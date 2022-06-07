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Мурашко призвал оптимизировать работу скорой - РИА Новости, 07.06.2022
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Мурашко призвал оптимизировать работу скорой
Мурашко призвал оптимизировать работу скорой - РИА Новости, 07.06.2022
Мурашко призвал оптимизировать работу скорой
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обратил внимание на необходимость оптимизировать работу скорой помощи, чтобы сократить потери во времени. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:17
2022-06-07T13:17
общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обратил внимание на необходимость оптимизировать работу скорой помощи, чтобы сократить потери во времени."Отдельного внимания требует оптимизация работы скорой медицинской помощи, о чем я уже говорил, с целью сокращения временных потерь", - сказал министр на форуме "Кардиология на марше".По его словам, для этого регионам надо внедрить эффективную модель единой центральной диспетчерской службы скорой медицинской помощи, обеспечить централизованное управление системой.
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общество, россия, михаил мурашко
13:17 07.06.2022
 
Мурашко призвал оптимизировать работу скорой

Глава Минздрава Мурашко призвал оптимизировать работу скорой помощи

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи на улице в Москве
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обратил внимание на необходимость оптимизировать работу скорой помощи, чтобы сократить потери во времени.
"Отдельного внимания требует оптимизация работы скорой медицинской помощи, о чем я уже говорил, с целью сокращения временных потерь", - сказал министр на форуме "Кардиология на марше".
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По его словам, для этого регионам надо внедрить эффективную модель единой центральной диспетчерской службы скорой медицинской помощи, обеспечить централизованное управление системой.
 
ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
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