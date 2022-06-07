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Новая Зеландия ввела санкции против 44 компаний из России и Белоруссии - РИА Новости, 07.06.2022
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Новая Зеландия ввела санкции против 44 компаний из России и Белоруссии
Новая Зеландия ввела санкции против 44 компаний из России и Белоруссии - РИА Новости, 07.06.2022
Новая Зеландия ввела санкции против 44 компаний из России и Белоруссии
Новая Зеландия объявила во вторник дополнительные санкции против российских государственных компаний, в том числе "Газпрома", из-за ситуации на Украине,... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T11:42
2022-06-07T11:46
россия
новая зеландия
украина
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Новая Зеландия объявила во вторник дополнительные санкции против российских государственных компаний, в том числе "Газпрома", из-за ситуации на Украине, говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы новозеландского МИД Нанаи Махуты."Одна из госкомпаний - "Газпром", крупнейшая российская компания и ключевой источник доходов российского экспорта за счет продажи газа", - говорится в сообщении главы МИД. По ее словам, всего новые санкции коснулись 44 компании, в том числе белорусские."Новозеландцам будет запрещено иметь дело с этими компаниями. Мы также ввели санкции против компаний, которые производят оружие и военные технологии", - сообщила Махута.Ранее Новая Зеландия объявила санкции против президента РФ Владимира Путина, членов СНБ, российских политиков, бизнесменов, военачальников, депутатов Госдумы, которые голосовали за признание независимости ДНР и ЛНР 15 февраля. Им закрыт въезд в Новую Зеландию и отказано в банковском обслуживании, а возможные счета заморожены.Принадлежащие им суда и самолеты, а также военные самолеты или корабли правительств России и Белоруссии не могут быть допущены на новозеландскую территорию. Как сообщалось ранее, с 25 апреля введен дополнительный тариф в размере 35% на российский импорт в Новую Зеландию.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220607/sanktsii-1793628041.html
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россия, новая зеландия, украина, в мире, санкции, санкции в отношении россии
11:42 07.06.2022 (обновлено: 11:46 07.06.2022)
 
Новая Зеландия ввела санкции против 44 компаний из России и Белоруссии

Новая Зеландия добавила в санкционный список против России и Белоруссии 44 компании

© Fotolia / Anke van WykФлаг Новой Зеландии
Флаг Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Fotolia / Anke van Wyk
Флаг Новой Зеландии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Новая Зеландия объявила во вторник дополнительные санкции против российских государственных компаний, в том числе "Газпрома", из-за ситуации на Украине, говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы новозеландского МИД Нанаи Махуты.
"Одна из госкомпаний - "Газпром", крупнейшая российская компания и ключевой источник доходов российского экспорта за счет продажи газа", - говорится в сообщении главы МИД. По ее словам, всего новые санкции коснулись 44 компании, в том числе белорусские.
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
04:44
Япония расширила список антироссийских санкций
"Новозеландцам будет запрещено иметь дело с этими компаниями. Мы также ввели санкции против компаний, которые производят оружие и военные технологии", - сообщила Махута.
Ранее Новая Зеландия объявила санкции против президента РФ Владимира Путина, членов СНБ, российских политиков, бизнесменов, военачальников, депутатов Госдумы, которые голосовали за признание независимости ДНР и ЛНР 15 февраля. Им закрыт въезд в Новую Зеландию и отказано в банковском обслуживании, а возможные счета заморожены.
Принадлежащие им суда и самолеты, а также военные самолеты или корабли правительств России и Белоруссии не могут быть допущены на новозеландскую территорию. Как сообщалось ранее, с 25 апреля введен дополнительный тариф в размере 35% на российский импорт в Новую Зеландию.
Уборка озимой пшеницы - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
07:01
Санкции против России навредили всему миру, пишет Bloomberg
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Экологи берут пробы воды в реке Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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В Польше предупредили о грядущей катастрофе из-за антироссийских санкций
 
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