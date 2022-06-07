https://ria.ru/20220607/soyuz-1793749262.html
Ближайшие запуски "Союзов" с Байконура состоятся в августе и сентябре
Ближайшие запуски "Союзов" с Байконура состоятся в августе и сентябре - РИА Новости, 07.06.2022
Ближайшие запуски "Союзов" с Байконура состоятся в августе и сентябре
Ближайшие пуски ракет "Союз" с космодрома Байконур состоятся в августе и сентябре этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ракетно-космического центра... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:54
2022-06-07T14:54
2022-06-07T14:54
космос - риа наука
дмитрий рогозин
роскосмос
байконур (город)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792862613_0:0:3277:1843_1920x0_80_0_0_ef05b6d0d5f4a733a99c28050f817c2b.jpg
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Ближайшие пуски ракет "Союз" с космодрома Байконур состоятся в августе и сентябре этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс", где производятся эти ракеты."Дальнейшие пуски РН "Союз-2" с космодрома Байконур запланированы на август и сентябрь 2022 года", - сказали в пресс-службе.Какие космические аппараты будут запущены на орбиту, не уточняется.Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что перед ракетно-космической отраслью поставлена цель кратно нарастить российскую орбитальную группировку.Позднее он же отмечал, что до конца 2022 года космодром Байконур ожидает "активная работа", а в целом вторая половина года пройдет здесь "интенсивно".
https://ria.ru/20220530/luna-1791841999.html
https://ria.ru/20220607/korabl-1793671582.html
байконур (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792862613_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_87f1f640a8f70c967a492647b41298f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, дмитрий рогозин, роскосмос, байконур (город), россия
Ближайшие запуски "Союзов" с Байконура состоятся в августе и сентябре
РКЦ "Прогресс": ближайшие пуски ракет "Союз" с Байконура пройдут в августе и сентябре