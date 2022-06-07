Кавказский заповедник показал уникальные снимки диких животных
Сотни кадров из "тайной" жизни животных пополнили научную базу Кавказского заповедника
© Фото : Пресс-служба Кавказского заповедникаФотоловушки
© Фото : Пресс-служба Кавказского заповедника
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Кавказском заповеднике проверили фотоловушки и опубликовали новые снимки диких животных, сообщает пресс-служба природоохранной территории.
Аппараты размещены на четырех высотных профилях – от лесной зоны до высокогорья. Проверки проводятся каждые три-четыре месяца, в бесснежное время чаще. Самый сложный период, конечно, – зима. Собрать материал в некоторых районах невозможно. Поэтому зимние кадры ученым удается отсмотреть только в конце весны.
За четыре года фотоловушками "пойманы" 18 видов млекопитающих, некоторых из них редко удается наблюдать в природе.
Наибольшая активность животных приходится на апрель, когда просыпаются медведь, барсуки, енотовидная собака, сони, а у копытных животных появляются детеныши. Самая низкая активность – в марте.
© Пресс-служба Кавказского заповедника
Фотоловушки Кавказского заповедника
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Фотоловушки Кавказского заповедника
© Пресс-служба Кавказского заповедника
© Пресс-служба Кавказского заповедника
Кадр с фотоловушки Кавказского заповедника
2 из 3
Кадр с фотоловушки Кавказского заповедника
© Пресс-служба Кавказского заповедника
© Пресс-служба Кавказского заповедника
Лиса, кадр с фотоловушки Кавказского заповедника
3 из 3
Лиса, кадр с фотоловушки Кавказского заповедника
© Пресс-служба Кавказского заповедника
1 из 3
Фотоловушки Кавказского заповедника
© Пресс-служба Кавказского заповедника
2 из 3
Кадр с фотоловушки Кавказского заповедника
© Пресс-служба Кавказского заповедника
3 из 3
Лиса, кадр с фотоловушки Кавказского заповедника
© Пресс-служба Кавказского заповедника
С помощью ловушек можно отслеживать поведение животных. Хищники, как правило, активны в темное время, вечером и ночью, а копытные, наоборот – утром и днем. Нет особых предпочтений только у зубров и медведей, не имеющих врагов в природе. Смещение суточной активности того или иного зверя может свидетельствовать о факторе беспокойства со стороны человека.
Фотоловушки фиксируют и такие важные моменты жизни млекопитающих, как начало и завершение зимнего сна, появление детенышей, время сброса рогов и линьки. Декабрь 2021 года выдался аномально теплый и бесснежный, и медведь еще попадался на фотоловушки даже в центре заповедника после новогодних праздников.
© Фото : Пресс-служба Кавказского заповедника
Медведь, кадр с фотоловушки Кавказского заповедника
1 из 3
Медведь, кадр с фотоловушки Кавказского заповедника
© Фото : Пресс-служба Кавказского заповедника
© Фото : Пресс-служба Кавказского заповедника
Фотоловушки Кавказского заповедника
2 из 3
Фотоловушки Кавказского заповедника
© Фото : Пресс-служба Кавказского заповедника
© Пресс-служба Кавказского заповедника
Фотоловушки Кавказского заповедника
3 из 3
Фотоловушки Кавказского заповедника
© Пресс-служба Кавказского заповедника
1 из 3
Медведь, кадр с фотоловушки Кавказского заповедника
© Фото : Пресс-служба Кавказского заповедника
2 из 3
Фотоловушки Кавказского заповедника
© Фото : Пресс-служба Кавказского заповедника
3 из 3
Фотоловушки Кавказского заповедника
© Пресс-служба Кавказского заповедника
Позднее время залегания в спячку приводит и к позднему пробуждению. Медведь в этом году проснулся в середине апреля. Такая тенденция наблюдается уже второй год: и зима, и весна несколько запаздывают в высокогорье.
Перед началом туристического сезона сотрудники Кавказского заповедника напоминают: если вы увидите установленную на территории фотоловушку, не трогайте камеру и не меняйте ее положение.