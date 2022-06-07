https://ria.ru/20220607/smartfon-1793763327.html

В Европе приняли стандарт единой зарядки для смартфонов

В Европе приняли стандарт единой зарядки для смартфонов - РИА Новости, 07.06.2022

В Европе приняли стандарт единой зарядки для смартфонов

Совета Европейского союза и Европейский парламент предварительно решили, что разъем USB-C станет общим зарядным портом для всех мобильных телефонов, продающихся РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:36

2022-06-07T15:36

2022-06-07T15:36

наука

технологии

евросоюз

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Совета Европейского союза и Европейский парламент предварительно решили, что разъем USB-C станет общим зарядным портом для всех мобильных телефонов, продающихся в регионе.После окончательного утверждения, закон вступит в силу к осени 2024 года. Директива обяжет производителей электроники использовать порт USB-C в своих устройствах. Для разработчиков ноутбуков сделано послабление — компьютеры должны будут адаптировать к требованиям в течение 40 месяцев после вступления закона в силу на территории ЕС.Скорость зарядки в ЕС также согласована для устройств, поддерживающих быструю зарядку. Упоминается, что эта мера позволит пользователям заряжать устройства с одинаковой скоростью с помощью любого совместимого зарядного устройства.Законопроект о внедрении единого стандарта зарядки обсуждался в Европе несколько лет. Считается, что это решение поможет потребителям сэкономить до 250 миллионов евро в год на покупках зарядных устройств и снизит количество электронного мусора.

https://ria.ru/20220530/sony-1791705698.html

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Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, евросоюз