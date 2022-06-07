https://ria.ru/20220607/rostelekom-1793713488.html
РКН запросил у "Ростелекома" информацию о возможной утечке данных
РКН запросил у "Ростелекома" информацию о возможной утечке данных - РИА Новости, 07.06.2022
РКН запросил у "Ростелекома" информацию о возможной утечке данных
Роскомнадзор запросил у "Ростелекома" информацию о возможной утечке персональных данных сотрудников компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:08
2022-06-07T13:08
2022-06-07T13:08
технологии
ростелеком
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Роскомнадзор запросил у "Ростелекома" информацию о возможной утечке персональных данных сотрудников компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Роскомнадзор направил запрос в "Ростелеком" о предоставлении детальной информации о возможной утечке персональных данных сотрудников компании", - говорится в сообщении.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в интернет утекли адреса электронной почты, должности и мобильные номера сотрудников компании."Ростелеком" во вторник сообщил РИА Новости, что проводит проверку по факту утечки. При этом в пресс-службе российского провайдера уточнили, что речи о внешнем проникновении в его системы не идет. Компания проверяет причастность к инциденту одного из бывших сотрудников, который в декабре 2021 года скопировал часть внутреннего телефонного справочника.
https://radiosputnik.ria.ru/20220604/utechka-1793181571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, ростелеком, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
РКН запросил у "Ростелекома" информацию о возможной утечке данных
РКН запросил у "Ростелекома" информацию о возможной утечке данных сотрудников
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Роскомнадзор запросил у "Ростелекома" информацию о возможной утечке персональных данных сотрудников компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Роскомнадзор направил запрос в "Ростелеком"
о предоставлении детальной информации о возможной утечке персональных данных сотрудников компании", - говорится в сообщении.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в интернет утекли адреса электронной почты, должности и мобильные номера сотрудников компании.
"Ростелеком" во вторник сообщил РИА Новости, что проводит проверку по факту утечки. При этом в пресс-службе российского провайдера уточнили, что речи о внешнем проникновении в его системы не идет. Компания проверяет причастность к инциденту одного из бывших сотрудников, который в декабре 2021 года скопировал часть внутреннего телефонного справочника.