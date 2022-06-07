https://ria.ru/20220607/smert-1793724409.html

Женщину и ребенка, пропавших в Самарской области, нашли мертвыми

Женщину и ребенка, пропавших в Самарской области, нашли мертвыми - РИА Новости, 07.06.2022

Женщину и ребенка, пропавших в Самарской области, нашли мертвыми

Женщина и ее несовершеннолетний сын, пропавшие в селе под Самарой, найдены мертвыми, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили во вторник РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:39

2022-06-07T13:39

2022-06-07T13:39

происшествия

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 7 июн – РИА Новости. Женщина и ее несовершеннолетний сын, пропавшие в селе под Самарой, найдены мертвыми, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.Ранее ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела об убийстве в связи с исчезновением жительницы села и ее сына, страдающего тяжелым заболеванием. По данным следствия, 5 июня в полицию с заявлением о пропаже супруги и ребенка обратился 50-летний местный житель. По сведениям очевидцев, женщина и ее сын были замечены в районе близлежащего водоема. В целях установления местонахождения пропавших был организован осмотр реки с участием водолазов."Сотрудниками следственного управления по Самарской области устанавливаются обстоятельства гибели женщины и ее несовершеннолетнего сына", - сказала собеседница агентства. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, тела женщины и ребенка были обнаружены в реке.

https://ria.ru/20220203/lizaalert-1770777535.html

самарская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)