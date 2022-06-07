Зеленский заявил, что западные санкции не подействовали на позицию России
Президент Украины Зеленский заявил, что санкции не подействовали на позицию России
© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что западные санкции не подействовали на позицию России, он раскритиковал партнеров Киева за призывы к прекращению огня без определенных условий, сообщает британская газета Financial Times.
"Он добавил, что западные санкции "не особо подействовали на позицию России" и раскритиковал партнеров Киева за призывы к прекращению огня в конфликте без обозначения условий, в частности, чтобы Москва прекратила наступление", - говорится в сообщении газеты, которая организовывала видеоконференцию с выступлением Зеленского.
Он также заявил, что некоторые страны с одной стороны поддерживают Украину, а с другой - "проверяют, что можно сделать, чтобы ослабить санкции для того, чтобы бизнес не страдал".
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.