https://ria.ru/20220607/smert-1793724409.html
Женщину и ребенка, пропавших в Самарской области, нашли мертвыми
Женщину и ребенка, пропавших в Самарской области, нашли мертвыми - РИА Новости, 07.06.2022
Женщину и ребенка, пропавших в Самарской области, нашли мертвыми
Женщина и ее несовершеннолетний сын, пропавшие в селе под Самарой, найдены мертвыми, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили во вторник РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:39
2022-06-07T13:39
2022-06-07T13:39
происшествия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 7 июн – РИА Новости. Женщина и ее несовершеннолетний сын, пропавшие в селе под Самарой, найдены мертвыми, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.Ранее ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела об убийстве в связи с исчезновением жительницы села и ее сына, страдающего тяжелым заболеванием. По данным следствия, 5 июня в полицию с заявлением о пропаже супруги и ребенка обратился 50-летний местный житель. По сведениям очевидцев, женщина и ее сын были замечены в районе близлежащего водоема. В целях установления местонахождения пропавших был организован осмотр реки с участием водолазов."Сотрудниками следственного управления по Самарской области устанавливаются обстоятельства гибели женщины и ее несовершеннолетнего сына", - сказала собеседница агентства. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, тела женщины и ребенка были обнаружены в реке.
https://ria.ru/20220203/lizaalert-1770777535.html
самарская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Женщину и ребенка, пропавших в Самарской области, нашли мертвыми
Женщину и ее сына, пропавших в селе в Самарской области, нашли мертвыми