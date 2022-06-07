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В Краснодаре в День России создадут цветочный триколор

В Краснодаре в День России создадут цветочный триколор - РИА Новости, 07.06.2022

В Краснодаре в День России создадут цветочный триколор

Флаг РФ из 50 тысяч бутонов белых, красных и синих роз создадут в День России в Краснодаре, цветочный триколор зафиксируют в Национальной книге рекордов,... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T18:10

2022-06-07T18:10

2022-06-07T18:10

общество

россия

день россии

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КРАСНОДАР, 7 июня – РИА Новости. Флаг РФ из 50 тысяч бутонов белых, красных и синих роз создадут в День России в Краснодаре, цветочный триколор зафиксируют в Национальной книге рекордов, сообщает мэрия кубанской столицы."Это будет самый большой триколор из живых цветов. Зафиксируют национальный рекорд эксперты "Интеррекорда" - главного депозитария Реестра рекордов России. Принять участие в создании флага из 50 тысяч роз горожане смогут 12 июня с 7.00 до 9.00 на Главной городской площади", - говорится в сообщении.Уточняется, что композиция будет создан на стенде размером 3 на 10 метров, цветы для неё специально выращивают на территории одного из кубанских питомников. Уточняется, что синюю часть "флага" создадут не методом окраски баллончиком, а с помощью пищевой краски - через стебель.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, россия, день россии