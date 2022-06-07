14:47 07.06.2022 (обновлено: 16:13 07.06.2022)
Премьер Эстонии заявила о развале единства ЕС из-за санкций против России
Премьер Эстонии Каллас: единство ЕС оказалось под угрозой из-за санкций против России
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Единства стран Евросоюза по теме российской спецоперации на Украине все труднее достичь из-за последствий санкций против Москвы, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече с британским коллегой Борисом Джонсоном.
По информации Daily Express, Каллас отметила, что решения Брюсселя по новым ограничительным мерам даются странам-участницам все сложнее, в первую очередь из-за инфляции и роста цен на энергоносители.
"Мы находимся на этапе, когда санкции начинают вредить нашей стороне. Сначала санкции были сложны только для России, но мы подходим к моменту, когда санкции становятся болезненными для наших собственных государств. Теперь вопрос в том, сколько боли мы готовы вытерпеть. Для разных стран этот уровень разный. Единство очень трудно сохранить", — сказала премьер-министр.
В мае в еврозоне инфляция в среднем достигла 8,1 процента. В Великобритании ее уровень составляет девять процентов. Эстония при этом зарегистрировала самый высокий показатель в континентальном сообществе — 20 процентов.
Антироссийские санкции
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий.