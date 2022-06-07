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РКН запросил у "Ростелекома" информацию о возможной утечке данных - РИА Новости, 07.06.2022
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РКН запросил у "Ростелекома" информацию о возможной утечке данных
РКН запросил у "Ростелекома" информацию о возможной утечке данных - РИА Новости, 07.06.2022
РКН запросил у "Ростелекома" информацию о возможной утечке данных
Роскомнадзор запросил у "Ростелекома" информацию о возможной утечке персональных данных сотрудников компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:08
2022-06-07T13:08
технологии
ростелеком
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Роскомнадзор запросил у "Ростелекома" информацию о возможной утечке персональных данных сотрудников компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Роскомнадзор направил запрос в "Ростелеком" о предоставлении детальной информации о возможной утечке персональных данных сотрудников компании", - говорится в сообщении.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в интернет утекли адреса электронной почты, должности и мобильные номера сотрудников компании."Ростелеком" во вторник сообщил РИА Новости, что проводит проверку по факту утечки. При этом в пресс-службе российского провайдера уточнили, что речи о внешнем проникновении в его системы не идет. Компания проверяет причастность к инциденту одного из бывших сотрудников, который в декабре 2021 года скопировал часть внутреннего телефонного справочника.
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технологии, ростелеком, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
13:08 07.06.2022
 
РКН запросил у "Ростелекома" информацию о возможной утечке данных

РКН запросил у "Ростелекома" информацию о возможной утечке данных сотрудников

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание компании "Ростелеком"
Здание компании Ростелеком - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание компании "Ростелеком". Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Роскомнадзор запросил у "Ростелекома" информацию о возможной утечке персональных данных сотрудников компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Роскомнадзор направил запрос в "Ростелеком" о предоставлении детальной информации о возможной утечке персональных данных сотрудников компании", - говорится в сообщении.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в интернет утекли адреса электронной почты, должности и мобильные номера сотрудников компании.
"Ростелеком" во вторник сообщил РИА Новости, что проводит проверку по факту утечки. При этом в пресс-службе российского провайдера уточнили, что речи о внешнем проникновении в его системы не идет. Компания проверяет причастность к инциденту одного из бывших сотрудников, который в декабре 2021 года скопировал часть внутреннего телефонного справочника.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 18:56В мире
Маск потерял миллиарды долларов из-за утечки данных о сокращениях в Tesla
 
ТехнологииРостелекомФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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