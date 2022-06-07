https://ria.ru/20220607/severodonetsk-1793633913.html

Посол ЛНР сообщил об освобождении городской застройки Северодонецка

Посол ЛНР сообщил об освобождении городской застройки Северодонецка - РИА Новости, 07.06.2022

Посол ЛНР сообщил об освобождении городской застройки Северодонецка

Союзные войска Луганской и Донецкой республик и российской армии зачистили от украинских силовиков Северодонецк, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T07:32

2022-06-07T07:32

2022-06-07T09:08

специальная военная операция на украине

владимир путин

в мире

россия

украина

донбасс

луганск

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 7 июн — РИА Новости. Союзные войска Луганской и Донецкой республик и российской армии зачистили от украинских силовиков Северодонецк, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в Telegram-канале.Он отметил, что в аэропорту, который находится к юго-востоку от города, закрепились украинские формирования, они заняли несколько зданий и бьют в восточную сторону из артиллерии. Союзные войска активно отвечают с позиций в районе Боровского, добавил Мирошник.Продолжаются бои и за Лисичанск, на окраинах и в центре города полыхают пожары."Ближе к южному краю украинский режим подтянул подразделения "смертников" — группы, собранные из выпущенных рецидивистов и дезертиров, за которыми приглядывает спецназ ГУР. Собранный сброд обильно снабжают каким-то боевым наркотиком, предположительно, бельгийского производства. Толку от них немного, но других нет", — говорится в публикации.Как предположил Мирошник, Лисичанск, вероятнее всего, будут освобождать одновременно с Северском.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220607/prigorody-1793633535.html

https://ria.ru/20220606/severodonetsk-1793398736.html

россия

украина

донбасс

луганск

луганская народная республика

северодонецк

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