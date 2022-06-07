https://ria.ru/20220607/rossiya-1793688142.html
В СФ предложили сделать моду на русское символом неприятия неоколониализма
В СФ предложили сделать моду на русское символом неприятия неоколониализма - РИА Новости, 07.06.2022
В СФ предложили сделать моду на русское символом неприятия неоколониализма
Мода на все, связанное с Россией, могла бы стать символом неприятия неоколониального миропорядка, основанного на диктате узкой группы западных стран, считает... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T11:53
2022-06-07T11:53
2022-06-07T12:08
россия
в мире
совет федерации рф
григорий карасин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Мода на все, связанное с Россией, могла бы стать символом неприятия неоколониального миропорядка, основанного на диктате узкой группы западных стран, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.По мнению сенатора, с учетом развернувшейся на Западе кампании по дискриминации русской культуры "задача сохранения и расширения российского гуманитарного присутствия за рубежом приобретает особую значимость"."В настоящее время русский язык подвергается прямой дискриминации в странах Запада. Предпринимаются попытки "отменить" русскую культуру в целом – отказаться от произведений Достоевского и музыки Чайковского", - сказал Карасин входе слушаний. Он напомнил, что под запретом оказались и такие крупнейшие российские СМИ, как "Спутник" и "Russia Today".По мнению сенатора, сегодня важно выработать мощный и мобилизующий людей доброй воли противовес тоталитарной по своей сути "культуре отмены" России и всего русского. "Мода на все, связанное с Россией, на русский язык и культуру среди зарубежной общественности могла бы стать символом неприятия неоколониального миропорядка, основанного на диктате узкой группы западных стран, представляющих меньшинство человечества", - полагает Карасин.Политик отметил, что в Совете Федерации хорошо понимают необходимость интенсификации гуманитарного сотрудничества, поэтому в верхней палате уделяется особое внимание реализации программы создания русских школ в Центральной Азии. Особое значение имеет расширение гуманитарного сотрудничества со странами Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств."Большой запрос на изучение русского языка и культуры существует со стороны тех государств и регионов, которые составляют отдельные центры формирующегося многополярного мироустройства, в том числе в Африке и странах исламского мира. Это в частности показал недавний визит делегации Совета Федерации в Мозамбик и Зимбабве", - заключил сенатор.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220527/voyna-1791084018.html
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https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, совет федерации рф, григорий карасин, санкции в отношении россии
11:53 07.06.2022 (обновлено: 12:08 07.06.2022)
В СФ предложили сделать моду на русское символом неприятия неоколониализма
Сенатор Карасин предложил сделать моду на все русское символом неприятия неоколониализма
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Мода на все, связанное с Россией, могла бы стать символом неприятия неоколониального миропорядка, основанного на диктате узкой группы западных стран, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
По мнению сенатора, с учетом развернувшейся на Западе кампании по дискриминации русской культуры "задача сохранения и расширения российского гуманитарного присутствия за рубежом приобретает особую значимость".
"В настоящее время русский язык подвергается прямой дискриминации в странах Запада. Предпринимаются попытки "отменить" русскую культуру в целом – отказаться от произведений Достоевского и музыки Чайковского", - сказал Карасин входе слушаний. Он напомнил, что под запретом оказались и такие крупнейшие российские СМИ, как "Спутник" и "Russia Today".
По мнению сенатора, сегодня важно выработать мощный и мобилизующий людей доброй воли противовес тоталитарной по своей сути "культуре отмены" России
и всего русского. "Мода на все, связанное с Россией, на русский язык и культуру среди зарубежной общественности могла бы стать символом неприятия неоколониального миропорядка, основанного на диктате узкой группы западных стран, представляющих меньшинство человечества", - полагает Карасин.
Политик отметил, что в Совете Федерации
хорошо понимают необходимость интенсификации гуманитарного сотрудничества, поэтому в верхней палате уделяется особое внимание реализации программы создания русских школ в Центральной Азии
. Особое значение имеет расширение гуманитарного сотрудничества со странами Евразийского экономического союза
и Содружества Независимых Государств.
"Большой запрос на изучение русского языка и культуры существует со стороны тех государств и регионов, которые составляют отдельные центры формирующегося многополярного мироустройства, в том числе в Африке
и странах исламского мира. Это в частности показал недавний визит делегации Совета Федерации в Мозамбик
и Зимбабве", - заключил сенатор.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.