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Националисты подожгли скит в Святогорске зажигательными боеприпасами - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/skit-1793695002.html
Националисты подожгли скит в Святогорске зажигательными боеприпасами
Националисты подожгли скит в Святогорске зажигательными боеприпасами - РИА Новости, 07.06.2022
Националисты подожгли скит в Святогорске зажигательными боеприпасами
Украинские националисты, отступая из Святогорска, подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской очередью зажигательных боеприпасов из установленного на... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:17
2022-06-07T12:17
специальная военная операция на украине
религия
святогорск
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украинские националисты, отступая из Святогорска, подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской очередью зажигательных боеприпасов из установленного на бронеавтомобиле крупнокалиберного пулемета, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Четвертого июня сего года, в ходе боев в Святогорске украинская группировка войск утратила контроль уже над большей частью города. Поэтому отступающие националисты пошли на чудовищную провокацию", - сказал Конашенков во вторник."По словам местных жителей, из установленного на бронеавтомобиле крупнокалиберного пулемета, очередью зажигательных боеприпасов был подожжён новопостроенный в 2009 году деревянный скит Всех Святых Земли Русской", - добавил генерал.
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религия, святогорск, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:17 07.06.2022
 
Националисты подожгли скит в Святогорске зажигательными боеприпасами

Минобороны: националисты подожгли скит в Святогорске зажигательными боеприпасами

© Фото : УПЦ/TelegramПожар в Всехсвятском ските Святогорской Лавры
Пожар в Всехсвятском ските Святогорской Лавры - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Фото : УПЦ/Telegram
Пожар в Всехсвятском ските Святогорской Лавры
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украинские националисты, отступая из Святогорска, подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской очередью зажигательных боеприпасов из установленного на бронеавтомобиле крупнокалиберного пулемета, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Четвертого июня сего года, в ходе боев в Святогорске украинская группировка войск утратила контроль уже над большей частью города. Поэтому отступающие националисты пошли на чудовищную провокацию", - сказал Конашенков во вторник.
"По словам местных жителей, из установленного на бронеавтомобиле крупнокалиберного пулемета, очередью зажигательных боеприпасов был подожжён новопостроенный в 2009 году деревянный скит Всех Святых Земли Русской", - добавил генерал.
Конашенков о военных ВСУ, бросивших военную технику вместе с оружием у моста через реку Северский Донец - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 17:37Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРелигияСвятогорскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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