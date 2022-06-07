https://ria.ru/20220607/rozysk-1793731156.html
МВД объявило Милова* в розыск
МВД объявило Милова* в розыск - РИА Новости, 07.06.2022
МВД объявило Милова* в розыск
МВД России объявило в розыск сторонника оппозиционера Алексея Навального Владимира Милова*, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:57
2022-06-07T13:57
2022-06-07T14:18
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир милов
россия
происшествия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. МВД России объявило в розыск сторонника оппозиционера Алексея Навального Владимира Милова*, следует из ведомственной базы разыскиваемых."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется.6 мая Минюст РФ включил Владимира Милова* в реестр СМИ-иноагентов.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220506/nevzorov-1787225404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир милов, россия, происшествия
13:57 07.06.2022 (обновлено: 14:18 07.06.2022)
МВД объявило Милова* в розыск
МВД объявило в розыск сторонника Навального Владимира Милова*
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. МВД России объявило в розыск сторонника оппозиционера Алексея Навального Владимира Милова*, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется.
6 мая Минюст РФ включил Владимира Милова* в реестр СМИ-иноагентов.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.