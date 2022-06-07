https://ria.ru/20220607/shell-1793666373.html

"Лукойл" будет развивать сеть АЗС Shell в России под брендом Teboil

"Лукойл" будет развивать сеть АЗС Shell в России под брендом Teboil - РИА Новости, 07.06.2022

"Лукойл" будет развивать сеть АЗС Shell в России под брендом Teboil

"Лукойл" будет развивать недавно приобретенную сеть заправок Shell в России под брендом Teboil, сообщила компания. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T10:34

2022-06-07T10:34

2022-06-07T13:14

экономика

лукойл

shell

цены на нефть

россия

финляндия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. "Лукойл" будет развивать недавно приобретенную сеть заправок Shell в России под брендом Teboil, сообщила компания."Принято решение сохранить предприятие в виде отдельного дочернего общества компании", — отметили в пресс-службе корпорации.Там также указали, что это решение обсуждалось с руководством и работниками купленных в мае предприятий.Компания уже начала ребрендинг сети. "Лукойл" приобрел марку Teboil в 2005 году.Teboil создали в Финляндии в 1934-м, она стала одним из лидеров отрасли в стране. Российским потребителям бренд знаком по смазочным материалам, поставки которых в Советский Союз начались еще в 1960-х годах. Сейчас в России представлено около 150 наименований продукции компании.Для АЗС Teboil разработают новые брендированные виды инновационного топлива, а также собственную программу лояльности, интегрированную с "Лукойл".

https://ria.ru/20220505/shell-1786939857.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, лукойл, shell, цены на нефть, россия, финляндия, санкции в отношении россии