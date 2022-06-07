https://ria.ru/20220607/sootechestvenniki-1793676382.html

Аксенов призвал перейти к жестким мерам для защиты соотечественников

Аксенов призвал перейти к жестким мерам для защиты соотечественников - РИА Новости, 07.06.2022

Аксенов призвал перейти к жестким мерам для защиты соотечественников

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал активизировать усилия по защите соотечественников, по его мнению, необходимы максимально жесткие и эффективные меры. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T11:12

2022-06-07T11:12

2022-06-07T11:12

общество

россия

республика крым

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

сергей аксенов (политик)

санкции в отношении россии

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ЯЛТА, 7 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал активизировать усилия по защите соотечественников, по его мнению, необходимы максимально жесткие и эффективные меры."Необходимы самые решительные меры для защиты прав наших соотечественников, где бы они ни проживали. В рамках закона, конечно, но эти меры должны быть максимально жесткими и эффективными. Это и организация юридического преследования русофобов, и экономические меры, и создание общественного мнения, и резонансные публичные акции. Для этого нужна активизация усилий по всем направлениям", - сказал Аксенов на заседании Ливадийского клуба, проходящего в рамках XV Международного фестиваля "Великое русское слово".По его словам, надо вкладывать средства в общественные и юридические организации, в средства массовой информации, в формирование общественного мнения. "Возможно, для консолидации действий всех заинтересованных сторон необходимо создать отдельную структуру в составе Россотрудничества", - подчеркнул Аксенов.По его словам, уже подготовлено и в ближайшее время будет подписано соглашение между Республикой Крым и Россотрудничеством о всестороннем взаимодействии. "В числе главных вопросов будет работа с нашими зарубежными соотечественниками, прежде всего, на территории бывшей Украины. Наши соотечественники вне зависимости от их национальности и гражданства должны быть уверены, что Россия не даст их в обиду", - сказал Аксенов.

https://ria.ru/20220430/grazhdanstvo-1786294820.html

https://ria.ru/20220531/liberaly-1791830210.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, республика крым, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), сергей аксенов (политик), санкции в отношении россии