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Япония расширила список антироссийских санкций - РИА Новости, 07.06.2022
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Япония расширила список антироссийских санкций
Япония расширила список антироссийских санкций - РИА Новости, 07.06.2022
Япония расширила список антироссийских санкций
Правительство Японии в свете событий на Украине ввело санкции против российских Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также против Белорусского... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T04:44
2022-06-07T09:58
в мире
россия
япония
токио
санкции в отношении россии
московский кредитный банк
россельхозбанк
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ТОКИО, 7 июн — РИА Новости. Правительство Японии в свете событий на Украине ввело санкции против российских Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также против Белорусского банка развития и реконструкции.По данным пресс-релиза японского МИД, санкции, предполагающие заморозку активов в Японии в случае их наличия, а также запрет на проведение финансовых операций с данными организациями вступают в силу со вторника, 7 июня."Кроме этого, вводится запрет на экспорт товаров, способствующих укреплению производственной базы Российской Федерации", — отмечается в документе японского ведомства.
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в мире, россия, япония, токио, санкции в отношении россии, московский кредитный банк, россельхозбанк
04:44 07.06.2022 (обновлено: 09:58 07.06.2022)
 
Япония расширила список антироссийских санкций

Япония ввела санкции против Московского кредитного банка и Россельхозбанка

© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 июн — РИА Новости. Правительство Японии в свете событий на Украине ввело санкции против российских Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также против Белорусского банка развития и реконструкции.
По данным пресс-релиза японского МИД, санкции, предполагающие заморозку активов в Японии в случае их наличия, а также запрет на проведение финансовых операций с данными организациями вступают в силу со вторника, 7 июня.
"Кроме этого, вводится запрет на экспорт товаров, способствующих укреплению производственной базы Российской Федерации", — отмечается в документе японского ведомства.
Токио - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 15:48
Япония убрала упоминание России из стратегии международного сотрудничества
 
В миреРоссияЯпонияТокиоСанкции в отношении РоссииМосковский кредитный банкРоссельхозбанк
 
 
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