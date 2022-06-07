https://ria.ru/20220607/siriya-1793862737.html
Центр по примирению сообщил о росте террористической активности в Идлибе
Центр по примирению сообщил о росте террористической активности в Идлибе - РИА Новости, 07.06.2022
Центр по примирению сообщил о росте террористической активности в Идлибе
Террористическая активность группировок в Идлибской зоне деэскалации растет, увеличивается число столкновений между различными бандформированиями, сообщил... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T22:13
2022-06-07T22:13
2022-06-07T22:17
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Террористическая активность группировок в Идлибской зоне деэскалации растет, увеличивается число столкновений между различными бандформированиями, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.Кроме того, он добавил, что боевики организации "Джебхат ан-Нусра"* силой подавляют гражданские протесты, возобновлены аресты представителей СМИ, мусульманского духовенства и светской оппозиции. Также растет число провокационных обстрелов незаконными вооруженными формированиями сирийских правительственных сил.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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сирия, терроризм, идлиб (мухафаза), в мире, россия
22:13 07.06.2022 (обновлено: 22:17 07.06.2022)
Центр по примирению сообщил о росте террористической активности в Идлибе
Центр примирения в Сирии: в Идлибской зоне деэскалации растет террористическая активность
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Террористическая активность группировок в Идлибской зоне деэскалации растет, увеличивается число столкновений между различными бандформированиями, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.
"В Идлибской зоне деэскалации сохраняется тенденция к дальнейшему обострению обстановки. Растет террористическая активность радикальных группировок, увеличивается количество столкновений между различными бандформированиями", - сказал Журавлев на брифинге.
Кроме того, он добавил, что боевики организации "Джебхат ан-Нусра"* силой подавляют гражданские протесты, возобновлены аресты представителей СМИ, мусульманского духовенства и светской оппозиции. Также растет число провокационных обстрелов незаконными вооруженными формированиями сирийских правительственных сил.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.