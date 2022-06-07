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Арестович заявил, что Украине нужно больше РСЗО, чем могут дать США

Арестович заявил, что Украине нужно больше РСЗО, чем могут дать США - РИА Новости, 07.06.2022

Арестович заявил, что Украине нужно больше РСЗО, чем могут дать США

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил в интервью Guardian, что Украине для получения шанса нанести "поражение" российским силам... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T07:38

2022-06-07T07:38

2022-06-07T07:49

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

великобритания

алексей арестович

москва

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил в интервью Guardian, что Украине для получения шанса нанести "поражение" российским силам нужно по меньшей мере 60 реактивных систем залпового огня (РСЗО) — больше, чем сейчас обещают дать Великобритания и США.Арестович полагает, что РСЗО являются "оружием, которое в корне изменит ситуацию" на Украине, а западные страны, по его мнению, поставляют Киеву недостаточное количество этих систем. Он призвал Запад поставлять в разы больше и с большей дальностью действия.Ранее сообщалось, что Великобритания согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину РСЗО М270 американского производства. Минобороны страны позднее подтвердило, что не откажется от таких планов. США заявляли о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220606/bayden-1793345301.html

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