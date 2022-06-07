https://ria.ru/20220607/sanktsii-1793628041.html

Япония расширила список антироссийских санкций

Япония расширила список антироссийских санкций - РИА Новости, 07.06.2022

Япония расширила список антироссийских санкций

Правительство Японии в свете событий на Украине ввело санкции против российских Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также против Белорусского... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T04:44

2022-06-07T04:44

2022-06-07T09:58

в мире

россия

япония

токио

санкции в отношении россии

московский кредитный банк

россельхозбанк

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ТОКИО, 7 июн — РИА Новости. Правительство Японии в свете событий на Украине ввело санкции против российских Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также против Белорусского банка развития и реконструкции.По данным пресс-релиза японского МИД, санкции, предполагающие заморозку активов в Японии в случае их наличия, а также запрет на проведение финансовых операций с данными организациями вступают в силу со вторника, 7 июня."Кроме этого, вводится запрет на экспорт товаров, способствующих укреплению производственной базы Российской Федерации", — отмечается в документе японского ведомства.

https://ria.ru/20220603/yaponiya-1792931391.html

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в мире, россия, япония, токио, санкции в отношении россии, московский кредитный банк, россельхозбанк