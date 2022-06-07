https://ria.ru/20220607/serbiya-1793681371.html
Посол в Белграде рассказал о возмущении сербов срывом визита Лаврова
Посол в Белграде рассказал о возмущении сербов срывом визита Лаврова - РИА Новости, 07.06.2022
Посол в Белграде рассказал о возмущении сербов срывом визита Лаврова
Жители Сербии возмутились тем, что визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова не смог состояться из-за действий Запада, его очень ждали, заявил... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T11:29
2022-06-07T11:29
2022-06-07T11:29
в мире
сербия
россия
александр боцан-харченко
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Жители Сербии возмутились тем, что визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова не смог состояться из-за действий Запада, его очень ждали, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в понедельник оповестил президента страны Александра Вучича, что намеченный на 6-7 июня визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белград откладывается, он также принес главе государства подтверждающие документы."Вы не представляете, какое возмущение действиями Запада среди сербской общественности, что началось. Здесь Сергея Викторовича ждали, его очень любят, он очень популярен и авторитетен в Сербии. Здесь он был бы совершенно потрясающе (принят), готовились мероприятия, людьми готовились, без всяких указаний в поддержку России, в поддержку министра иностранных дел, нашего руководства, президента РФ" , - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через их воздушное пространство правительственного самолета из России. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что ему жаль те страны, которые в ситуации с его визитом в Сербию, по сути, выступили в роли подпевал Западу. Он назвал немыслимой и возмутительной ситуацию вокруг его визита.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, россия, александр боцан-харченко, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
Посол в Белграде рассказал о возмущении сербов срывом визита Лаврова
Посол в Белграде Боцан-Харченко: сербы возмущены срывом визита Лаврова в страну