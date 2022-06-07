https://ria.ru/20220607/sochi-1793686047.html
Из Сочи в Иорданию запустят прямые рейсы
Из Сочи в Иорданию запустят прямые рейсы - РИА Новости, 07.06.2022
Из Сочи в Иорданию запустят прямые рейсы
Регулярные рейсы из Сочи в столицу Иордании Амман впервые начнут выполняться из аэропорта курорта с 26 июня, сообщает "Аэродинамика". РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T17:09
2022-06-07T17:09
2022-06-07T17:09
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СОЧИ, 7 июн — РИА Новости. Регулярные рейсы из Сочи в столицу Иордании Амман впервые начнут выполняться из аэропорта курорта с 26 июня, сообщает "Аэродинамика"."На маршрут поставят авиалайнеры Boeing 737-300 вместимостью 140 человек авиакомпании Fly Jordan Airlines. В истории аэропорта это новое направление", — отмечается в релизе.Уточняется, что самолеты будут вылетать один раз в неделю по воскресеньям, время в пути составит не более трех часов.Ранее сообщалось, что сочинский аэропорт за летний сезон 2022 года откроет 11 новых направлений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Из Сочи в Иорданию запустят прямые рейсы
Из международного аэропорта Сочи запустят прямые рейсы в Иорданию с 26 июня
СОЧИ, 7 июн — РИА Новости. Регулярные рейсы из Сочи в столицу Иордании Амман впервые начнут выполняться из аэропорта курорта с 26 июня, сообщает "Аэродинамика".
"На маршрут поставят авиалайнеры Boeing 737-300 вместимостью 140 человек авиакомпании Fly Jordan Airlines. В истории аэропорта это новое направление", — отмечается в релизе.
Уточняется, что самолеты будут вылетать один раз в неделю по воскресеньям, время в пути составит не более трех часов.
Ранее сообщалось, что сочинский аэропорт за летний сезон 2022 года откроет 11 новых направлений.