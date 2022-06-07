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ВС России уничтожили три украинских С-300 под Краматорском - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/s-300-1793685278.html
ВС России уничтожили три украинских С-300 под Краматорском
ВС России уничтожили три украинских С-300 под Краматорском - РИА Новости, 07.06.2022
ВС России уничтожили три украинских С-300 под Краматорском
Российские ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили 3 пусковые установки украинского комплекса ПВО С-300 под Краматорском, а также 10 единиц... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T11:41
2022-06-07T11:41
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
зрк с-300
россия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили 3 пусковые установки украинского комплекса ПВО С-300 под Краматорском, а также 10 единиц бронетехники и три установки РСЗО "Град", сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены 39 пунктов управления, 47 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 426 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожено: более 400 националистов, 10 единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня "Град", 10 специальных автомобилей, а также три пусковых установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Краматорска", - сообщил он.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, зрк с-300, россия
11:41 07.06.2022
 
ВС России уничтожили три украинских С-300 под Краматорском

Минобороны: российские войска уничтожили три украинских С-300 под Краматорском

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили 3 пусковые установки украинского комплекса ПВО С-300 под Краматорском, а также 10 единиц бронетехники и три установки РСЗО "Град", сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражены 39 пунктов управления, 47 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 426 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожено: более 400 националистов, 10 единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня "Град", 10 специальных автомобилей, а также три пусковых установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Краматорска", - сообщил он.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныЗРК С-300Россия
 
 
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