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Местные жители подтвердили факт поджога скита в Святогорске националистами - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/skit-1793689269.html
Местные жители подтвердили факт поджога скита в Святогорске националистами
Местные жители подтвердили факт поджога скита в Святогорске националистами - РИА Новости, 07.06.2022
Местные жители подтвердили факт поджога скита в Святогорске националистами
Монахи и местные жители подтвердили умышленный поджог в Святогорске деревянного скита Всех Святых Земли Русской украинскими боевиками, сообщил официальный... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T11:58
2022-06-07T12:01
украина
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
святогорск
религия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Монахи и местные жители подтвердили умышленный поджог в Святогорске деревянного скита Всех Святых Земли Русской украинскими боевиками, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Свидетельства местных жителей и монахов в освобожденном Святогорске Донецкой Народной Республики подтверждают факт умышленного поджога 5 июня украинскими националистами деревянного скита Всех Святых Земли Русской", - сказал он.
https://ria.ru/20220606/most-1793546123.html
украина
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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), святогорск, религия
11:58 07.06.2022 (обновлено: 12:01 07.06.2022)
 
Местные жители подтвердили факт поджога скита в Святогорске националистами

Минобороны: местные жители подтвердили факт поджога националистами скита в Святогорске

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Монахи и местные жители подтвердили умышленный поджог в Святогорске деревянного скита Всех Святых Земли Русской украинскими боевиками, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Свидетельства местных жителей и монахов в освобожденном Святогорске Донецкой Народной Республики подтверждают факт умышленного поджога 5 июня украинскими националистами деревянного скита Всех Святых Земли Русской", - сказал он.
Конашенков о военных ВСУ, бросивших военную технику вместе с оружием у моста через реку Северский Донец - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 17:37Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СвятогорскРелигия
 
 
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