https://ria.ru/20220607/sony-1793637131.html

Умер экс-президент Sony Нобуюки Идэи

Умер экс-президент Sony Нобуюки Идэи - РИА Новости, 07.06.2022

Умер экс-президент Sony Нобуюки Идэи

Бывший генеральный директор и президент Sony Corporation Нобуюки Идэи скончался в возрасте 84 лет в Токио, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T08:24

2022-06-07T08:24

2022-06-07T09:14

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sony corporation

accenture

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ТОКИО, 7 июн – РИА Новости. Бывший генеральный директор и президент Sony Corporation Нобуюки Идэи скончался в возрасте 84 лет в Токио, говорится в пресс-релизе компании."С глубоким прискорбием сообщаем, что бывший президент и генеральный директор Sony Corporation господин Нобуюки Идэи скончался 2 июня в Токио. Причина смерти – печеночная недостаточность. Ему было 84 года", - отмечается в документе.В релизе отмечается заслуга Идэи в продвижении идей цифровизации и глобализации компании в рамках кампаний Digital Dream Kids и Regeneration, нацеленных на удовлетворение потребностей новых покупателей – детей, родившихся и воспитанных в эпоху цифровых технологий.Нобуюки Идэи пришел работать в Sony в 1960 году, а в 1995 году был избран президентом компании. Именно при нем были представлены первая модель персонального компьютера VAIO, портативный плеер Walkman, игровые приставки, видеокамера Handycam, цифровые фотоаппараты и была основана Sony Communication Network.Идэи занимал должность президента Sony Corporation до 2000 года, а должность генерального директора корпорации – до 2005 года. В 2006 году он вошел в состав совета директоров компании Accenture, а в 2011 году – компании Lenovo.

токио

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, токио, sony corporation, accenture