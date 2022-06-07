https://ria.ru/20220607/serbiya-1793681371.html

Посол в Белграде рассказал о возмущении сербов срывом визита Лаврова

Посол в Белграде рассказал о возмущении сербов срывом визита Лаврова - РИА Новости, 07.06.2022

Посол в Белграде рассказал о возмущении сербов срывом визита Лаврова

Жители Сербии возмутились тем, что визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова не смог состояться из-за действий Запада, его очень ждали, заявил... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T11:29

2022-06-07T11:29

2022-06-07T11:29

в мире

сербия

россия

александр боцан-харченко

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Жители Сербии возмутились тем, что визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова не смог состояться из-за действий Запада, его очень ждали, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в понедельник оповестил президента страны Александра Вучича, что намеченный на 6-7 июня визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белград откладывается, он также принес главе государства подтверждающие документы."Вы не представляете, какое возмущение действиями Запада среди сербской общественности, что началось. Здесь Сергея Викторовича ждали, его очень любят, он очень популярен и авторитетен в Сербии. Здесь он был бы совершенно потрясающе (принят), готовились мероприятия, людьми готовились, без всяких указаний в поддержку России, в поддержку министра иностранных дел, нашего руководства, президента РФ" , - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через их воздушное пространство правительственного самолета из России. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что ему жаль те страны, которые в ситуации с его визитом в Сербию, по сути, выступили в роли подпевал Западу. Он назвал немыслимой и возмутительной ситуацию вокруг его визита.

https://ria.ru/20220607/balkany-1793564711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, россия, александр боцан-харченко, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии