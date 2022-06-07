Рейтинг@Mail.ru
Арестович заявил, что Украине нужно больше РСЗО, чем могут дать США - РИА Новости, 07.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/rszo-1793634158.html
Арестович заявил, что Украине нужно больше РСЗО, чем могут дать США
Арестович заявил, что Украине нужно больше РСЗО, чем могут дать США - РИА Новости, 07.06.2022
Арестович заявил, что Украине нужно больше РСЗО, чем могут дать США
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил в интервью Guardian, что Украине для получения шанса нанести "поражение" российским силам... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T07:38
2022-06-07T07:49
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
великобритания
алексей арестович
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792555493_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_eb39bda31c0dea3122a204d7b7504b55.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил в интервью Guardian, что Украине для получения шанса нанести "поражение" российским силам нужно по меньшей мере 60 реактивных систем залпового огня (РСЗО) — больше, чем сейчас обещают дать Великобритания и США.Арестович полагает, что РСЗО являются "оружием, которое в корне изменит ситуацию" на Украине, а западные страны, по его мнению, поставляют Киеву недостаточное количество этих систем. Он призвал Запад поставлять в разы больше и с большей дальностью действия.Ранее сообщалось, что Великобритания согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину РСЗО М270 американского производства. Минобороны страны позднее подтвердило, что не откажется от таких планов. США заявляли о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220606/bayden-1793345301.html
украина
россия
великобритания
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792555493_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d878ca7eb145a1e21c86af4cf9f7ac32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, россия, великобритания, алексей арестович , москва, сша
07:38 07.06.2022 (обновлено: 07:49 07.06.2022)
 
Арестович заявил, что Украине нужно больше РСЗО, чем могут дать США

Арестович: Украине нужны 60 РСЗО – больше, чем обещают предоставить Британия и США

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил в интервью Guardian, что Украине для получения шанса нанести "поражение" российским силам нужно по меньшей мере 60 реактивных систем залпового огня (РСЗО) — больше, чем сейчас обещают дать Великобритания и США.
Арестович полагает, что РСЗО являются "оружием, которое в корне изменит ситуацию" на Украине, а западные страны, по его мнению, поставляют Киеву недостаточное количество этих систем. Он призвал Запад поставлять в разы больше и с большей дальностью действия.

"Если мы получим 60 таких систем, тогда россияне утратят возможность продвигаться куда-либо, они будут остановлены как вкопанные на своем пути. Если мы получим 40, они будут продвигаться, хоть и очень медленно с серьезными потерями. При 20 они продолжат продвижение с более тяжелыми потерями, чем сейчас", — предположил Арестович.

Ранее сообщалось, что Великобритания согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину РСЗО М270 американского производства. Минобороны страны позднее подтвердило, что не откажется от таких планов. США заявляли о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 03:37Специальная военная операция на Украине
Javan раскрыло обман Байдена про поставки оружия на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияВеликобританияАлексей АрестовичМоскваСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала