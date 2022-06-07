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Аксенов призвал перейти к жестким мерам для защиты соотечественников - РИА Новости, 07.06.2022
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Аксенов призвал перейти к жестким мерам для защиты соотечественников
Аксенов призвал перейти к жестким мерам для защиты соотечественников - РИА Новости, 07.06.2022
Аксенов призвал перейти к жестким мерам для защиты соотечественников
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал активизировать усилия по защите соотечественников, по его мнению, необходимы максимально жесткие и эффективные меры. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T11:12
2022-06-07T11:12
общество
россия
республика крым
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
сергей аксенов (политик)
санкции в отношении россии
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ЯЛТА, 7 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал активизировать усилия по защите соотечественников, по его мнению, необходимы максимально жесткие и эффективные меры."Необходимы самые решительные меры для защиты прав наших соотечественников, где бы они ни проживали. В рамках закона, конечно, но эти меры должны быть максимально жесткими и эффективными. Это и организация юридического преследования русофобов, и экономические меры, и создание общественного мнения, и резонансные публичные акции. Для этого нужна активизация усилий по всем направлениям", - сказал Аксенов на заседании Ливадийского клуба, проходящего в рамках XV Международного фестиваля "Великое русское слово".По его словам, надо вкладывать средства в общественные и юридические организации, в средства массовой информации, в формирование общественного мнения. "Возможно, для консолидации действий всех заинтересованных сторон необходимо создать отдельную структуру в составе Россотрудничества", - подчеркнул Аксенов.По его словам, уже подготовлено и в ближайшее время будет подписано соглашение между Республикой Крым и Россотрудничеством о всестороннем взаимодействии. "В числе главных вопросов будет работа с нашими зарубежными соотечественниками, прежде всего, на территории бывшей Украины. Наши соотечественники вне зависимости от их национальности и гражданства должны быть уверены, что Россия не даст их в обиду", - сказал Аксенов.
https://ria.ru/20220430/grazhdanstvo-1786294820.html
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россия
республика крым
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общество, россия, республика крым, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), сергей аксенов (политик), санкции в отношении россии
11:12 07.06.2022
 
Аксенов призвал перейти к жестким мерам для защиты соотечественников

Глава Крыма Аксенов считает, что для защиты соотечественников нужны самые решительные меры

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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ЯЛТА, 7 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал активизировать усилия по защите соотечественников, по его мнению, необходимы максимально жесткие и эффективные меры.
"Необходимы самые решительные меры для защиты прав наших соотечественников, где бы они ни проживали. В рамках закона, конечно, но эти меры должны быть максимально жесткими и эффективными. Это и организация юридического преследования русофобов, и экономические меры, и создание общественного мнения, и резонансные публичные акции. Для этого нужна активизация усилий по всем направлениям", - сказал Аксенов на заседании Ливадийского клуба, проходящего в рамках XV Международного фестиваля "Великое русское слово".
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По его словам, надо вкладывать средства в общественные и юридические организации, в средства массовой информации, в формирование общественного мнения. "Возможно, для консолидации действий всех заинтересованных сторон необходимо создать отдельную структуру в составе Россотрудничества", - подчеркнул Аксенов.
По его словам, уже подготовлено и в ближайшее время будет подписано соглашение между Республикой Крым и Россотрудничеством о всестороннем взаимодействии. "В числе главных вопросов будет работа с нашими зарубежными соотечественниками, прежде всего, на территории бывшей Украины. Наши соотечественники вне зависимости от их национальности и гражданства должны быть уверены, что Россия не даст их в обиду", - сказал Аксенов.
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ОбществоРоссияРеспублика КрымФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Сергей Аксенов (политик)Санкции в отношении России
 
 
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