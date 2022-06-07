https://ria.ru/20220607/sochi-1793686047.html

Из Сочи в Иорданию запустят прямые рейсы

Из Сочи в Иорданию запустят прямые рейсы - РИА Новости, 07.06.2022

Из Сочи в Иорданию запустят прямые рейсы

Регулярные рейсы из Сочи в столицу Иордании Амман впервые начнут выполняться из аэропорта курорта с 26 июня, сообщает "Аэродинамика". РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T17:09

2022-06-07T17:09

2022-06-07T17:09

туризм

иордания

амман (город)

сочи

аэропорт

новости - туризм

туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150114/33/1501143344_0:465:4639:3074_1920x0_80_0_0_bbd03690299f97f99082511eb3193c87.jpg

СОЧИ, 7 июн — РИА Новости. Регулярные рейсы из Сочи в столицу Иордании Амман впервые начнут выполняться из аэропорта курорта с 26 июня, сообщает "Аэродинамика"."На маршрут поставят авиалайнеры Boeing 737-300 вместимостью 140 человек авиакомпании Fly Jordan Airlines. В истории аэропорта это новое направление", — отмечается в релизе.Уточняется, что самолеты будут вылетать один раз в неделю по воскресеньям, время в пути составит не более трех часов.Ранее сообщалось, что сочинский аэропорт за летний сезон 2022 года откроет 11 новых направлений.

https://ria.ru/20220607/puteshestviya-1793644893.html

иордания

амман (город)

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

иордания, амман (город), сочи, аэропорт, новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры, куда можно лететь