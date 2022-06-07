https://ria.ru/20220607/skoraya-1793716453.html

Мурашко призвал оптимизировать работу скорой

Мурашко призвал оптимизировать работу скорой - РИА Новости, 07.06.2022

Мурашко призвал оптимизировать работу скорой

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обратил внимание на необходимость оптимизировать работу скорой помощи, чтобы сократить потери во времени. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:17

2022-06-07T13:17

2022-06-07T13:17

общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обратил внимание на необходимость оптимизировать работу скорой помощи, чтобы сократить потери во времени."Отдельного внимания требует оптимизация работы скорой медицинской помощи, о чем я уже говорил, с целью сокращения временных потерь", - сказал министр на форуме "Кардиология на марше".По его словам, для этого регионам надо внедрить эффективную модель единой центральной диспетчерской службы скорой медицинской помощи, обеспечить централизованное управление системой.

https://ria.ru/20220605/koronavirus-1793277888.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мурашко