https://ria.ru/20220607/sony-1793707308.html

Россиян предупредили о мошенничестве в PlayStation Store

Россиян предупредили о мошенничестве в PlayStation Store - РИА Новости, 07.06.2022

Россиян предупредили о мошенничестве в PlayStation Store

Вокруг приостановившего работу в России магазина игр PlayStation Store активизировались мошенники. Схему раскрыли в российской компании Group-IB. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:49

2022-06-07T12:49

2022-06-07T14:05

наука

технологии

playstation

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Вокруг приостановившего работу в России магазина игр PlayStation Store активизировались мошенники. Схему раскрыли в российской компании Group-IB.Неизвестные создали фишинговый сайт, маскирующийся под официальный магазин для приставки PlayStation. Злоумышленники предлагают россиянам приобрести подарочные карты-ваучеры для пополнения счета в Store, ведь привычный способ не доступен с начала марта.Владельцы сайта уверяют, что в наличии осталось ограниченное количество карт номиналом от 2500 до 6000 рублей. Страница изобилует отзывами от якобы реальных покупателей. Заманив пользователей, мошенники перенаправляют их на фиктивные шлюзы оплаты, в результате похищая данные банковских карт и выводя с них деньги.Японская корпорация Sony объявила о приостановке продаж игровых приставок и работы магазина PlayStation Store в начале весны 2022-го. Владельцы игровых консолей столкнулись с проблемой покупки новых игр и продления подписки на уже приобретенные тайтлы.

https://ria.ru/20220530/playstation-1791633907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, playstation