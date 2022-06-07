Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что западные санкции не подействовали на позицию России - РИА Новости, 07.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220607/sanktsii-1793755946.html
Зеленский заявил, что западные санкции не подействовали на позицию России
Зеленский заявил, что западные санкции не подействовали на позицию России - РИА Новости, 07.06.2022
Зеленский заявил, что западные санкции не подействовали на позицию России
Владимир Зеленский заявил, что западные санкции не подействовали на позицию России, он раскритиковал партнеров Киева за призывы к прекращению огня без... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T15:13
2022-06-07T15:13
сергей лавров
владимир путин
россия
киев
украина
санкции в отношении россии
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782348521_0:165:2700:1684_1920x0_80_0_0_fb66b485f12799a71e75d0d9ec408800.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что западные санкции не подействовали на позицию России, он раскритиковал партнеров Киева за призывы к прекращению огня без определенных условий, сообщает британская газета Financial Times."Он добавил, что западные санкции "не особо подействовали на позицию России" и раскритиковал партнеров Киева за призывы к прекращению огня в конфликте без обозначения условий, в частности, чтобы Москва прекратила наступление", - говорится в сообщении газеты, которая организовывала видеоконференцию с выступлением Зеленского.Он также заявил, что некоторые страны с одной стороны поддерживают Украину, а с другой - "проверяют, что можно сделать, чтобы ослабить санкции для того, чтобы бизнес не страдал".Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220607/germaniya-1793698390.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782348521_300:0:2700:1800_1920x0_80_0_0_66a9bc3c97d99294d700d0e5d002d03d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, владимир путин, россия, киев, украина, санкции в отношении россии, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир зеленский
15:13 07.06.2022
 
Зеленский заявил, что западные санкции не подействовали на позицию России

Президент Украины Зеленский заявил, что санкции не подействовали на позицию России

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что западные санкции не подействовали на позицию России, он раскритиковал партнеров Киева за призывы к прекращению огня без определенных условий, сообщает британская газета Financial Times.
"Он добавил, что западные санкции "не особо подействовали на позицию России" и раскритиковал партнеров Киева за призывы к прекращению огня в конфликте без обозначения условий, в частности, чтобы Москва прекратила наступление", - говорится в сообщении газеты, которая организовывала видеоконференцию с выступлением Зеленского.
Он также заявил, что некоторые страны с одной стороны поддерживают Украину, а с другой - "проверяют, что можно сделать, чтобы ослабить санкции для того, чтобы бизнес не страдал".
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
Вчера, 12:23
Compact: Европа будет гореть из-за американской военной помощи Зеленскому
 
Сергей ЛавровВладимир ПутинРоссияКиевУкраинаСанкции в отношении РоссииДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала