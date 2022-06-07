https://ria.ru/20220607/siriya-1793862737.html

Центр по примирению сообщил о росте террористической активности в Идлибе

Центр по примирению сообщил о росте террористической активности в Идлибе - РИА Новости, 07.06.2022

Центр по примирению сообщил о росте террористической активности в Идлибе

Террористическая активность группировок в Идлибской зоне деэскалации растет, увеличивается число столкновений между различными бандформированиями, сообщил... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T22:13

2022-06-07T22:13

2022-06-07T22:17

сирия

терроризм

идлиб (мухафаза)

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150968/56/1509685632_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4a062056d02e59fbf2e39cea2b6d3ec6.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Террористическая активность группировок в Идлибской зоне деэскалации растет, увеличивается число столкновений между различными бандформированиями, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.Кроме того, он добавил, что боевики организации "Джебхат ан-Нусра"* силой подавляют гражданские протесты, возобновлены аресты представителей СМИ, мусульманского духовенства и светской оппозиции. Также растет число провокационных обстрелов незаконными вооруженными формированиями сирийских правительственных сил.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210531/siriya-1734991892.html

сирия

идлиб (мухафаза)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сирия, терроризм, идлиб (мухафаза), в мире, россия