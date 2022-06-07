https://ria.ru/20220607/rozysk-1793731156.html

МВД объявило Милова* в розыск

МВД объявило Милова* в розыск - РИА Новости, 07.06.2022

МВД объявило Милова* в розыск

МВД России объявило в розыск сторонника оппозиционера Алексея Навального Владимира Милова*, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:57

2022-06-07T13:57

2022-06-07T14:18

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир милов

россия

происшествия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. МВД России объявило в розыск сторонника оппозиционера Алексея Навального Владимира Милова*, следует из ведомственной базы разыскиваемых."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется.6 мая Минюст РФ включил Владимира Милова* в реестр СМИ-иноагентов.* СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220506/nevzorov-1787225404.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир милов, россия, происшествия