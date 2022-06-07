https://ria.ru/20220607/s-300-1793685278.html
ВС России уничтожили три украинских С-300 под Краматорском
ВС России уничтожили три украинских С-300 под Краматорском - РИА Новости, 07.06.2022
ВС России уничтожили три украинских С-300 под Краматорском
Российские ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили 3 пусковые установки украинского комплекса ПВО С-300 под Краматорском, а также 10 единиц... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T11:41
2022-06-07T11:41
2022-06-07T11:41
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
зрк с-300
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786560590_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ab99a9959f85ae05a549f918df6b7b6.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили 3 пусковые установки украинского комплекса ПВО С-300 под Краматорском, а также 10 единиц бронетехники и три установки РСЗО "Град", сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены 39 пунктов управления, 47 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 426 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожено: более 400 националистов, 10 единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня "Град", 10 специальных автомобилей, а также три пусковых установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Краматорска", - сообщил он.
https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786560590_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_e9da026b6c625e3f724996773058a4ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, зрк с-300, россия
ВС России уничтожили три украинских С-300 под Краматорском
Минобороны: российские войска уничтожили три украинских С-300 под Краматорском