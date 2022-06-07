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Из Сочи в Иорданию запустят прямые рейсы - РИА Новости, 07.06.2022
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Туризм
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Из Сочи в Иорданию запустят прямые рейсы
Из Сочи в Иорданию запустят прямые рейсы - РИА Новости, 07.06.2022
Из Сочи в Иорданию запустят прямые рейсы
Регулярные рейсы из Сочи в столицу Иордании Амман впервые начнут выполняться из аэропорта курорта с 26 июня, сообщает "Аэродинамика". РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T17:09
2022-06-07T17:09
туризм
иордания
амман (город)
сочи
аэропорт
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СОЧИ, 7 июн — РИА Новости. Регулярные рейсы из Сочи в столицу Иордании Амман впервые начнут выполняться из аэропорта курорта с 26 июня, сообщает "Аэродинамика"."На маршрут поставят авиалайнеры Boeing 737-300 вместимостью 140 человек авиакомпании Fly Jordan Airlines. В истории аэропорта это новое направление", — отмечается в релизе.Уточняется, что самолеты будут вылетать один раз в неделю по воскресеньям, время в пути составит не более трех часов.Ранее сообщалось, что сочинский аэропорт за летний сезон 2022 года откроет 11 новых направлений.
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иордания, амман (город), сочи, аэропорт, новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры, куда можно лететь
17:09 07.06.2022
 
Из Сочи в Иорданию запустят прямые рейсы

Из международного аэропорта Сочи запустят прямые рейсы в Иорданию с 26 июня

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Сочи
Международный аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 7 июн — РИА Новости. Регулярные рейсы из Сочи в столицу Иордании Амман впервые начнут выполняться из аэропорта курорта с 26 июня, сообщает "Аэродинамика".
"На маршрут поставят авиалайнеры Boeing 737-300 вместимостью 140 человек авиакомпании Fly Jordan Airlines. В истории аэропорта это новое направление", — отмечается в релизе.
Уточняется, что самолеты будут вылетать один раз в неделю по воскресеньям, время в пути составит не более трех часов.
Ранее сообщалось, что сочинский аэропорт за летний сезон 2022 года откроет 11 новых направлений.
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии заходит на посадку в аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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ТуризмИорданияАмман (город)СочиАэропортНовости - ТуризмТуризмтуристыпассажирыкуда можно лететь
 
 
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