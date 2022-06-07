https://ria.ru/20220607/sanktsii-1793685621.html

Новая Зеландия ввела санкции против 44 компаний из России и Белоруссии

Новая Зеландия ввела санкции против 44 компаний из России и Белоруссии - РИА Новости, 07.06.2022

Новая Зеландия ввела санкции против 44 компаний из России и Белоруссии

Новая Зеландия объявила во вторник дополнительные санкции против российских государственных компаний, в том числе "Газпрома", из-за ситуации на Украине,... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T11:42

2022-06-07T11:42

2022-06-07T11:46

россия

новая зеландия

украина

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санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Новая Зеландия объявила во вторник дополнительные санкции против российских государственных компаний, в том числе "Газпрома", из-за ситуации на Украине, говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы новозеландского МИД Нанаи Махуты."Одна из госкомпаний - "Газпром", крупнейшая российская компания и ключевой источник доходов российского экспорта за счет продажи газа", - говорится в сообщении главы МИД. По ее словам, всего новые санкции коснулись 44 компании, в том числе белорусские."Новозеландцам будет запрещено иметь дело с этими компаниями. Мы также ввели санкции против компаний, которые производят оружие и военные технологии", - сообщила Махута.Ранее Новая Зеландия объявила санкции против президента РФ Владимира Путина, членов СНБ, российских политиков, бизнесменов, военачальников, депутатов Госдумы, которые голосовали за признание независимости ДНР и ЛНР 15 февраля. Им закрыт въезд в Новую Зеландию и отказано в банковском обслуживании, а возможные счета заморожены.Принадлежащие им суда и самолеты, а также военные самолеты или корабли правительств России и Белоруссии не могут быть допущены на новозеландскую территорию. Как сообщалось ранее, с 25 апреля введен дополнительный тариф в размере 35% на российский импорт в Новую Зеландию.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220607/sanktsii-1793628041.html

https://ria.ru/20220607/golod-1793632223.html

https://ria.ru/20220607/katastrofa-1793632820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, новая зеландия, украина, в мире, санкции, санкции в отношении россии