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Кавказский заповедник показал уникальные снимки диких животных

Кавказский заповедник показал уникальные снимки диких животных - РИА Новости, 07.06.2022

Кавказский заповедник показал уникальные снимки диких животных

В Кавказском заповеднике проверили фотоловушки и опубликовали новые снимки диких животных, сообщает пресс-служба природоохранной территории. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T03:06

2022-06-07T03:06

2022-06-07T03:06

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Кавказском заповеднике проверили фотоловушки и опубликовали новые снимки диких животных, сообщает пресс-служба природоохранной территории.Аппараты размещены на четырех высотных профилях – от лесной зоны до высокогорья. Проверки проводятся каждые три-четыре месяца, в бесснежное время чаще. Самый сложный период, конечно, – зима. Собрать материал в некоторых районах невозможно. Поэтому зимние кадры ученым удается отсмотреть только в конце весны.За четыре года фотоловушками "пойманы" 18 видов млекопитающих, некоторых из них редко удается наблюдать в природе.Наибольшая активность животных приходится на апрель, когда просыпаются медведь, барсуки, енотовидная собака, сони, а у копытных животных появляются детеныши. Самая низкая активность – в марте.С помощью ловушек можно отслеживать поведение животных. Хищники, как правило, активны в темное время, вечером и ночью, а копытные, наоборот – утром и днем. Нет особых предпочтений только у зубров и медведей, не имеющих врагов в природе. Смещение суточной активности того или иного зверя может свидетельствовать о факторе беспокойства со стороны человека.Фотоловушки фиксируют и такие важные моменты жизни млекопитающих, как начало и завершение зимнего сна, появление детенышей, время сброса рогов и линьки. Декабрь 2021 года выдался аномально теплый и бесснежный, и медведь еще попадался на фотоловушки даже в центре заповедника после новогодних праздников. Позднее время залегания в спячку приводит и к позднему пробуждению. Медведь в этом году проснулся в середине апреля. Такая тенденция наблюдается уже второй год: и зима, и весна несколько запаздывают в высокогорье.Перед началом туристического сезона сотрудники Кавказского заповедника напоминают: если вы увидите установленную на территории фотоловушку, не трогайте камеру и не меняйте ее положение.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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