https://ria.ru/20220607/sapega-1793724714.html

Осужденная россиянка Сапега начала отбывать срок в белорусской колонии

Осужденная россиянка Сапега начала отбывать срок в белорусской колонии - РИА Новости, 07.06.2022

Осужденная россиянка Сапега начала отбывать срок в белорусской колонии

Осужденная в Белоруссии на шесть лет колонии россиянка Софья Сапега начала отбывать срок в Гомельской женской колонии, сообщает не зарегистрированный властями... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:40

2022-06-07T13:40

2022-06-07T13:40

в мире

софия сапега

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МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. Осужденная в Белоруссии на шесть лет колонии россиянка Софья Сапега начала отбывать срок в Гомельской женской колонии, сообщает не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" (материалы Тelegram-канала центра признаны в стране экстремистскими).РИА Новости не удалось получить официального подтверждения этой информации.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передача осужденной в Белоруссии Сапеги в Россию возможна, потому что "девчонку жалко" и существует практика передачи российских граждан на родину.Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу, обвиненную по семи статьям уголовного кодекса Белоруссии, к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Ей будет зачтен срок содержания под стражей и срок домашнего ареста в период досудебного расследования. Также Сапега должна выплатить в пользу потерпевших около 65,76 тысячи долларов, пошлину в доход государства в размере около 2,9 тысячи долларов. Пресс-служба Верховного суда Белоруссии 25 мая сообщила, что приговор в отношении Сапеги не обжалован и вступил в законную силу.Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая прошлого года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. По данным отчима девушки, еще на стадии предварительного расследования Сапега написала прошение о помиловании на имя президента республики Александра Лукашенко.Ранее в генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.

https://ria.ru/20220603/sapega-1792925452.html

https://ria.ru/20220603/oppozitsiya-1792920177.html

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