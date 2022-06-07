https://ria.ru/20220607/skit-1793695002.html
Националисты подожгли скит в Святогорске зажигательными боеприпасами
Националисты подожгли скит в Святогорске зажигательными боеприпасами - РИА Новости, 07.06.2022
Националисты подожгли скит в Святогорске зажигательными боеприпасами
Украинские националисты, отступая из Святогорска, подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской очередью зажигательных боеприпасов из установленного на... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:17
2022-06-07T12:17
2022-06-07T12:17
специальная военная операция на украине
религия
святогорск
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украинские националисты, отступая из Святогорска, подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской очередью зажигательных боеприпасов из установленного на бронеавтомобиле крупнокалиберного пулемета, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Четвертого июня сего года, в ходе боев в Святогорске украинская группировка войск утратила контроль уже над большей частью города. Поэтому отступающие националисты пошли на чудовищную провокацию", - сказал Конашенков во вторник."По словам местных жителей, из установленного на бронеавтомобиле крупнокалиберного пулемета, очередью зажигательных боеприпасов был подожжён новопостроенный в 2009 году деревянный скит Всех Святых Земли Русской", - добавил генерал.
https://ria.ru/20220606/most-1793546123.html
святогорск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, святогорск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Националисты подожгли скит в Святогорске зажигательными боеприпасами
Минобороны: националисты подожгли скит в Святогорске зажигательными боеприпасами