https://ria.ru/20220607/skit-1793695002.html

Националисты подожгли скит в Святогорске зажигательными боеприпасами

Националисты подожгли скит в Святогорске зажигательными боеприпасами - РИА Новости, 07.06.2022

Националисты подожгли скит в Святогорске зажигательными боеприпасами

Украинские националисты, отступая из Святогорска, подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской очередью зажигательных боеприпасов из установленного на... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:17

2022-06-07T12:17

2022-06-07T12:17

специальная военная операция на украине

религия

святогорск

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украинские националисты, отступая из Святогорска, подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской очередью зажигательных боеприпасов из установленного на бронеавтомобиле крупнокалиберного пулемета, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Четвертого июня сего года, в ходе боев в Святогорске украинская группировка войск утратила контроль уже над большей частью города. Поэтому отступающие националисты пошли на чудовищную провокацию", - сказал Конашенков во вторник."По словам местных жителей, из установленного на бронеавтомобиле крупнокалиберного пулемета, очередью зажигательных боеприпасов был подожжён новопостроенный в 2009 году деревянный скит Всех Святых Земли Русской", - добавил генерал.

https://ria.ru/20220606/most-1793546123.html

святогорск

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, святогорск, министерство обороны рф (минобороны рф)