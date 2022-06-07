https://ria.ru/20220607/sapery-1793858956.html

Российские саперы обезвредили 738 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Российские саперы обезвредили 738 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 07.06.2022

Российские саперы обезвредили 738 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Российские саперы обезвредили за сутки 738 взрывоопасных предметов в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщил во вторник руководитель... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T21:41

2022-06-07T21:41

2022-06-07T21:41

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские саперы обезвредили за сутки 738 взрывоопасных предметов в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 2877,06 га (в том числе за сутки – 43,03 га); 35 зданий (из них 13 социально-значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружен и обезврежен 14881 взрывоопасный предмет, в том числе за сутки – 738", - сообщил он.

https://ria.ru/20220603/razminirovanie-1793005736.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика