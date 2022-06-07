https://ria.ru/20220607/soyuz-1793749262.html

Ближайшие запуски "Союзов" с Байконура состоятся в августе и сентябре

Ближайшие запуски "Союзов" с Байконура состоятся в августе и сентябре - РИА Новости, 07.06.2022

Ближайшие запуски "Союзов" с Байконура состоятся в августе и сентябре

Ближайшие пуски ракет "Союз" с космодрома Байконур состоятся в августе и сентябре этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ракетно-космического центра... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:54

2022-06-07T14:54

2022-06-07T14:54

космос - риа наука

дмитрий рогозин

роскосмос

байконур (город)

россия

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Ближайшие пуски ракет "Союз" с космодрома Байконур состоятся в августе и сентябре этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс", где производятся эти ракеты."Дальнейшие пуски РН "Союз-2" с космодрома Байконур запланированы на август и сентябрь 2022 года", - сказали в пресс-службе.Какие космические аппараты будут запущены на орбиту, не уточняется.Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что перед ракетно-космической отраслью поставлена цель кратно нарастить российскую орбитальную группировку.Позднее он же отмечал, что до конца 2022 года космодром Байконур ожидает "активная работа", а в целом вторая половина года пройдет здесь "интенсивно".

https://ria.ru/20220530/luna-1791841999.html

https://ria.ru/20220607/korabl-1793671582.html

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космос - риа наука, дмитрий рогозин, роскосмос, байконур (город), россия