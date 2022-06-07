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Посол в Белграде рассказал о возмущении сербов срывом визита Лаврова - РИА Новости, 07.06.2022
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Посол в Белграде рассказал о возмущении сербов срывом визита Лаврова
Посол в Белграде рассказал о возмущении сербов срывом визита Лаврова - РИА Новости, 07.06.2022
Посол в Белграде рассказал о возмущении сербов срывом визита Лаврова
Жители Сербии возмутились тем, что визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова не смог состояться из-за действий Запада, его очень ждали, заявил... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T11:29
2022-06-07T11:29
в мире
сербия
россия
александр боцан-харченко
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Жители Сербии возмутились тем, что визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова не смог состояться из-за действий Запада, его очень ждали, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в понедельник оповестил президента страны Александра Вучича, что намеченный на 6-7 июня визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белград откладывается, он также принес главе государства подтверждающие документы."Вы не представляете, какое возмущение действиями Запада среди сербской общественности, что началось. Здесь Сергея Викторовича ждали, его очень любят, он очень популярен и авторитетен в Сербии. Здесь он был бы совершенно потрясающе (принят), готовились мероприятия, людьми готовились, без всяких указаний в поддержку России, в поддержку министра иностранных дел, нашего руководства, президента РФ" , - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через их воздушное пространство правительственного самолета из России. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что ему жаль те страны, которые в ситуации с его визитом в Сербию, по сути, выступили в роли подпевал Западу. Он назвал немыслимой и возмутительной ситуацию вокруг его визита.
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в мире, сербия, россия, александр боцан-харченко, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
11:29 07.06.2022
 
Посол в Белграде рассказал о возмущении сербов срывом визита Лаврова

Посол в Белграде Боцан-Харченко: сербы возмущены срывом визита Лаврова в страну

© РИА НовостиПосол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Жители Сербии возмутились тем, что визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова не смог состояться из-за действий Запада, его очень ждали, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в понедельник оповестил президента страны Александра Вучича, что намеченный на 6-7 июня визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белград откладывается, он также принес главе государства подтверждающие документы.
"Вы не представляете, какое возмущение действиями Запада среди сербской общественности, что началось. Здесь Сергея Викторовича ждали, его очень любят, он очень популярен и авторитетен в Сербии. Здесь он был бы совершенно потрясающе (принят), готовились мероприятия, людьми готовились, без всяких указаний в поддержку России, в поддержку министра иностранных дел, нашего руководства, президента РФ" , - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через их воздушное пространство правительственного самолета из России. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что ему жаль те страны, которые в ситуации с его визитом в Сербию, по сути, выступили в роли подпевал Западу. Он назвал немыслимой и возмутительной ситуацию вокруг его визита.
Персонал аэропорта проходит мимо стоек регистрации в аэропорту Белграда - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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В миреСербияРоссияАлександр Боцан-ХарченкоСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкции в отношении России
 
 
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