не можем применять тяжелое вооружение и авиацию".На днях союзные войска взорвали последний мост между Северодонецком и Лисичанском, по которому украинцам подвозили боеприпасы. Вэсэушники тут же попытались соорудить понтон, но и тот уничтожили.Кочующий минометВ других районах тоже неспокойно. Те, кто не успел или не захотел уехать, передвигаются по улицам с предельной осторожностью: из промзоны и соседнего Лисичанска постоянно летят мины и снаряды. Слышишь свист — падай на землю или беги в ближайший подъезд.Поскольку в городе нет водоснабжения, возле храма, где родник, толпа. Но и церковь обстреливают."Украинские войска разнесли весь город еще до того, как сюда пришли россияне, — говорит местная жительница Елена. — Я с балкона лично видела, как военные на трех машинах завернули на пустырь, поставили пушки, отстрелялись и уехали. Один раз к пылающему дому подкатили солдаты. Шутили, смеялись, а один сказал по-украински: "Шо-то он погано горит, надо бы посильнее".В конце апреля по улицам на полицейских машинах разъезжали военные с шевронами "Правого сектора"*, уверяет горожанин Валерий. Почти все сотрудники МВД к тому времени сбежали. Боевики отмечали места массового скопления, а спустя несколько минут эти дворы накрывали "Градами". Сотни погибших и раненых. Также курсировал так называемый кочующий миномет, бивший по жилым домам."Фотографировать трупы, пожары и разрушения было опасно, — добавляет собеседник РИА Новости. — Если патруль "правосеков" находил в телефоне такие снимки, то мобильник отбирали, а человека жестоко избивали. Ну а контакты ополченцев — это просто смертный приговор".Местные также вспоминают: в Северодонецк привозили репортеров, которых убеждали в том, что "во всех смертях и разрушениях виновата Россия". Тем, кто пытался сказать правду, сразу затыкали рот. Некоторые до сих пор остерегаются наших камер — боятся, что войска ЛНР уйдут.Языковой барьерОтношения с властями испортились в 2014-м."Начали запрещать общаться по-русски, — говорит пенсионерка Валентина Ивановна. — Ситуация постепенно обострялась и в последние два года накалилась до предела. За родной язык увольняли учителей, продавцов. Особо ярые сторонники Украины даже мне — пожилой женщине — делали замечания, если где-то в очереди я переходила на русский".Теперь все иначе. Молодым людям без документов, говорящим на юго-западном украинском диалекте либо с сильным акцентом, уделяют пристальное внимание. Бойцы ЛНР патрулируют дворы и интересуются у жителей, не появлялись ли недавно "любопытные" незнакомцы.Взрывное делоСеверодонецк не раз оказывался на грани экологической катастрофы. Несколько дней назад на комбинате "Азот" подорвали цистерну с химикатами."Моя соседка — с этого предприятия, — рассказывает Марина, жительница города. — По ее словам, последствия могли быть очень плачевными. Повезло, что в тот день не было ветра и вредные вещества не унесло в атмосферу".Отступая из Рубежного, что в трех километрах, украинские войска установили радиоуправляемую бомбу на заводе "Заря", крупнейшем на Украине производителе взрывчатки. Там тонны аммонита, тротила, аммонала, десятки цистерн с бензолом и азотной кислотой."Если бы это взлетело на воздух, пострадал бы весь регион, — объясняют республиканские военные. — Хорошо, что мы успели перехватить информацию. В итоге специалисты радиоэлектронной борьбы заглушили сигнал, а саперы разминировали помещения".Штурм промзоны, по словам бойцов, сейчас в самом разгаре. Отступающие по ночам перебираются в Лисичанск: город, в отличие от расположенного в низине Северодонецка, находится на возвышенности, что даже сейчас дает противнику существенное преимущество. Ситуация накаляется.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
северодонецк
луганская народная республика
украина
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дорога в Северодонецк все еще простреливается
Дорога в Северодонецк все еще простреливается
2022-06-07T08:00
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PT0M09S
Виктор рассказывает про обстрелы
Виктор рассказывает про обстрелы
2022-06-07T08:00
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PT0M53S
Валек рассказывает про обстановку возле химкомбината
Валек рассказывает про обстановку возле химкомбината
2022-06-07T08:00
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PT1M27S
Жители Северодонецка рассказывают про обстрелы города
Жители Северодонецка рассказывают про обстрелы города
2022-06-07T08:00
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PT2M49S
Елена рассказывает про обстрелы с пустыря
Елена рассказывает про обстрелы с пустыря
2022-06-07T08:00
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Жители рассказывают про запрет русского языка
Жители рассказывают про запрет русского языка
2022-06-07T08:00
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PT1M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северодонецк, луганская народная республика, правый сектор, вооруженные силы украины, украина
СЕВЕРОДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Одна из самых горячих точек Донбасса сейчас — Северодонецк. Войска ЛНР ведут бои в промзоне, где, помимо ВСУ, засели радикалы из "Правого сектора"*. Несмотря на артобстрелы и снайперов, почти половина местных жителей по-прежнему здесь. О том, что происходит в городе, — в репортаже РИА Новости.
Стреляющая "промка"
Северодонецк окружен практически полностью, но в лесопосадках активно действуют диверсанты.
Отступая, ВСУ взорвали мосты. Объездные проселочные дороги заминировали. В траве и рыхлом песке взрывные устройства заметить трудно. На днях тут подорвался командир одного из батальонов ЛНР.
"В конце февраля украинские солдаты весь наш поселок обложили по периметру минами, — вспоминает Ольга, живущая под Северодонецком. — Велели сидеть тихо и не высовываться, а сами сбежали в город. Хорошо, были запасы еды и вода в колодце. Иначе не выжили бы. Уйти не решились. Даже сейчас военные предупреждают, что в лес лишний раз лучше не соваться. Ходим только проверенными маршрутами".
Пока саперы разминируют окрестности, в городе продолжаются бои. Въезд с севера забит сожженной техникой, на перекрестках — украинские укрепления. В конце проспекта — высокие трубы и пелена густого черного дыма.
Это химкомбинат "Азот", где раньше производили минеральные удобрения и бытовую химию. Теперь здесь основной театр боевых действий. Рядом еще несколько предприятий: приборостроительное, химоборудования, керамическое и местная ТЭЦ.
"Промзона большая, — объясняет боец ЛНР с позывным Каспер. — По нашим данным, вэсэушников там не очень много, в основном добровольцы из "Правого сектора"*.
3 из 3
Памятник воинам Великой Отечественной
3 из 3
Памятник воинам Великой Отечественной
Касперу 25 лет. В ополчение хотел пойти еще в 2014-м, но не взяли из-за возраста. Теперь воюют бок о бок с отцом — командиром одного из подразделений (позывной Валек). В апреле в Рубежном их группа попала под мощнейший минометный и пулеметный обстрелы. Касперу осколок угодил в ногу, сослуживца ранило в спину.
"Отец вытащил нас из-под огня, оказал первую помощь, — рассказывает молодой человек. — Как только рана немного затянулась, я вернулся в строй. Мой товарищ еще в больнице, но тоже скоро поправится".
"Улица снайперов"
Линия фронта проходит в том числе по улице Гагаринской, у промзоны. Местами воюющие стороны разделяет всего несколько десятков метров. Пахнет порохом, повсюду воронки. От припаркованных легковушек остались лишь обгоревшие скелеты. У потухшего костра чей-то обед.
"Это на днях осколком мины убило мою соседку, — говорит Виктор, живущий неподалеку. — Готовила всего в паре метров от подъезда и не успела забежать внутрь".
Оставшиеся здесь люди — их несколько десятков — выживают благодаря запасам и тому, что приносят военные. Гуманитарные конвои сюда пока не добираются. "Посадили картошку, — добавляет Виктор. — Ждем урожай. От Украины за три месяца помощь дали лишь раз: бутылку подсолнечного масла и банку сгущенки. До сих пор стоят: не трогаем из принципа".
В промзоне — снайперы, перебегать улицу смертельно опасно. По словам местных, за последние три дня застрелили около 20 человек. Все гражданские.
"Бьют точно, — рассказывает Валек. — Один (вероятно, женщина) стреляет нашим парням в пах. Девушек убивает в голову. Никак не удается вычислить ее лежку. Вообще, они не просто так закрепились на "Азоте". Понимают, что из-за вредных химикатов мы не можем применять тяжелое вооружение и авиацию".
На днях союзные войска взорвали последний мост между Северодонецком и Лисичанском, по которому украинцам подвозили боеприпасы. Вэсэушники тут же попытались соорудить понтон, но и тот уничтожили.
Кочующий миномет
В других районах тоже неспокойно. Те, кто не успел или не захотел уехать, передвигаются по улицам с предельной осторожностью: из промзоны и соседнего Лисичанска постоянно летят мины и снаряды. Слышишь свист — падай на землю или беги в ближайший подъезд.
Поскольку в городе нет водоснабжения, возле храма, где родник, толпа. Но и церковь обстреливают.
"Украинские войска разнесли весь город еще до того, как сюда пришли россияне, — говорит местная жительница Елена. — Я с балкона лично видела, как военные на трех машинах завернули на пустырь, поставили пушки, отстрелялись и уехали. Один раз к пылающему дому подкатили солдаты. Шутили, смеялись, а один сказал по-украински: "Шо-то он погано горит, надо бы посильнее".
В конце апреля по улицам на полицейских машинах разъезжали военные с шевронами "Правого сектора"*, уверяет горожанин Валерий. Почти все сотрудники МВД к тому времени сбежали. Боевики отмечали места массового скопления, а спустя несколько минут эти дворы накрывали "Градами". Сотни погибших и раненых. Также курсировал так называемый кочующий миномет, бивший по жилым домам.
"Фотографировать трупы, пожары и разрушения было опасно, — добавляет собеседник РИА Новости. — Если патруль "правосеков" находил в телефоне такие снимки, то мобильник отбирали, а человека жестоко избивали. Ну а контакты ополченцев — это просто смертный приговор".
Местные также вспоминают: в Северодонецк привозили репортеров, которых убеждали в том, что "во всех смертях и разрушениях виновата Россия". Тем, кто пытался сказать правду, сразу затыкали рот. Некоторые до сих пор остерегаются наших камер — боятся, что войска ЛНР уйдут.
Языковой барьер
Отношения с властями испортились в 2014-м.
"Начали запрещать общаться по-русски, — говорит пенсионерка Валентина Ивановна. — Ситуация постепенно обострялась и в последние два года накалилась до предела. За родной язык увольняли учителей, продавцов. Особо ярые сторонники Украины даже мне — пожилой женщине — делали замечания, если где-то в очереди я переходила на русский".
Теперь все иначе. Молодым людям без документов, говорящим на юго-западном украинском диалекте либо с сильным акцентом, уделяют пристальное внимание. Бойцы ЛНР патрулируют дворы и интересуются у жителей, не появлялись ли недавно "любопытные" незнакомцы.
Взрывное дело
Северодонецк не раз оказывался на грани экологической катастрофы. Несколько дней назад на комбинате "Азот" подорвали цистерну с химикатами.
"Моя соседка — с этого предприятия, — рассказывает Марина, жительница города. — По ее словам, последствия могли быть очень плачевными. Повезло, что в тот день не было ветра и вредные вещества не унесло в атмосферу".
2 из 3
Склад со взрывчаткой на заводе "Заря"
2 из 3
Склад со взрывчаткой на заводе "Заря"
Отступая из Рубежного, что в трех километрах, украинские войска установили радиоуправляемую бомбу на заводе "Заря", крупнейшем на Украине производителе взрывчатки. Там тонны аммонита, тротила, аммонала, десятки цистерн с бензолом и азотной кислотой.
"Если бы это взлетело на воздух, пострадал бы весь регион, — объясняют республиканские военные. — Хорошо, что мы успели перехватить информацию. В итоге специалисты радиоэлектронной борьбы заглушили сигнал, а саперы разминировали помещения".
Штурм промзоны, по словам бойцов, сейчас в самом разгаре. Отступающие по ночам перебираются в Лисичанск: город, в отличие от расположенного в низине Северодонецка, находится на возвышенности, что даже сейчас дает противнику существенное преимущество. Ситуация накаляется.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.