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В Краснодаре в День России создадут цветочный триколор - РИА Новости, 07.06.2022
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В Краснодаре в День России создадут цветочный триколор
В Краснодаре в День России создадут цветочный триколор - РИА Новости, 07.06.2022
В Краснодаре в День России создадут цветочный триколор
Флаг РФ из 50 тысяч бутонов белых, красных и синих роз создадут в День России в Краснодаре, цветочный триколор зафиксируют в Национальной книге рекордов,... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:10
2022-06-07T18:10
общество
россия
день россии
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КРАСНОДАР, 7 июня – РИА Новости. Флаг РФ из 50 тысяч бутонов белых, красных и синих роз создадут в День России в Краснодаре, цветочный триколор зафиксируют в Национальной книге рекордов, сообщает мэрия кубанской столицы."Это будет самый большой триколор из живых цветов. Зафиксируют национальный рекорд эксперты "Интеррекорда" - главного депозитария Реестра рекордов России. Принять участие в создании флага из 50 тысяч роз горожане смогут 12 июня с 7.00 до 9.00 на Главной городской площади", - говорится в сообщении.Уточняется, что композиция будет создан на стенде размером 3 на 10 метров, цветы для неё специально выращивают на территории одного из кубанских питомников. Уточняется, что синюю часть "флага" создадут не методом окраски баллончиком, а с помощью пищевой краски - через стебель.
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общество, россия, день россии
18:10 07.06.2022
 
В Краснодаре в День России создадут цветочный триколор

Мэрия Краснодара: в городе в День России создадут государственный флаг из 50 тысяч роз

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 7 июня – РИА Новости. Флаг РФ из 50 тысяч бутонов белых, красных и синих роз создадут в День России в Краснодаре, цветочный триколор зафиксируют в Национальной книге рекордов, сообщает мэрия кубанской столицы.
"Это будет самый большой триколор из живых цветов. Зафиксируют национальный рекорд эксперты "Интеррекорда" - главного депозитария Реестра рекордов России. Принять участие в создании флага из 50 тысяч роз горожане смогут 12 июня с 7.00 до 9.00 на Главной городской площади", - говорится в сообщении.
Уточняется, что композиция будет создан на стенде размером 3 на 10 метров, цветы для неё специально выращивают на территории одного из кубанских питомников. Уточняется, что синюю часть "флага" создадут не методом окраски баллончиком, а с помощью пищевой краски - через стебель.
 
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