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Женщину и ребенка, пропавших в Самарской области, нашли мертвыми - РИА Новости, 07.06.2022
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Женщину и ребенка, пропавших в Самарской области, нашли мертвыми
Женщину и ребенка, пропавших в Самарской области, нашли мертвыми - РИА Новости, 07.06.2022
Женщину и ребенка, пропавших в Самарской области, нашли мертвыми
Женщина и ее несовершеннолетний сын, пропавшие в селе под Самарой, найдены мертвыми, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили во вторник РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:39
2022-06-07T13:39
происшествия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 7 июн – РИА Новости. Женщина и ее несовершеннолетний сын, пропавшие в селе под Самарой, найдены мертвыми, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.Ранее ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела об убийстве в связи с исчезновением жительницы села и ее сына, страдающего тяжелым заболеванием. По данным следствия, 5 июня в полицию с заявлением о пропаже супруги и ребенка обратился 50-летний местный житель. По сведениям очевидцев, женщина и ее сын были замечены в районе близлежащего водоема. В целях установления местонахождения пропавших был организован осмотр реки с участием водолазов."Сотрудниками следственного управления по Самарской области устанавливаются обстоятельства гибели женщины и ее несовершеннолетнего сына", - сказала собеседница агентства. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, тела женщины и ребенка были обнаружены в реке.
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самарская область
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происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
13:39 07.06.2022
 
Женщину и ребенка, пропавших в Самарской области, нашли мертвыми

Женщину и ее сына, пропавших в селе в Самарской области, нашли мертвыми

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 7 июн – РИА Новости. Женщина и ее несовершеннолетний сын, пропавшие в селе под Самарой, найдены мертвыми, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.
Ранее ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела об убийстве в связи с исчезновением жительницы села и ее сына, страдающего тяжелым заболеванием. По данным следствия, 5 июня в полицию с заявлением о пропаже супруги и ребенка обратился 50-летний местный житель. По сведениям очевидцев, женщина и ее сын были замечены в районе близлежащего водоема. В целях установления местонахождения пропавших был организован осмотр реки с участием водолазов.
"Сотрудниками следственного управления по Самарской области устанавливаются обстоятельства гибели женщины и ее несовершеннолетнего сына", - сказала собеседница агентства. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, тела женщины и ребенка были обнаружены в реке.
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ПроисшествияСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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