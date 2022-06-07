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Российские саперы обезвредили 738 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/sapery-1793858956.html
Российские саперы обезвредили 738 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Российские саперы обезвредили 738 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 07.06.2022
Российские саперы обезвредили 738 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Российские саперы обезвредили за сутки 738 взрывоопасных предметов в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщил во вторник руководитель... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T21:41
2022-06-07T21:41
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские саперы обезвредили за сутки 738 взрывоопасных предметов в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 2877,06 га (в том числе за сутки – 43,03 га); 35 зданий (из них 13 социально-значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружен и обезврежен 14881 взрывоопасный предмет, в том числе за сутки – 738", - сообщил он.
https://ria.ru/20220603/razminirovanie-1793005736.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика
21:41 07.06.2022
 
Российские саперы обезвредили 738 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Минобороны: российские саперы обезвредили за сутки 738 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМина на территории Луганской ТЭС
Мина на территории Луганской ТЭС - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мина на территории Луганской ТЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские саперы обезвредили за сутки 738 взрывоопасных предметов в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 2877,06 га (в том числе за сутки – 43,03 га); 35 зданий (из них 13 социально-значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружен и обезврежен 14881 взрывоопасный предмет, в том числе за сутки – 738", - сообщил он.
Сапер в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 17:58Специальная военная операция на Украине
При разминировании Мариуполя российская армия использует роботов
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Донецкая Народная Республика
 
 
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