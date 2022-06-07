https://ria.ru/20220607/sanktsii-1793769784.html

"Путин, дави на газ": турки восхитились ответом России на санкции Запада

"Путин, дави на газ": турки восхитились ответом России на санкции Запада - РИА Новости, 07.06.2022

"Путин, дави на газ": турки восхитились ответом России на санкции Запада

Читатели турецкой газеты En Son Haber положительно отреагировали на статью об успешном противостоянии Москвы санкциям со стороны стран Запада. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:56

2022-06-07T15:56

2022-06-07T16:32

цены на нефть

владимир путин

россия

брюссель

венгрия

евросоюз

санкции в отношении россии

турция

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Читатели турецкой газеты En Son Haber положительно отреагировали на статью об успешном противостоянии Москвы санкциям со стороны стран Запада.В числе прочего в материале отмечается, что на фоне введенных ограничительных мер Россия, скорее всего, получит еще большую прибыль от продажи энергоносителей. В Евросоюзе тем временем возникли политические разногласия: Брюссель конфликтует с Венгрией, Словакией и Чехией по поводу эмбарго на поставки нефти. Рост цен на газ и возможное прекращение его поставок при этом грозит жителям стран Европы серьезными лишениями, что свидетельствует об обратном эффекте санкций.Многие пользователи упрекнули ЕС за необдуманные действия против России, подчеркнув, что своими ограничительными мерами они навредили в основном себе."Китай и Индия покупают дешевую российскую нефть, а мы почему не покупаем, не понял", — выразил недоумение один из читателей."Европа, как всегда, стреляет себе в ногу", — отметил другой пользователь."Пусть никто не обижается, но Путин — мировой лидер", — считает еще один комментатор."Тот, у кого есть нефть и природный газ, — хозяин мира. Тот нерушим. У того не бывает инфляции из-за цен на энергоносители", — подчеркнул Yaaa."Запад — трусливая, лицемерная и корыстолюбивая раса", — поделился мнением Абонент84442."А Турция собирается провести операцию в Сирии... Посмотрим, турецкая экономика выправится, поднимется или же пойдет ко дну еще больше???..." — задался вопросом юзер с ником Бездомный."Дави на газ, Путин. Эти по-другому не понимают", — подытожили читатели.Страны Запада ввели новые ограничения против России из-за спецоперации на Украине. На прошлой неделе Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций, который, в частности, предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90 процентов закупок.Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы— ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220607/neft-1793735459.html

https://ria.ru/20220607/gaz-1793688545.html

https://ria.ru/20220607/lepen-1793732202.html

россия

брюссель

венгрия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

цены на нефть, владимир путин, россия, брюссель, венгрия, евросоюз, санкции в отношении россии, турция