07:32 07.06.2022 (обновлено: 09:08 07.06.2022)
Посол ЛНР сообщил об освобождении городской застройки Северодонецка
Посол ЛНР в России Мирошник сообщил об освобождении городской застройки Северодонецка
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПосол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник
Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 июн — РИА Новости. Союзные войска Луганской и Донецкой республик и российской армии зачистили от украинских силовиков Северодонецк, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в Telegram-канале.
"Северодонецк зачищен, бои идут на окраинах города, в аэропорту и на подступах к Лисичанску. <...> В Северодонецке вся жилая городская застройка освобождена и зачищена союзными войсками от украинских формирований. Они выбиты почти полностью и из промзоны, загнаны на "Азот", — написал дипломат.
Он отметил, что в аэропорту, который находится к юго-востоку от города, закрепились украинские формирования, они заняли несколько зданий и бьют в восточную сторону из артиллерии. Союзные войска активно отвечают с позиций в районе Боровского, добавил Мирошник.
Продолжаются бои и за Лисичанск, на окраинах и в центре города полыхают пожары.
"Ближе к южному краю украинский режим подтянул подразделения "смертников" — группы, собранные из выпущенных рецидивистов и дезертиров, за которыми приглядывает спецназ ГУР. Собранный сброд обильно снабжают каким-то боевым наркотиком, предположительно, бельгийского производства. Толку от них немного, но других нет", — говорится в публикации.
Как предположил Мирошник, Лисичанск, вероятнее всего, будут освобождать одновременно с Северском.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.