https://ria.ru/20220607/sanktsii-1793628041.html
Япония расширила список антироссийских санкций
Япония расширила список антироссийских санкций - РИА Новости, 07.06.2022
Япония расширила список антироссийских санкций
Правительство Японии в свете событий на Украине ввело санкции против российских Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также против Белорусского... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T04:44
2022-06-07T04:44
2022-06-07T09:58
в мире
россия
япония
токио
санкции в отношении россии
московский кредитный банк
россельхозбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573275062_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_43e76483a01441e42f875535742dfce3.jpg
ТОКИО, 7 июн — РИА Новости. Правительство Японии в свете событий на Украине ввело санкции против российских Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также против Белорусского банка развития и реконструкции.По данным пресс-релиза японского МИД, санкции, предполагающие заморозку активов в Японии в случае их наличия, а также запрет на проведение финансовых операций с данными организациями вступают в силу со вторника, 7 июня."Кроме этого, вводится запрет на экспорт товаров, способствующих укреплению производственной базы Российской Федерации", — отмечается в документе японского ведомства.
https://ria.ru/20220603/yaponiya-1792931391.html
россия
япония
токио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573275062_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_437678f1c5eb722e7677869007417ce1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, япония, токио, санкции в отношении россии, московский кредитный банк, россельхозбанк
04:44 07.06.2022 (обновлено: 09:58 07.06.2022)
Япония расширила список антироссийских санкций
Япония ввела санкции против Московского кредитного банка и Россельхозбанка