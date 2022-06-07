https://ria.ru/20220607/skit-1793689269.html

Местные жители подтвердили факт поджога скита в Святогорске националистами

Местные жители подтвердили факт поджога скита в Святогорске националистами - РИА Новости, 07.06.2022

Местные жители подтвердили факт поджога скита в Святогорске националистами

Монахи и местные жители подтвердили умышленный поджог в Святогорске деревянного скита Всех Святых Земли Русской украинскими боевиками, сообщил официальный... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T11:58

2022-06-07T11:58

2022-06-07T12:01

украина

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

святогорск

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792579894_0:296:3068:2022_1920x0_80_0_0_4bb5b3461195d55c59f918b509b483d5.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Монахи и местные жители подтвердили умышленный поджог в Святогорске деревянного скита Всех Святых Земли Русской украинскими боевиками, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Свидетельства местных жителей и монахов в освобожденном Святогорске Донецкой Народной Республики подтверждают факт умышленного поджога 5 июня украинскими националистами деревянного скита Всех Святых Земли Русской", - сказал он.

https://ria.ru/20220606/most-1793546123.html

украина

святогорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, министерство обороны рф (минобороны рф), святогорск, религия