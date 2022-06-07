https://ria.ru/20220607/sanktsii-1793759264.html
Польша хочет ввести санкции против всех российских энергоносителей и банков
Польша хочет ввести санкции против всех российских энергоносителей и банков - РИА Новости, 07.06.2022
Польша хочет ввести санкции против всех российских энергоносителей и банков
Варшава предлагает распространить седьмой пакет антироссийских санкций Европейского союза на все энергоносители и банки, заявил министр иностранных дел Польши... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T15:22
2022-06-07T15:22
2022-06-07T15:22
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ВАРШАВА, 7 июня – РИА Новости. Варшава предлагает распространить седьмой пакет антироссийских санкций Европейского союза на все энергоносители и банки, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом."Принятый Европейским советом шестой пакет санкций – это важный шаг в направлении обеспечения независимости Европы от российских энергоносителей. Однако этого недостаточно", - сказал Рау."Мы должны начать работать над седьмым пакетом санкций, который должен охватывать среди прочего полное прекращение импорта российского газа и продуктов нефтехимии, а также отключение всех российских, а также белорусских банков от системы SWIFT", - заявил он.Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220607/sanktsii-1793746850.html
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экономика, владимир путин, россия, европа, сша, цены на нефть, европейский совет, swift, санкции в отношении россии, польша
Польша хочет ввести санкции против всех российских энергоносителей и банков
Варшава предложила включить в седьмой пакет санкций все российские энергоносители и банки