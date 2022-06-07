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Посол ЛНР сообщил об освобождении городской застройки Северодонецка - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/severodonetsk-1793633913.html
Посол ЛНР сообщил об освобождении городской застройки Северодонецка
Посол ЛНР сообщил об освобождении городской застройки Северодонецка - РИА Новости, 07.06.2022
Посол ЛНР сообщил об освобождении городской застройки Северодонецка
Союзные войска Луганской и Донецкой республик и российской армии зачистили от украинских силовиков Северодонецк, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T07:32
2022-06-07T09:08
специальная военная операция на украине
владимир путин
в мире
россия
украина
донбасс
луганск
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 7 июн — РИА Новости. Союзные войска Луганской и Донецкой республик и российской армии зачистили от украинских силовиков Северодонецк, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в Telegram-канале.Он отметил, что в аэропорту, который находится к юго-востоку от города, закрепились украинские формирования, они заняли несколько зданий и бьют в восточную сторону из артиллерии. Союзные войска активно отвечают с позиций в районе Боровского, добавил Мирошник.Продолжаются бои и за Лисичанск, на окраинах и в центре города полыхают пожары."Ближе к южному краю украинский режим подтянул подразделения "смертников" — группы, собранные из выпущенных рецидивистов и дезертиров, за которыми приглядывает спецназ ГУР. Собранный сброд обильно снабжают каким-то боевым наркотиком, предположительно, бельгийского производства. Толку от них немного, но других нет", — говорится в публикации.Как предположил Мирошник, Лисичанск, вероятнее всего, будут освобождать одновременно с Северском.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220607/prigorody-1793633535.html
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россия
украина
донбасс
луганск
луганская народная республика
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владимир путин, в мире, россия, украина, донбасс, луганск, луганская народная республика, северодонецк, родион мирошник
07:32 07.06.2022 (обновлено: 09:08 07.06.2022)
 
Посол ЛНР сообщил об освобождении городской застройки Северодонецка

Посол ЛНР в России Мирошник сообщил об освобождении городской застройки Северодонецка

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПосол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник
Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 июн — РИА Новости. Союзные войска Луганской и Донецкой республик и российской армии зачистили от украинских силовиков Северодонецк, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в Telegram-канале.

"Северодонецк зачищен, бои идут на окраинах города, в аэропорту и на подступах к Лисичанску. <...> В Северодонецке вся жилая городская застройка освобождена и зачищена союзными войсками от украинских формирований. Они выбиты почти полностью и из промзоны, загнаны на "Азот", — написал дипломат.

Он отметил, что в аэропорту, который находится к юго-востоку от города, закрепились украинские формирования, они заняли несколько зданий и бьют в восточную сторону из артиллерии. Союзные войска активно отвечают с позиций в районе Боровского, добавил Мирошник.
Продолжаются бои и за Лисичанск, на окраинах и в центре города полыхают пожары.
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07:28Специальная военная операция на Украине
Некоторые пригороды Северодонецка остаются в "серой зоне"
"Ближе к южному краю украинский режим подтянул подразделения "смертников" — группы, собранные из выпущенных рецидивистов и дезертиров, за которыми приглядывает спецназ ГУР. Собранный сброд обильно снабжают каким-то боевым наркотиком, предположительно, бельгийского производства. Толку от них немного, но других нет", — говорится в публикации.
Как предположил Мирошник, Лисичанск, вероятнее всего, будут освобождать одновременно с Северском.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВ миреРоссияУкраинаДонбассЛуганскЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкРодион Мирошник
 
 
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