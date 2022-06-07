https://ria.ru/20220607/sanktsii-1793755946.html

Зеленский заявил, что западные санкции не подействовали на позицию России

Зеленский заявил, что западные санкции не подействовали на позицию России - РИА Новости, 07.06.2022

Зеленский заявил, что западные санкции не подействовали на позицию России

Владимир Зеленский заявил, что западные санкции не подействовали на позицию России, он раскритиковал партнеров Киева за призывы к прекращению огня без... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:13

2022-06-07T15:13

2022-06-07T15:13

сергей лавров

владимир путин

россия

киев

украина

санкции в отношении россии

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что западные санкции не подействовали на позицию России, он раскритиковал партнеров Киева за призывы к прекращению огня без определенных условий, сообщает британская газета Financial Times."Он добавил, что западные санкции "не особо подействовали на позицию России" и раскритиковал партнеров Киева за призывы к прекращению огня в конфликте без обозначения условий, в частности, чтобы Москва прекратила наступление", - говорится в сообщении газеты, которая организовывала видеоконференцию с выступлением Зеленского.Он также заявил, что некоторые страны с одной стороны поддерживают Украину, а с другой - "проверяют, что можно сделать, чтобы ослабить санкции для того, чтобы бизнес не страдал".Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220607/germaniya-1793698390.html

россия

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей лавров, владимир путин, россия, киев, украина, санкции в отношении россии, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир зеленский