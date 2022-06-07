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Россиян предупредили о мошенничестве в PlayStation Store - РИА Новости, 07.06.2022
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Наука
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Россиян предупредили о мошенничестве в PlayStation Store
Россиян предупредили о мошенничестве в PlayStation Store - РИА Новости, 07.06.2022
Россиян предупредили о мошенничестве в PlayStation Store
Вокруг приостановившего работу в России магазина игр PlayStation Store активизировались мошенники. Схему раскрыли в российской компании Group-IB. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:49
2022-06-07T14:05
наука
технологии
playstation
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Вокруг приостановившего работу в России магазина игр PlayStation Store активизировались мошенники. Схему раскрыли в российской компании Group-IB.Неизвестные создали фишинговый сайт, маскирующийся под официальный магазин для приставки PlayStation. Злоумышленники предлагают россиянам приобрести подарочные карты-ваучеры для пополнения счета в Store, ведь привычный способ не доступен с начала марта.Владельцы сайта уверяют, что в наличии осталось ограниченное количество карт номиналом от 2500 до 6000 рублей. Страница изобилует отзывами от якобы реальных покупателей. Заманив пользователей, мошенники перенаправляют их на фиктивные шлюзы оплаты, в результате похищая данные банковских карт и выводя с них деньги.Японская корпорация Sony объявила о приостановке продаж игровых приставок и работы магазина PlayStation Store в начале весны 2022-го. Владельцы игровых консолей столкнулись с проблемой покупки новых игр и продления подписки на уже приобретенные тайтлы.
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технологии, playstation
12:49 07.06.2022 (обновлено: 14:05 07.06.2022)
 

Россиян предупредили о мошенничестве в PlayStation Store

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДевушка тестирует новую игровую приставку Sony PlayStation 5 в магазине в Москве
Девушка тестирует новую игровую приставку Sony PlayStation 5 в магазине в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Вокруг приостановившего работу в России магазина игр PlayStation Store активизировались мошенники. Схему раскрыли в российской компании Group-IB.
Неизвестные создали фишинговый сайт, маскирующийся под официальный магазин для приставки PlayStation. Злоумышленники предлагают россиянам приобрести подарочные карты-ваучеры для пополнения счета в Store, ведь привычный способ не доступен с начала марта.
Владельцы сайта уверяют, что в наличии осталось ограниченное количество карт номиналом от 2500 до 6000 рублей. Страница изобилует отзывами от якобы реальных покупателей. Заманив пользователей, мошенники перенаправляют их на фиктивные шлюзы оплаты, в результате похищая данные банковских карт и выводя с них деньги.
Японская корпорация Sony объявила о приостановке продаж игровых приставок и работы магазина PlayStation Store в начале весны 2022-го. Владельцы игровых консолей столкнулись с проблемой покупки новых игр и продления подписки на уже приобретенные тайтлы.
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