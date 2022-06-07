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Умер экс-президент Sony Нобуюки Идэи
Умер экс-президент Sony Нобуюки Идэи - РИА Новости, 07.06.2022
Умер экс-президент Sony Нобуюки Идэи
Бывший генеральный директор и президент Sony Corporation Нобуюки Идэи скончался в возрасте 84 лет в Токио, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T08:24
2022-06-07T08:24
2022-06-07T09:14
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ТОКИО, 7 июн – РИА Новости. Бывший генеральный директор и президент Sony Corporation Нобуюки Идэи скончался в возрасте 84 лет в Токио, говорится в пресс-релизе компании."С глубоким прискорбием сообщаем, что бывший президент и генеральный директор Sony Corporation господин Нобуюки Идэи скончался 2 июня в Токио. Причина смерти – печеночная недостаточность. Ему было 84 года", - отмечается в документе.В релизе отмечается заслуга Идэи в продвижении идей цифровизации и глобализации компании в рамках кампаний Digital Dream Kids и Regeneration, нацеленных на удовлетворение потребностей новых покупателей – детей, родившихся и воспитанных в эпоху цифровых технологий.Нобуюки Идэи пришел работать в Sony в 1960 году, а в 1995 году был избран президентом компании. Именно при нем были представлены первая модель персонального компьютера VAIO, портативный плеер Walkman, игровые приставки, видеокамера Handycam, цифровые фотоаппараты и была основана Sony Communication Network.Идэи занимал должность президента Sony Corporation до 2000 года, а должность генерального директора корпорации – до 2005 года. В 2006 году он вошел в состав совета директоров компании Accenture, а в 2011 году – компании Lenovo.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, токио, sony corporation, accenture
08:24 07.06.2022 (обновлено: 09:14 07.06.2022)
Умер экс-президент Sony Нобуюки Идэи
Экс-президент Sony Нобуюки Идэи умер в возрасте 84 лет
ТОКИО, 7 июн – РИА Новости. Бывший генеральный директор и президент Sony Corporation Нобуюки Идэи скончался в возрасте 84 лет в Токио, говорится в пресс-релизе компании.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что бывший президент и генеральный директор Sony Corporation
господин Нобуюки Идэи скончался 2 июня в Токио
. Причина смерти – печеночная недостаточность. Ему было 84 года", - отмечается в документе.
В релизе отмечается заслуга Идэи в продвижении идей цифровизации и глобализации компании в рамках кампаний Digital Dream Kids и Regeneration, нацеленных на удовлетворение потребностей новых покупателей – детей, родившихся и воспитанных в эпоху цифровых технологий.
Нобуюки Идэи пришел работать в Sony в 1960 году, а в 1995 году был избран президентом компании. Именно при нем были представлены первая модель персонального компьютера VAIO, портативный плеер Walkman, игровые приставки, видеокамера Handycam, цифровые фотоаппараты и была основана Sony Communication Network.
Идэи занимал должность президента Sony Corporation до 2000 года, а должность генерального директора корпорации – до 2005 года. В 2006 году он вошел в состав совета директоров компании Accenture
, а в 2011 году – компании Lenovo.