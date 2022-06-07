https://ria.ru/20220607/s-300-1793685278.html

ВС России уничтожили три украинских С-300 под Краматорском

ВС России уничтожили три украинских С-300 под Краматорском - РИА Новости, 07.06.2022

ВС России уничтожили три украинских С-300 под Краматорском

Российские ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили 3 пусковые установки украинского комплекса ПВО С-300 под Краматорском, а также 10 единиц... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T11:41

2022-06-07T11:41

2022-06-07T11:41

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

зрк с-300

россия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили 3 пусковые установки украинского комплекса ПВО С-300 под Краматорском, а также 10 единиц бронетехники и три установки РСЗО "Град", сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены 39 пунктов управления, 47 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 426 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожено: более 400 националистов, 10 единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня "Град", 10 специальных автомобилей, а также три пусковых установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Краматорска", - сообщил он.

https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, зрк с-300, россия