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Премьер Эстонии заявила о развале единства ЕС из-за санкций против России - РИА Новости, 07.06.2022
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Премьер Эстонии заявила о развале единства ЕС из-за санкций против России
Премьер Эстонии заявила о развале единства ЕС из-за санкций против России - РИА Новости, 07.06.2022
Премьер Эстонии заявила о развале единства ЕС из-за санкций против России
Единства стран Евросоюза по теме российской спецоперации на Украине все труднее достичь из-за последствий санкций против Москвы, заявила премьер-министр Эстонии РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:47
2022-06-07T16:13
в мире
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Единства стран Евросоюза по теме российской спецоперации на Украине все труднее достичь из-за последствий санкций против Москвы, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече с британским коллегой Борисом Джонсоном.По информации Daily Express, Каллас отметила, что решения Брюсселя по новым ограничительным мерам даются странам-участницам все сложнее, в первую очередь из-за инфляции и роста цен на энергоносители."Мы находимся на этапе, когда санкции начинают вредить нашей стороне. Сначала санкции были сложны только для России, но мы подходим к моменту, когда санкции становятся болезненными для наших собственных государств. Теперь вопрос в том, сколько боли мы готовы вытерпеть. Для разных стран этот уровень разный. Единство очень трудно сохранить", — сказала премьер-министр.В мае в еврозоне инфляция в среднем достигла 8,1 процента. В Великобритании ее уровень составляет девять процентов. Эстония при этом зарегистрировала самый высокий показатель в континентальном сообществе — 20 процентов.Антироссийские санкцииЗападные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий.
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в мире, цены на нефть, россия, эстония, украина, великобритания
14:47 07.06.2022 (обновлено: 16:13 07.06.2022)
 
Премьер Эстонии заявила о развале единства ЕС из-за санкций против России

Премьер Эстонии Каллас: единство ЕС оказалось под угрозой из-за санкций против России

CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja KallasПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja Kallas
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Единства стран Евросоюза по теме российской спецоперации на Украине все труднее достичь из-за последствий санкций против Москвы, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече с британским коллегой Борисом Джонсоном.
По информации Daily Express, Каллас отметила, что решения Брюсселя по новым ограничительным мерам даются странам-участницам все сложнее, в первую очередь из-за инфляции и роста цен на энергоносители.
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"Мы находимся на этапе, когда санкции начинают вредить нашей стороне. Сначала санкции были сложны только для России, но мы подходим к моменту, когда санкции становятся болезненными для наших собственных государств. Теперь вопрос в том, сколько боли мы готовы вытерпеть. Для разных стран этот уровень разный. Единство очень трудно сохранить", — сказала премьер-министр.
В мае в еврозоне инфляция в среднем достигла 8,1 процента. В Великобритании ее уровень составляет девять процентов. Эстония при этом зарегистрировала самый высокий показатель в континентальном сообществе — 20 процентов.

Антироссийские санкции

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий.
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