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Макрон обсудит с премьером Португалии антироссийские санкции - РИА Новости, 07.06.2022
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Макрон обсудит с премьером Португалии антироссийские санкции
Макрон обсудит с премьером Португалии антироссийские санкции - РИА Новости, 07.06.2022
Макрон обсудит с премьером Португалии антироссийские санкции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудит с премьер-министром Португалии Антониу Коштой ситуацию на Украине, санкции против РФ и продовольственную... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T15:10
2022-06-07T15:10
в мире
украина
париж
россия
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ПАРИЖ, 7 июня - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудит с премьер-министром Португалии Антониу Коштой ситуацию на Украине, санкции против РФ и продовольственную безопасность."Мы обсудим Украину, обменяемся мнениями о том, как продолжить поддержку Украине и санкционную политику в отношении России, а также о том, что сделать, чтобы положить конец конфликту. Несомненно, мы обратимся к вопросу продовольственной безопасности, это очень важно", - заявил Макрон на встрече в Париже с португальским премьером.Ранее французский лидер призвал найти коллективный ответ на возможный продовольственный кризис из-за ситуации на Украине.
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в мире, украина, париж, россия
15:10 07.06.2022
 
Макрон обсудит с премьером Португалии антироссийские санкции

Макрон обсудит с премьером Португалии санкции против России и ситуацию с продовольствием

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 июня - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудит с премьер-министром Португалии Антониу Коштой ситуацию на Украине, санкции против РФ и продовольственную безопасность.
"Мы обсудим Украину, обменяемся мнениями о том, как продолжить поддержку Украине и санкционную политику в отношении России, а также о том, что сделать, чтобы положить конец конфликту. Несомненно, мы обратимся к вопросу продовольственной безопасности, это очень важно", - заявил Макрон на встрече в Париже с португальским премьером.
Ранее французский лидер призвал найти коллективный ответ на возможный продовольственный кризис из-за ситуации на Украине.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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