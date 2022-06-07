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Премьер Эстонии заявила о развале единства ЕС из-за санкций против России

Премьер Эстонии заявила о развале единства ЕС из-за санкций против России - РИА Новости, 07.06.2022

Премьер Эстонии заявила о развале единства ЕС из-за санкций против России

Единства стран Евросоюза по теме российской спецоперации на Украине все труднее достичь из-за последствий санкций против Москвы, заявила премьер-министр Эстонии РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:47

2022-06-07T14:47

2022-06-07T16:13

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Единства стран Евросоюза по теме российской спецоперации на Украине все труднее достичь из-за последствий санкций против Москвы, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече с британским коллегой Борисом Джонсоном.По информации Daily Express, Каллас отметила, что решения Брюсселя по новым ограничительным мерам даются странам-участницам все сложнее, в первую очередь из-за инфляции и роста цен на энергоносители."Мы находимся на этапе, когда санкции начинают вредить нашей стороне. Сначала санкции были сложны только для России, но мы подходим к моменту, когда санкции становятся болезненными для наших собственных государств. Теперь вопрос в том, сколько боли мы готовы вытерпеть. Для разных стран этот уровень разный. Единство очень трудно сохранить", — сказала премьер-министр.В мае в еврозоне инфляция в среднем достигла 8,1 процента. В Великобритании ее уровень составляет девять процентов. Эстония при этом зарегистрировала самый высокий показатель в континентальном сообществе — 20 процентов.Антироссийские санкцииЗападные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий.

https://ria.ru/20220607/zapad-1793600674.html

https://ria.ru/20220607/katastrofa-1793632820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

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