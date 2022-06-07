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Макрон обсудит с премьером Португалии антироссийские санкции

Макрон обсудит с премьером Португалии антироссийские санкции - РИА Новости, 07.06.2022

Макрон обсудит с премьером Португалии антироссийские санкции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудит с премьер-министром Португалии Антониу Коштой ситуацию на Украине, санкции против РФ и продовольственную... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:10

2022-06-07T15:10

2022-06-07T15:10

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ПАРИЖ, 7 июня - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудит с премьер-министром Португалии Антониу Коштой ситуацию на Украине, санкции против РФ и продовольственную безопасность."Мы обсудим Украину, обменяемся мнениями о том, как продолжить поддержку Украине и санкционную политику в отношении России, а также о том, что сделать, чтобы положить конец конфликту. Несомненно, мы обратимся к вопросу продовольственной безопасности, это очень важно", - заявил Макрон на встрече в Париже с португальским премьером.Ранее французский лидер призвал найти коллективный ответ на возможный продовольственный кризис из-за ситуации на Украине.

https://ria.ru/20220607/sanktsii-1793746850.html

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