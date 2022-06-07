https://ria.ru/20220607/rostelekom-1793713488.html

РКН запросил у "Ростелекома" информацию о возможной утечке данных

РКН запросил у "Ростелекома" информацию о возможной утечке данных - РИА Новости, 07.06.2022

РКН запросил у "Ростелекома" информацию о возможной утечке данных

Роскомнадзор запросил у "Ростелекома" информацию о возможной утечке персональных данных сотрудников компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:08

2022-06-07T13:08

2022-06-07T13:08

технологии

ростелеком

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746807725_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3ae20e2fbd2255f5526853cf608d846d.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Роскомнадзор запросил у "Ростелекома" информацию о возможной утечке персональных данных сотрудников компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Роскомнадзор направил запрос в "Ростелеком" о предоставлении детальной информации о возможной утечке персональных данных сотрудников компании", - говорится в сообщении.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в интернет утекли адреса электронной почты, должности и мобильные номера сотрудников компании."Ростелеком" во вторник сообщил РИА Новости, что проводит проверку по факту утечки. При этом в пресс-службе российского провайдера уточнили, что речи о внешнем проникновении в его системы не идет. Компания проверяет причастность к инциденту одного из бывших сотрудников, который в декабре 2021 года скопировал часть внутреннего телефонного справочника.

https://radiosputnik.ria.ru/20220604/utechka-1793181571.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, ростелеком, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)