https://ria.ru/20220607/rossiya-1793811577.html
В Краснодаре в День России создадут цветочный триколор
В Краснодаре в День России создадут цветочный триколор - РИА Новости, 07.06.2022
В Краснодаре в День России создадут цветочный триколор
Флаг РФ из 50 тысяч бутонов белых, красных и синих роз создадут в День России в Краснодаре, цветочный триколор зафиксируют в Национальной книге рекордов,... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:10
2022-06-07T18:10
2022-06-07T18:10
общество
россия
день россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152916/64/1529166438_0:248:2757:1799_1920x0_80_0_0_ba93537fce540f44e41cea12e9681d8f.jpg
КРАСНОДАР, 7 июня – РИА Новости. Флаг РФ из 50 тысяч бутонов белых, красных и синих роз создадут в День России в Краснодаре, цветочный триколор зафиксируют в Национальной книге рекордов, сообщает мэрия кубанской столицы."Это будет самый большой триколор из живых цветов. Зафиксируют национальный рекорд эксперты "Интеррекорда" - главного депозитария Реестра рекордов России. Принять участие в создании флага из 50 тысяч роз горожане смогут 12 июня с 7.00 до 9.00 на Главной городской площади", - говорится в сообщении.Уточняется, что композиция будет создан на стенде размером 3 на 10 метров, цветы для неё специально выращивают на территории одного из кубанских питомников. Уточняется, что синюю часть "флага" создадут не методом окраски баллончиком, а с помощью пищевой краски - через стебель.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152916/64/1529166438_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_2b4dd25fcf88557d5f588edcec151243.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, день россии
В Краснодаре в День России создадут цветочный триколор
Мэрия Краснодара: в городе в День России создадут государственный флаг из 50 тысяч роз