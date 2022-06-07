https://ria.ru/20220607/sfera-1793625581.html

Проект "Сфера" подразумевает запуск 162 спутников, рассказали в Роскосмосе

Проект "Сфера" подразумевает запуск 162 спутников, рассказали в Роскосмосе - РИА Новости, 07.06.2022

Проект "Сфера" подразумевает запуск 162 спутников, рассказали в Роскосмосе

Проект перспективной российской многоспутниковой группировки "Сфера" подразумевает запуск на орбиту 162 аппаратов, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T03:22

2022-06-07T03:22

2022-06-07T03:41

космос - риа наука

владимир путин

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Проект перспективной российской многоспутниковой группировки "Сфера" подразумевает запуск на орбиту 162 аппаратов, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".В пресс-службе напомнили, что в проект "Сфера" входят спутники широкополосного доступа в интернет и связи с устройствами интернета вещей (IoT). Эти аппараты позволят с 2025 года преодолеть цифровое неравенство регионов России в части доступа в интернет, отметили в пресс-службе."В настоящий момент лишь 30 процентов территории России покрыто сотовой связью и только новые системы спутниковой связи обеспечат связность территории Российской Федерации", — добавили в пресс-службе.Как уточнили в госкорпорации, для полномасштабного развертывания спутниковых группировок, то есть почти 400 аппаратов, как планировалось ранее, и обеспечения глобального покрытия всей поверхности Земли, а также "создания самой современной системы коммуникаций и мониторинга", необходимо кратно увеличить бюджетное финансирование проекта "Сфера" до 2030 года.История вопросаВладимир Путин анонсировал спутниковую систему "Сфера" в 2018 году. Согласно изначально представленному "Роскосмосом" проекту планировалось, что в ее состав войдут 542 космических аппарата, а развертывание группировок пройдет с 2024 по 2028 годы.В мае 2021 года первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич заявил, что система будет насчитывать около 380 спутников. Предполагалось отправить на орбиту семь спутников "Экспресс", четыре "Экспресс-РВ", 12 аппаратов "Скиф" для широкополосного доступа в интернет и 264 аппарата "Марафон" для интернета вещей, два спутника связи "Ямал". Кроме того, в систему должны были войти три спутника ДЗЗ "Смотр", 84 аппарата оптического наблюдения "Беркут-О" и "Беркут-ВД" и 12 радиолокационных "Беркут-X" и "Беркут-XLP".О том, что проект "Сферы" наконец-то согласован с правительством и получил первое финансирование, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил в конце 2021 года. В течение 2022-2024 годов на проект планируют выделять по семь миллиардов рублей ежегодно. Суммарное финансирование должно составить порядка 180 миллиардов рублей.В мае 2022 года директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" "Роскосмоса" Сергей Прохоров сообщил, что количество "Марафонов" сократили с 264 до 137, а "Скифов" будет шесть. Сокращены ли другие спутниковые группировки, которые войдут в "Сферу", он не уточнил.Запуск первого аппарата "Сферы" — спутника-демонстратора широкополосного доступа в интернет "Скиф-Д" — запланирован на октябрь 2022 года. После этого ожидается запуск "Марафона", а в конце 2025 года — первого спутника высокоэллиптической системы связи "Экспресс-РВ".

https://ria.ru/20220604/kosmos-1793103128.html

https://ria.ru/20220604/kosmos-1793082230.html

https://ria.ru/20220603/mks-1792973333.html

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космос - риа наука, владимир путин, юрий урличич, дмитрий рогозин, россия, земля, роскосмос, москва