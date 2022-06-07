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Ближайшие запуски "Союзов" с Байконура состоятся в августе и сентябре - РИА Новости, 07.06.2022
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Ближайшие запуски "Союзов" с Байконура состоятся в августе и сентябре
Ближайшие запуски "Союзов" с Байконура состоятся в августе и сентябре - РИА Новости, 07.06.2022
Ближайшие запуски "Союзов" с Байконура состоятся в августе и сентябре
Ближайшие пуски ракет "Союз" с космодрома Байконур состоятся в августе и сентябре этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ракетно-космического центра... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:54
2022-06-07T14:54
космос - риа наука
дмитрий рогозин
роскосмос
байконур (город)
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Ближайшие пуски ракет "Союз" с космодрома Байконур состоятся в августе и сентябре этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс", где производятся эти ракеты."Дальнейшие пуски РН "Союз-2" с космодрома Байконур запланированы на август и сентябрь 2022 года", - сказали в пресс-службе.Какие космические аппараты будут запущены на орбиту, не уточняется.Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что перед ракетно-космической отраслью поставлена цель кратно нарастить российскую орбитальную группировку.Позднее он же отмечал, что до конца 2022 года космодром Байконур ожидает "активная работа", а в целом вторая половина года пройдет здесь "интенсивно".
https://ria.ru/20220530/luna-1791841999.html
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космос - риа наука, дмитрий рогозин, роскосмос, байконур (город), россия
14:54 07.06.2022
 
Ближайшие запуски "Союзов" с Байконура состоятся в августе и сентябре

РКЦ "Прогресс": ближайшие пуски ракет "Союз" с Байконура пройдут в августе и сентябре

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Ближайшие пуски ракет "Союз" с космодрома Байконур состоятся в августе и сентябре этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс", где производятся эти ракеты.
"Дальнейшие пуски РН "Союз-2" с космодрома Байконур запланированы на август и сентябрь 2022 года", - сказали в пресс-службе.
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30 мая, 18:32Наука
Рогозин назвал срок запуска российского аппарата на Луну
Какие космические аппараты будут запущены на орбиту, не уточняется.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что перед ракетно-космической отраслью поставлена цель кратно нарастить российскую орбитальную группировку.
Позднее он же отмечал, что до конца 2022 года космодром Байконур ожидает "активная работа", а в целом вторая половина года пройдет здесь "интенсивно".
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Космос - РИА НаукаДмитрий РогозинРоскосмосБайконур (город)Россия
 
 
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