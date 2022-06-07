https://ria.ru/20220607/skit-1793693120.html
Украинские националисты не давали тушить скит в Святогорске
Украинские националисты не давали тушить скит в Святогорске - РИА Новости, 07.06.2022
Украинские националисты не давали тушить скит в Святогорске
Украинские националисты, открыв огонь на устрашение, препятствовали попыткам потушить подожженный ими при отступлении из Святогорска скит Всех Святых Земли... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:08
2022-06-07T12:08
2022-06-07T13:02
специальная военная операция на украине
религия
святогорск
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украинские националисты, открыв огонь на устрашение, препятствовали попыткам потушить подожженный ими при отступлении из Святогорска скит Всех Святых Земли Русской, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Потушить загоревшийся скит безуспешно пытались не только монахи, но и прибывшие к ним на помощь члены местной территориальной обороны. Националисты этому препятствовали, открыв огонь на устрашение", — сказал он.Как рассказали местные жители и монахи, отступавшие из Святогорска националисты подожгли скит очередью зажигательных боеприпасов из установленного на бронеавтомобиле крупнокалиберного пулемета."По словам очевидцев, еще 2 июня на территорию расположенного южнее, через реку от города, святогорского историко-архитектурного заповедника приезжали украинские военные. Целью было обследовать местность для размещения на высоком берегу, где расположен архитектурный заповедник, артиллерийских позиций ВСУ", — рассказал генерал.Как отметил Конашенков, украинское командование осознанно намеревалось использовать православные памятники как щит."Наглость украинских националистов вызвала возмущение местных жителей. Они потребовали от военных удалиться с территории Лавры, чтобы не допустить ее разрушения", — добавил он.Представитель военного ведомства указал на лживость высказываний президента Украины Владимира Зеленского о сознательном разрушения российскими войсками объектов культурного наследия и призывов "исключить за это Россию из ЮНЕСКО и ООН"."Ценности же засевших в Киеве украинских нацистов противоположны историческим ценностям православного народа Украины. Никакого будущего у проводимой нынешним киевским режимом преступной антихристианской политики на Украине нет и не может быть", — подчеркнул Конашенков.Скит Всех Святых Земли Русской возвели в Святогорске в 2009 году, на месте одноименного храма, взорванного в 1947 году. Это деревянный храм с 17 куполами, построенный в традициях русского зодчества XVI–XVII веков.Святогорская лавра уже попадала под обстрелы украинских войск. Первого июня там погибли благочинный архимандрит Галактион (Вуйченко) и еще два человека из братии, трое монахов получили ранения. В конце марта неподалеку от моста, который находится у входа в монастырь, упала бомба, взрывной волной выбило окна и двери в храмах. В лавре в это время находились более 500 беженцев, в том числе 200 детей. Тогда никто не погиб.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220606/pushki-1792948384.html
https://ria.ru/20220607/artilleriya-1793685925.html
https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220607/svyatogorsk-1793709006.html
святогорск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, святогорск, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:08 07.06.2022 (обновлено: 13:02 07.06.2022)
Украинские националисты не давали тушить скит в Святогорске
МО: украинские националисты огнем на устрашение не давали тушить скит в Святогорске
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украинские националисты, открыв огонь на устрашение, препятствовали попыткам потушить подожженный ими при отступлении из Святогорска скит Всех Святых Земли Русской, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Потушить загоревшийся скит безуспешно пытались не только монахи, но и прибывшие к ним на помощь члены местной территориальной обороны. Националисты этому препятствовали, открыв огонь на устрашение", — сказал он.
Как рассказали местные жители и монахи, отступавшие из Святогорска
националисты подожгли скит очередью зажигательных боеприпасов из установленного на бронеавтомобиле крупнокалиберного пулемета.
"По словам очевидцев, еще 2 июня на территорию расположенного южнее, через реку от города, святогорского историко-архитектурного заповедника приезжали украинские военные. Целью было обследовать местность для размещения на высоком берегу, где расположен архитектурный заповедник, артиллерийских позиций ВСУ", — рассказал генерал.
Как отметил Конашенков, украинское командование осознанно намеревалось использовать православные памятники как щит.
"Наглость украинских националистов вызвала возмущение местных жителей. Они потребовали от военных удалиться с территории Лавры, чтобы не допустить ее разрушения", — добавил он.
Представитель военного ведомства указал на лживость высказываний президента Украины Владимира Зеленского о сознательном разрушения российскими войсками объектов культурного наследия и призывов "исключить за это Россию из ЮНЕСКО и ООН".
"Ценности же засевших в Киеве украинских нацистов противоположны историческим ценностям православного народа Украины. Никакого будущего у проводимой нынешним киевским режимом преступной антихристианской политики на Украине нет и не может быть", — подчеркнул Конашенков.
Скит Всех Святых Земли Русской возвели в Святогорске в 2009 году, на месте одноименного храма, взорванного в 1947 году. Это деревянный храм с 17 куполами, построенный в традициях русского зодчества XVI–XVII веков.
Святогорская лавра уже попадала под обстрелы украинских войск. Первого июня там погибли благочинный архимандрит Галактион (Вуйченко) и еще два человека из братии, трое монахов получили ранения. В конце марта неподалеку от моста, который находится у входа в монастырь, упала бомба, взрывной волной выбило окна и двери в храмах. В лавре в это время находились более 500 беженцев, в том числе 200 детей. Тогда никто не погиб.
Россия
с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.